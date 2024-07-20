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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На півдні за добу знищено 99 окупантів, 48 одиниць озброєння й військової техніки та 6 місць зберігання боєприпасів

Знищення армії РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 99 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 99 осіб.

Також росіяни втратили 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град";
  • 1 самохідна артилерійська установка 2С9 "Нона-С";
  • 19 гармат;
  • 1 бойова броньована машина;

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  • 17 одиниць автомобільної техніки;
  • 2 розвідувальні БпЛА;
  • 1 станція управління БпЛА;
  • 4 човни;
  • 1 мотоцикл.

Крім того, українські захисники знищили 6 місць зберігання боєприпасів, 3 спостережні пункти, 2 вогневі позиції, 1 командно-спостережний пункт.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 565 610 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17143) ліквідація (3843) знищення (7114) Сили оборони півдня (320)


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Кацапи , ідіть до пекла та дайте нам спокій😡
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20.07.2024 12:43 Відповісти
Мгм...
Погуй, як іде шахова партія. Головне - рахувати збиті "пішаки".
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20.07.2024 13:31 Відповісти
 
 