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У Грузії викликали на допит добровольців, які воювали за Україну: їх звинувачують у тероризмі

Грузинських добровольців, які воюють за Україну, викликають на допит

Грузинські добровольці, які брали участь у бойових діях на боці України у війні проти РФ, повідомляють про виклики на допит у Службу державної безпеки (СДБ) Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Зазначається, що стало відомо, що в Тбіліському міському суді опитали Лашу Чігладзе, активіста "Антиокупаційного руху", який брав участь у бойових діях в Україні.

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"Мені сказали, що рік тому було розпочато слідство у зв'язку з державним переворотом, і були якісь запитання про це... (Запитували), коли виїхав, коли приїхав з України. Були загальні запитання", – сказав Чігладзе.

Адвокат назвав справу політичною.

"Зазначена справа абсурдна, не має жодного стосунку до закону, і Лашу сьогодні викликали тому, що він боровся в Україні проти Росії", – заявив Ткешеладзе.

Проурядовий телеканал Imedi повідомляє, що Чігладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади.

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Крім того, про виклик на допит повідомив ще один грузинський доброволець Надим Хмаладзе.

"Мене, Надима Хмаладзе, СДБ викликає за статтями про державний переворот і тероризм", – зазначив він у соцмережах.

Автор: 

Грузія (1840) добровольці (907)


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Топ коментарі
+36
Там зараз те саме, що було в Україні від травня 2019-го до березня 2022-го.
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21.07.2024 11:43
+34
ми в дупу прямуємо ще з 2019... під керівництвом "нео-регіоналів" та відкритих промоскальських зрадників, які почали кидати за грати українських патріотів ще в грудні 2019 (справа Антоненка-Кузьменко-Дугарь), а потім карні справи проти генерала Марченко, генерала Кривоноса, Тетяни Чорновол, керівника харківського сбу Дудіна, комбата Малахова, розвідника Червінського... І це при тому, що справжні зрадники та корупціонери від зе-влади безкарні та на свободі, в тому числі вже вільно виїхали за кордон під час широкомасштабної війни.
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21.07.2024 11:56
+26
А грузини впевнено прямують у дупу чогось. Дивно. В них 20% території віджала орда і схоже цей рак розрісся добряче. В нас орда теж 20% окупувала, якщо лишити як є може і в нас так статися як у горців.
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21.07.2024 11:45
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Там зараз те саме, що було в Україні від травня 2019-го до березня 2022-го.
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21.07.2024 11:43 Відповісти
ссучена влада Сакартвело вже забула, що була

Українська гуманітарна місія в Грузії - спецоперація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України з евакуації грузинських біженців в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82 горах Сванетії під час завершення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97_(1992%E2%80%941993) Абхазько-грузинські війни у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C жовтні https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 року.
Всього з https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 10 по https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 року українські пілоти на 17 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82 вертольотах , під обстрілами абхазько-російських військ виконали 291 виліт та врятували від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0 етнічних чисток понад 7643 людини, тим хто залишився було привезено 487 тонн гуманітарної допомоги
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21.07.2024 12:05 Відповісти
Цю владу обрав народ Грузії, треба про це не забувати

Також не варто забувати, що Грузія разом з Казахстаном допомагають росії будувати ракети і дрони, поставляючи туди підсанкційну електроніку
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21.07.2024 12:13 Відповісти
Зелені риги повернулись після Майдану
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22.07.2024 04:45 Відповісти
Отже,треба тікати бо здадуть москалям або воювати вже в Грузії.
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21.07.2024 11:44 Відповісти
Краще тікати, допомогти нам, а потім ми їм допоможемо
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21.07.2024 12:05 Відповісти
Как бы у нас то же самое не получилось когда Украина подпишет капитуляцию *радимира*. У нас до сих пор полно идиотов которые верят что если Украина сдастся то война и убийства прекратятся
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21.07.2024 12:35 Відповісти
В нас менталітет інший..
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21.07.2024 12:38 Відповісти
Я бы вам расказал про наш менталитет и что сейчас творят наши ахвицеры в центрах подготовки с рекрутами, только меня забанят.
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21.07.2024 12:50 Відповісти
ТЦКшники поналавливали престарелых и больных а на полигоне требуют чтобы они бегали как молодые и отбивают им все почки и печень догнаивают в госпиталях требуя у родственников деньги на лечение
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21.07.2024 12:55 Відповісти
невже грають?
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21.07.2024 17:10 Відповісти
Як сказати.Я про грузин в загальному також був значно кращої думки. "розвели" їх на виборах і закрили рот кривавими нафторублями саме окупанти.
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21.07.2024 12:53 Відповісти
Українські добровольці на Абхазькій війні 25 років тому
https://www.radiosvoboda.org/a/29479098.html

