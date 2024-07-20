Чотири людини поранено внаслідок російських атак на Антонівку (оновлено)

Сьогодні, 20 липня, російські війська обстріляли селище Антонівка в Херсонській області, є поранені.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, через російський обстріл селища Антонівка постраждали дві місцеві жительки.

Як зазначається, жінки 49 та 50 років самостійно звернулися до лікарні по допомогу. В них діагностували уламкові поранення обличчя та ноги, а також мінно-вибухові травми.



Повідомляється, що постраждалим надали необхідну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

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Оновлена інформація

Пізніше в ОВА повідомили, що російські військові знову атакували жителів Антонівки з безпілотника.



До лікарні по допомогу звернулися дві жінки - 56 та 74 років. Як зазначається, сьогодні вдень вони дістали поранення через скидання вибухівки з дрона. В обох жінок мінно-вибухові травми та контузії. Одна з потерпілих має поранення обличчя, інша - плеча. Жінкам надали медичну допомогу, подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня російські загарбники дронами атакували Херсон, один з них влучив у евакуаційну автівку біля Херсонської обласної клінічної лікарні.