Россияне ночью атаковали больницу в Херсоне. ВИДЕО
В ночь на 20 июля российские захватчики дронами атаковали Херсон, один из них попал в эвакуационную машину возле Херсонской областной клинической больницы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская правда со ссылкой собеседников.
В ОВА также рассказали без подробностей, что ночью в области были уничтожены машины "скорой" и частные автомобили.
По информации начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина, из-за российской агрессии за прошедшие сутки 3 человека погибли, еще 13 - получили ранения.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Александровка, Камышаны, Антоновка, Киндейка, Понятовка, Кизомыс, Киселевка, Велетенское, Широкая Балка, Берислав, Новокаиры, Качкаровка и город Херсон.
"Российские военные попали в админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 6 многоэтажек и 98 частных домов. Повреждены газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи, машины "скорой" и частные автомобили", - рассказал Прокудин.
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Тільки ядрьона пепяка зупинила Японію у ДС війну
Ось, десь там, по осені, проведеться вкоторе, отой самий саміт зеленським, ось тоді рашисти і побачуть, що наступає зима!!