Шеврон бійця батальйону «Донбас» у нинішній війні України з Росією
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21.07.2024 12:08 Відповісти
А грузини впевнено прямують у дупу чогось. Дивно. В них 20% території віджала орда і схоже цей рак розрісся добряче. В нас орда теж 20% окупувала, якщо лишити як є може і в нас так статися як у горців.
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21.07.2024 11:45 Відповісти
ми в дупу прямуємо ще з 2019... під керівництвом "нео-регіоналів" та відкритих промоскальських зрадників, які почали кидати за грати українських патріотів ще в грудні 2019 (справа Антоненка-Кузьменко-Дугарь), а потім карні справи проти генерала Марченко, генерала Кривоноса, Тетяни Чорновол, керівника харківського сбу Дудіна, комбата Малахова, розвідника Червінського... І це при тому, що справжні зрадники та корупціонери від зе-влади безкарні та на свободі, в тому числі вже вільно виїхали за кордон під час широкомасштабної війни.
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21.07.2024 11:56 Відповісти
ну так нарід же не проти. у чому проблема?
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21.07.2024 19:45 Відповісти
Жаль Грузію - гарна була країна! Поки не продалася московії...
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21.07.2024 11:46 Відповісти
Грузія завжди була продажна.
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21.07.2024 11:59 Відповісти
ти з якого окопу коментуєш? з буковельського чи польського? не ображай Грузію. влада Грузії це не вся Грузія.
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21.07.2024 12:39 Відповісти
Не Грузія, а грузини-злочинці.
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21.07.2024 12:42 Відповісти
Грузини - шо там - иобу дались?
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21.07.2024 11:46 Відповісти
Наїзди попередньої влади на Саакашвілі дають свої результати.
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21.07.2024 11:49 Відповісти
Наїзди Саакашвілі на попередню владу вже дали в нас результати.
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21.07.2024 12:14 Відповісти
Те, що ти наголосував на вибоах, те ти й отримав.
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21.07.2024 12:55 Відповісти
А за кого ти голосував?
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21.07.2024 13:04 Відповісти
Проти віктор федорович, проти.)
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21.07.2024 13:09 Відповісти
Ясно...не за Зеленського, а проти Порошенка...
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21.07.2024 13:42 Відповісти
Три риги поспіль в президентах,і це вже перебір....
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21.07.2024 14:30 Відповісти
А Януковича привів до влади Ющенко? За Юлю не голосував? ну може випадково...
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21.07.2024 14:33 Відповісти
Бо замість демократичної країни Саакашвілі почав собі "трон" мостить монархічний Каха Бендукідзе з нм воював-воював - та й "махнув рукою" Покинув будувать демократію - бо "Міхо" на "монархію" потягло От народ від нього і відвернувся Сам винен у тому що з ним сталося
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21.07.2024 12:28 Відповісти
Грузинська влада повністю йо@нулась і лягли під кремлівського ху@ла!!

