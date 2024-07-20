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Новости Агрессия России против Украины Война
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На юге за сутки уничтожены 99 оккупантов, 48 единиц вооружения и военной техники и 6 мест хранения боеприпасов

Знищення армії РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 99 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 99 человек.

Также россияне потеряли 48 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град";
  • 1 самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона-С";
  • 19 орудий;
  • 1 боевая бронированная машина;

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  • 17 единиц автомобильной техники;
  • 2 разведывательных БпЛА;
  • 1 станция управления БпЛА;
  • 4 лодки;
  • 1 мотоцикл.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 6 мест хранения боеприпасов, 3 наблюдательных пункта, 2 огневые позиции, 1 командно-наблюдательный пункт.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 565 610 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19899) ликвидация (3768) уничтожение (7397) Силы обороны юга (374)


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Кацапи , ідіть до пекла та дайте нам спокій😡
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20.07.2024 12:43 Ответить
Мгм...
Погуй, як іде шахова партія. Головне - рахувати збиті "пішаки".
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20.07.2024 13:31 Ответить
 
 