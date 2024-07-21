УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8212 відвідувачів онлайн
Новини
5 592 39

Графіки відключень світла скасовані з 12:00 до 15:00, - ДТЕК

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Сьогодні, 21 липня 2024 року, графіки відключень електроенергії скасовані з 12:00 до 15:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"За інформаціює від "Укренерго" відключення світла з 12:00 і до 15:00 НЕ передбачаються", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Унаслідок ворожих атак знеструмлювались споживачі у Полтавській та Чернігівській областях

Автор: 

ДТЕК (1981) Укренерго (2681) відключення світла (1085)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Одного не розумію. Десь місяць назад (якраз перед посиленням відключень) ДТЕК оприлюднив, що знищено 90% їхніх потужностей. Відновити неможливо.
Тоді (по їхніх же заявах) - ДТЕК має не більше 5% ринку еленергіїї.
Питання - чому тоді ДТЕК керує (робить заяви) відключеннями, якщо вони на сьогодні для населення вже ніхто?
показати весь коментар
21.07.2024 12:15
+4
Дякуємо, потужно дякуємо найвеличнішому, сонцесяйному, Боневтіку Бонопартовичу!!

Сьогодні продукти не зіпсуються й холодильник не згорить!!
показати весь коментар
21.07.2024 12:03
+3
показати весь коментар
21.07.2024 12:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...брехня.
показати весь коментар
21.07.2024 11:54 Відповісти
Ще 12.00 нема, але ти пишешь що це брехня😁
показати весь коментар
21.07.2024 11:58 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2024 12:00 Відповісти
Дякуємо, потужно дякуємо найвеличнішому, сонцесяйному, Боневтіку Бонопартовичу!!

Сьогодні продукти не зіпсуються й холодильник не згорить!!
показати весь коментар
21.07.2024 12:03 Відповісти
У меня от этих клацаний на холодильнике панель управления **********. Не реагирует на нажатие. Но стоит -20 / 3. А я обычно ставлю -25 / 4. Когда придет Трамп и сметут зеленую шоблу - вызову мастера
показати весь коментар
21.07.2024 12:38 Відповісти
Пічаль, я тогож дуже боюся. Після кожного відключення більше, ніж 5 годин - холодильник жалісно піщить..
показати весь коментар
21.07.2024 12:41 Відповісти
У меня дурында на подобие такой. Самсунг, надежный, уже 13 лет ему. Но даже он не расчитан на такие клацанья. Что про другие модели говорить
показати весь коментар
21.07.2024 12:45 Відповісти
Холодильник треба хоч раз у рік обновлювати...
показати весь коментар
21.07.2024 12:47 Відповісти
Наюха?
показати весь коментар
21.07.2024 12:49 Відповісти
Прістіж...
показати весь коментар
21.07.2024 13:01 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2024 13:54 Відповісти
2 года назад "обновляв". тогда только половина кнопок не работала. А щас тупо все не работают. При нажатии показывает температуру, но не добавляет градусы
показати весь коментар
21.07.2024 12:58 Відповісти
Кучеряво живете, Фёдорович
показати весь коментар
21.07.2024 14:21 Відповісти
Як нас в школі вчили - всьо чьто у вас єсть вам дала савєцкая власть! бєз савєцкай власті ви би на свєт нє паявілісь! зараз ще не зовсім те, але хто зна...
показати весь коментар
21.07.2024 14:31 Відповісти
Вже не памятаю достовірно, але помоєму, там щось за Леніна було, ну за електрику то точно, казали якби не Ленін, то небуло би лампочки ілліча
показати весь коментар
21.07.2024 14:34 Відповісти
В мене Арістон, ровесник Вашого, але вужчий)) антивандальний, бо пес із котом вбили попередника..вскривали й тирили їдло)) потім, звичайно, риголєтто виконували))

