УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5375 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 984 3

Росіяни вночі атакували лікарню у Херсоні. ВIДЕО

У ніч проти 20 липня російські загарбники дронами атакували Херсон, один з них влучив у евакуаційну автівку біля Херсонської обласної клінічної лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Українська правда із посиланням співрозмовників.

В ОВА також розповіли без подробиць, що вночі в області були знищені автівки "швидкої" та приватні автомобілі.

За інформацією начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, через російську агресію минулої доби 3 людини загинули, ще 13 - дістали поранення.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Олександрівка, Комишани, Антонівка, Кіндійка, Понятівка, Кізомис, Киселівка, Велетенське, Широка Балка, Берислав, Новокаїри, Качкарівка та місто Херсон.

"Російські військові поцілили в адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 6 багатоповерхівок та 98 приватних будинків. Пошкоджено газопроводи, господарчі споруди, гаражі, автівки "швидкої" та приватні автомобілі", – розповів Прокудін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували з безпілотників Херсон та Кіндійку. Постраждали двоє людей

Автор: 

обстріл (28428) Херсон (3354) Херсонська область (5738)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніколи добро не переможе зло, якщо буде воювати у білих рукавичках!

Тільки ядрьона пепяка зупинила Японію у ДС війну
показати весь коментар
20.07.2024 11:02 Відповісти
Не росияны а росийские нацисты или террористы.
показати весь коментар
20.07.2024 11:17 Відповісти
Усе це, дрібниці, для 5-8 мєнєньджерів з ОПУ …
Ось, десь там, по осені, проведеться вкоторе, отой самий саміт зеленським, ось тоді рашисти і побачуть, що наступає зима!!
показати весь коментар
20.07.2024 12:25 Відповісти
 
 