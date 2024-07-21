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Над Запорізькою областю ворожий розвіддрон, працюють сили ППО

ППО на Запоріжжі

Зранку 21 липня 2024 року над Запорізькою областю зафіксовано ворожий розвідувальний дрон. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Запорізька область - робота ППО по розвідувальному БпЛА", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Полтавщині працювала ППО: обійшлося без постраждалих та руйнувань

Автор: 

ППО (3137) Запорізька область (3552) Повітряні сили (2579)


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