Графіки відключень світла скасовані з 12:00 до 15:00, - ДТЕК

Сьогодні, 21 липня 2024 року, графіки відключень електроенергії скасовані з 12:00 до 15:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"За інформаціює від "Укренерго" відключення світла з 12:00 і до 15:00 НЕ передбачаються", - йдеться у повідомленні.

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