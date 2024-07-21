Над Запорізькою областю ворожий розвіддрон, працюють сили ППО
Зранку 21 липня 2024 року над Запорізькою областю зафіксовано ворожий розвідувальний дрон. У регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Запорізька область - робота ППО по розвідувальному БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль