Четыре человека ранены в результате российских атак на Антоновку (обновлено)

Сегодня, 20 июля, российские войска обстреляли поселок Антоновка в Херсонской области, есть раненые.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Так, из-за российского обстрела поселка Антоновка пострадали две местные жительницы.

Как отмечается, женщины 49 и 50 лет самостоятельно обратились в больницу за помощью. У них диагностировали осколочные ранения лица и ноги, а также минно-взрывные травмы.



Сообщается, что пострадавшим оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

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Позже в ОВА сообщили, что российские военные снова атаковали жителей Антоновки с беспилотника.

В больницу за помощью обратились две женщины – 56 и 74 лет. Как отмечается, сегодня днем ​​они получили ранения из-за сброса взрывчатки с дрона. У обеих женщин минно-взрывные травмы и контузии. Одна из пострадавших имеет ранение лица, другая – плеча. Женщинам оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Напомним, в ночь на 20 июля российские захватчики дронами атаковали Херсон, один из них попал в эвакуационную машину возле Херсонской областной клинической больницы.