Росіяни вночі атакували лікарню у Херсоні. ВIДЕО
У ніч проти 20 липня російські загарбники дронами атакували Херсон, один з них влучив у евакуаційну автівку біля Херсонської обласної клінічної лікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Українська правда із посиланням співрозмовників.
В ОВА також розповіли без подробиць, що вночі в області були знищені автівки "швидкої" та приватні автомобілі.
За інформацією начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, через російську агресію минулої доби 3 людини загинули, ще 13 - дістали поранення.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Олександрівка, Комишани, Антонівка, Кіндійка, Понятівка, Кізомис, Киселівка, Велетенське, Широка Балка, Берислав, Новокаїри, Качкарівка та місто Херсон.
"Російські військові поцілили в адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 6 багатоповерхівок та 98 приватних будинків. Пошкоджено газопроводи, господарчі споруди, гаражі, автівки "швидкої" та приватні автомобілі", – розповів Прокудін.
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Ось, десь там, по осені, проведеться вкоторе, отой самий саміт зеленським, ось тоді рашисти і побачуть, що наступає зима!!