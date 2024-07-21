Вночі на Київщині чули вибухи, працювали сили ППО
У ніч проти 21 липня 2024 року під час ворожої атаки дронами на Київщині лунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА, у повітряному просторі було зафіксовано БпЛА. Сили ППО працювали по цілях.
О 4.28 21 липня на Київщині було оголошено відбій загрози.
Про наслідки ворожої атаки наразі не повідомляється.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі ворог спрямував дрони на Київ: усі вони були знищені на підступах до столиці, у Києві, попередньо, без потерпілих та руйнувань.
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