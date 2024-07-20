На півдні за добу знищено 99 окупантів, 48 одиниць озброєння й військової техніки та 6 місць зберігання боєприпасів

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 99 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 99 осіб.

Також росіяни втратили 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град";

1 самохідна артилерійська установка 2С9 "Нона-С";

19 гармат;

1 бойова броньована машина;

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17 одиниць автомобільної техніки;

2 розвідувальні БпЛА;

1 станція управління БпЛА;

4 човни;

1 мотоцикл.

Крім того, українські захисники знищили 6 місць зберігання боєприпасів, 3 спостережні пункти, 2 вогневі позиції, 1 командно-спостережний пункт.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 565 610 російських загарбників.