На юге за сутки уничтожены 99 оккупантов, 48 единиц вооружения и военной техники и 6 мест хранения боеприпасов
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 99 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 99 человек.
Также россияне потеряли 48 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град";
- 1 самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона-С";
- 19 орудий;
- 1 боевая бронированная машина;
- 17 единиц автомобильной техники;
- 2 разведывательных БпЛА;
- 1 станция управления БпЛА;
- 4 лодки;
- 1 мотоцикл.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 6 мест хранения боеприпасов, 3 наблюдательных пункта, 2 огневые позиции, 1 командно-наблюдательный пункт.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 565 610 российских захватчиков.
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Погуй, як іде шахова партія. Головне - рахувати збиті "пішаки".