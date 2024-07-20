Россияне ночью атаковали больницу в Херсоне. ВИДЕО

В ночь на 20 июля российские захватчики дронами атаковали Херсон, один из них попал в эвакуационную машину возле Херсонской областной клинической больницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская правда со ссылкой собеседников.

В ОВА также рассказали без подробностей, что ночью в области были уничтожены машины "скорой" и частные автомобили.

По информации начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина, из-за российской агрессии за прошедшие сутки 3 человека погибли, еще 13 - получили ранения.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Александровка, Камышаны, Антоновка, Киндейка, Понятовка, Кизомыс, Киселевка, Велетенское, Широкая Балка, Берислав, Новокаиры, Качкаровка и город Херсон.

"Российские военные попали в админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 6 многоэтажек и 98 частных домов. Повреждены газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи, машины "скорой" и частные автомобили", - рассказал Прокудин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали с беспилотников Херсон и Киндийку. Пострадали два человека