Рашисти вдарили дроном по Новобериславу: поранено чоловіка, він у важкому стані
Зранку російські окупанти атакували дроном-камікадзе Новоберислав на Херсонщині. Поранено чоловіка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, 48-річного чоловіка у важкому стані шпиталізували до лікарні. У нього - вибухова травма, поранення живота, тулуба, ніг та рук, а також перелом ребер і плеча.
Потерпілому надається необхідна допомога.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль