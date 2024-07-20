Четыре человека ранены в результате российских атак на Антоновку (обновлено)
Сегодня, 20 июля, российские войска обстреляли поселок Антоновка в Херсонской области, есть раненые.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Так, из-за российского обстрела поселка Антоновка пострадали две местные жительницы.
Как отмечается, женщины 49 и 50 лет самостоятельно обратились в больницу за помощью. У них диагностировали осколочные ранения лица и ноги, а также минно-взрывные травмы.
Сообщается, что пострадавшим оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.
Обновленная информация
Позже в ОВА сообщили, что российские военные снова атаковали жителей Антоновки с беспилотника.
В больницу за помощью обратились две женщины – 56 и 74 лет. Как отмечается, сегодня днем они получили ранения из-за сброса взрывчатки с дрона. У обеих женщин минно-взрывные травмы и контузии. Одна из пострадавших имеет ранение лица, другая – плеча. Женщинам оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.
Напомним, в ночь на 20 июля российские захватчики дронами атаковали Херсон, один из них попал в эвакуационную машину возле Херсонской областной клинической больницы.
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