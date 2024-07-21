На Полтавщині працювала ППО: обійшлося без постраждалих та руйнувань
У ніч проти 21 липня понатд 4 години тривала повітряна тривога на Полтавщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителі області могли чути звуки вибухів. По ворожих БпЛА працювали наші оборонці. На щастя, без постраждалих та руйнувань інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі ворог спрямував дрони на Київ: усі вони були знищені на підступах до столиці, у Києві, попередньо, без потерпілих та руйнувань. Також зазначалося, що вночі на Київщині чули вибухи, працювали сили ППО.
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показати весь коментар21.07.2024 08:13 Відповісти Мені подобається 1
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