На півдні за добу знищено 99 окупантів, 48 одиниць озброєння й військової техніки та 6 місць зберігання боєприпасів
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 99 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 99 осіб.
Також росіяни втратили 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град";
- 1 самохідна артилерійська установка 2С9 "Нона-С";
- 19 гармат;
- 1 бойова броньована машина;
- 17 одиниць автомобільної техніки;
- 2 розвідувальні БпЛА;
- 1 станція управління БпЛА;
- 4 човни;
- 1 мотоцикл.
Крім того, українські захисники знищили 6 місць зберігання боєприпасів, 3 спостережні пункти, 2 вогневі позиції, 1 командно-спостережний пункт.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 565 610 російських загарбників.
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Погуй, як іде шахова партія. Головне - рахувати збиті "пішаки".