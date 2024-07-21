У Грузії викликали на допит добровольців, які воювали за Україну: їх звинувачують у тероризмі

Грузинські добровольці, які брали участь у бойових діях на боці України у війні проти РФ, повідомляють про виклики на допит у Службу державної безпеки (СДБ) Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Зазначається, що стало відомо, що в Тбіліському міському суді опитали Лашу Чігладзе, активіста "Антиокупаційного руху", який брав участь у бойових діях в Україні.

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"Мені сказали, що рік тому було розпочато слідство у зв'язку з державним переворотом, і були якісь запитання про це... (Запитували), коли виїхав, коли приїхав з України. Були загальні запитання", – сказав Чігладзе.

Адвокат назвав справу політичною.

"Зазначена справа абсурдна, не має жодного стосунку до закону, і Лашу сьогодні викликали тому, що він боровся в Україні проти Росії", – заявив Ткешеладзе.

Проурядовий телеканал Imedi повідомляє, що Чігладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади.

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Крім того, про виклик на допит повідомив ще один грузинський доброволець Надим Хмаладзе.

"Мене, Надима Хмаладзе, СДБ викликає за статтями про державний переворот і тероризм", – зазначив він у соцмережах.