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Рашисти вдарили дроном по Новобериславу: поранено чоловіка, він у важкому стані

обстріл Херсонщини

Зранку російські окупанти атакували дроном-камікадзе Новоберислав на Херсонщині. Поранено чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, 48-річного чоловіка у важкому стані шпиталізували до лікарні. У нього - вибухова травма, поранення живота, тулуба, ніг та рук, а також перелом ребер і плеча.

Потерпілому надається необхідна допомога.

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обстріл (28156) поранення (2792) Херсонська область (5691)


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