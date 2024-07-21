Графіки відключень світла скасовані з 12:00 до 15:00, - ДТЕК
Сьогодні, 21 липня 2024 року, графіки відключень електроенергії скасовані з 12:00 до 15:00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"За інформаціює від "Укренерго" відключення світла з 12:00 і до 15:00 НЕ передбачаються", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+5 Sergey Osadchy #516630
показати весь коментар21.07.2024 12:15
+4 Марина Нєчаєва #561431
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+3 Алекс Скела
показати весь коментар21.07.2024 12:00
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Сьогодні продукти не зіпсуються й холодильник не згорить!!
Хріново, що панель управління високо..
Тоді (по їхніх же заявах) - ДТЕК має не більше 5% ринку еленергіїї.
Питання - чому тоді ДТЕК керує (робить заяви) відключеннями, якщо вони на сьогодні для населення вже ніхто?