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Новини Війна
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На Полтавщині працювала ППО: обійшлося без постраждалих та руйнувань

ППО на Полтавщині

У ніч проти 21 липня понатд 4 години тривала повітряна тривога на Полтавщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі області могли чути звуки вибухів. По ворожих БпЛА працювали наші оборонці. На щастя, без постраждалих та руйнувань інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Чернігівщині та Полтавщині пролунали вибухи. Масована атака "Шахедів" на Україну триває, - ЗМІ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі ворог спрямував дрони на Київ: усі вони були знищені на підступах до столиці, у Києві, попередньо, без потерпілих та руйнувань. Також зазначалося, що вночі на Київщині чули вибухи, працювали сили ППО.

Автор: 

ППО (3137) дрони (4609) Полтавська область (1099)


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Вчера и в 5 утра бахкало раза три потом около 17.00 прилично гепнуло.
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21.07.2024 08:13 Відповісти
 
 