Хріново, що панель управління високо..
показати весь коментар
21.07.2024 12:52 Відповісти
.
показати весь коментар
21.07.2024 14:29 Відповісти
Бач...морозильну камеру не показав...бо там в нього путін лежить!
показати весь коментар
21.07.2024 14:45 Відповісти
Обдувайте задню стінку вентилятором.
показати весь коментар
21.07.2024 13:43 Відповісти
Коли світла по 18 годин немає?)
показати весь коментар
21.07.2024 13:53 Відповісти
Тоді не треба. Може й взагалі не треба...
показати весь коментар
21.07.2024 14:24 Відповісти
От тільки но прийшла мессага, зміст такий - лафа закінчилась!! Через 20 хвилин світло йок! Орієнтовно до 22:00.
показати весь коментар
21.07.2024 14:43 Відповісти
Може то прогноз мольфарів...
показати весь коментар
21.07.2024 14:49 Відповісти
мольфар від ДТЕК..то чума просто..
показати весь коментар
21.07.2024 14:51 Відповісти
Коли читаю астролочічні прогнози у розділі Наука...
показати весь коментар
21.07.2024 15:57 Відповісти
У мене Бош, незнаю скільки років, все працює як часи, щоправда двигун вже мінявся, дякуючи електрикам.
показати весь коментар
21.07.2024 14:28 Відповісти
Ну Бош вище Арістону класом..й тут йому дісталось((
показати весь коментар
21.07.2024 14:44 Відповісти
...є графік відключення {не скасований}.
показати весь коментар
21.07.2024 12:04 Відповісти
Одного не розумію. Десь місяць назад (якраз перед посиленням відключень) ДТЕК оприлюднив, що знищено 90% їхніх потужностей. Відновити неможливо.
Тоді (по їхніх же заявах) - ДТЕК має не більше 5% ринку еленергіїї.
Питання - чому тоді ДТЕК керує (робить заяви) відключеннями, якщо вони на сьогодні для населення вже ніхто?
показати весь коментар
21.07.2024 12:15 Відповісти
як ніхто? вони гроші збирають і цього достатньо, А ХТО НЕ БУДЕ ПЛАТИТИ, ТОГО ВІДКЛЮЧАТЬ ВІД МЕРЕЖІ.
показати весь коментар
21.07.2024 13:16 Відповісти
ДТЕК це антиукраїнська злочинна організація донецького бандита і мафіозі Ахметова яка викуповує по корупційних схемах де в долі Зеленський і Єрмак електоенергію АЕС за копійки і експортує її за евро в Європу.
показати весь коментар
21.07.2024 12:23 Відповісти
Юлія Володимирівна про це вже наспівала всьому народові. Ви з нею два популісти.)
показати весь коментар
21.07.2024 12:30 Відповісти
Йуля сказала лише половину правди. А інша половина, не сказана нею, виглядає так: дуже вже ВАНІЙ хочеться закмінити собою Рудого Тхора на тому фінансовому потоці.
показати весь коментар
21.07.2024 14:32 Відповісти
А у нас и так по графику свет с 11.00-15.00 толку?
показати весь коментар
21.07.2024 12:31 Відповісти
Не дай Бог якась хмаринка на Сонце насуне...вся енергосистема України миттєво завалиться...
показати весь коментар
21.07.2024 12:45 Відповісти
Кто в курсе день без света для областей еще канает или то была найобка для малограмотных зелибобав?
показати весь коментар
21.07.2024 12:46 Відповісти
частушка-Ох яблучко , та поміж пальцями , дожилися при "зелених" світим яйцями
показати весь коментар
21.07.2024 12:56 Відповісти
Риже сидячи в Лондоні сьогодні збіднів на кілька мільйонів бо Українцям дали світло с барського плеча.
показати весь коментар
21.07.2024 13:46 Відповісти
ФОП Держенергонагляд бегом сюда проверять)
показати весь коментар
21.07.2024 16:26 Відповісти
 
 