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Россияне ночью атаковали больницу в Херсоне. ВИДЕО

В ночь на 20 июля российские захватчики дронами атаковали Херсон, один из них попал в эвакуационную машину возле Херсонской областной клинической больницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская правда со ссылкой собеседников.

В ОВА также рассказали без подробностей, что ночью в области были уничтожены машины "скорой" и частные автомобили.

По информации начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина, из-за российской агрессии за прошедшие сутки 3 человека погибли, еще 13 - получили ранения.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Александровка, Камышаны, Антоновка, Киндейка, Понятовка, Кизомыс, Киселевка, Велетенское, Широкая Балка, Берислав, Новокаиры, Качкаровка и город Херсон.

"Российские военные попали в админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 6 многоэтажек и 98 частных домов. Повреждены газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи, машины "скорой" и частные автомобили", - рассказал Прокудин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали с беспилотников Херсон и Киндийку. Пострадали два человека

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обстрел (28239) Херсон (2921) Херсонская область (4958)


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Ніколи добро не переможе зло, якщо буде воювати у білих рукавичках!

Тільки ядрьона пепяка зупинила Японію у ДС війну
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20.07.2024 11:02 Ответить
Не росияны а росийские нацисты или террористы.
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20.07.2024 11:17 Ответить
Усе це, дрібниці, для 5-8 мєнєньджерів з ОПУ …
Ось, десь там, по осені, проведеться вкоторе, отой самий саміт зеленським, ось тоді рашисти і побачуть, що наступає зима!!
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20.07.2024 12:25 Ответить
 
 