хочеться запитати у них , ким вони вважають українців , які воювали
за Грузію проти кацапів😡?
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21.07.2024 11:52 Відповісти
Лобіо несвіже було чи чахохбілі?
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21.07.2024 11:57 Відповісти
Мацоні прокисло
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21.07.2024 11:59 Відповісти
Цікаво , а не чіпають вони грузин , які воюють із кацапами проти Украіни ,
чи вони їх вважають настоящими генацвалі ? 🙁
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21.07.2024 11:58 Відповісти
А где?
Там больше доверяют кубинским бамбарбиа-кергуду
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21.07.2024 12:31 Відповісти
Тут маніпуляція від адвокатів чи журналістів, їх звинувачують у скоєнні "злочинів" на території Грузії,а не за участь у війні проти Росії
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21.07.2024 12:45 Відповісти
Вважаєш, вони настільки тупі,що скоївши злочин повернулись у Грузію?
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21.07.2024 12:58 Відповісти
Я їх не знаю, так само як чи справедливе обвинувачення,але в статті написано саме так
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21.07.2024 13:09 Відповісти
Звичайно на запит мордору,потроху Грузія переходить на ручне керовання чиновниками з боліт.
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21.07.2024 11:59 Відповісти
От що значить проросійська влада...
В нас така ж сама
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21.07.2024 12:00 Відповісти
Це старий прийом місцевих та не місцевих пропагандонів. З області якщо люди страйкують через відключення світла і води - вони пропутинські агенти.
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21.07.2024 12:42 Відповісти
Грузини зробили свій вибір на користь підтримки росії. Тому нічого дивного, на жаль.
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21.07.2024 12:09 Відповісти
У нас свої зебіли(73%). у них свої.
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21.07.2024 12:24 Відповісти
коли наші за вас воювали у 2008 вам все було добре, гризуни ******?
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21.07.2024 12:13 Відповісти
Не оскорбляй по нац признаку! Это слово входу у цапов между прочим!
Воевали Грузины! А на стороне рашки такиеже малоросы-вкраинчики-колаборанты как тут! 👇
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21.07.2024 12:30 Відповісти
повчи свою бабцю в пляшку дзюрити
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21.07.2024 20:46 Відповісти
Зайве підтвердження того що там влада контролюється *уйлом.
Треба і нам стежити за руками зеленої влади. Бо сценарій однаковий, і в нас при владі антиукраїнці-запроданці яких контролює д'єрмак. А що це за ''фрукт'' всім відомо.
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21.07.2024 12:25 Відповісти
Вы гдето в одном рядю - БССр, ГССР и ермачатинская сатрапия, без Конституции без Государственности!
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21.07.2024 12:28 Відповісти
Вовка Хйло мстительный . Власть скурвилась .Меняйте пмж и личные данные.....
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21.07.2024 12:25 Відповісти
Пока ермак не нагадил, нужно хлопцев выручать, сюда или в европу вытягивать всеми силами!!
Неужели не понятно что ГССР под контролем совков-кнбешников!!
Не удивляйтесь если раша запросит экстрадиции,
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21.07.2024 12:27 Відповісти
Ну что, вспоминаем, кто там нам аз из штанов выпрыгивал и расказывал что Саакашвили ето агент кремля а сегодняшняя власть в Грузии проевропейская?
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21.07.2024 12:32 Відповісти
Хтось доказував, що Іваношвілі проєвропейський та антиросійський?? не чув...а що хтось доказував, що хтось барига, який дав йому громадянство - чув...
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21.07.2024 13:08 Відповісти
Ну якщо серед грузинів стільки прокацапської гнилі,то що вже про Україну дивуватися. І цю ж шоблу теж вибрав "мудрий наріт". Тільки грузинський.
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21.07.2024 12:34 Відповісти
Грузинская Мечта - встать раком под Рашку...
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21.07.2024 12:39 Відповісти
Ось що рубль "животворячий" в світі робить ! Все залежить від його кількості. І від розміру руки, яка приймає "животворячі" .... серебряники.
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21.07.2024 12:46 Відповісти
Да що там Грузія чи Україна, чи ще хтось , хто йде "не туди" (як тут пишуть "в дупу").
Весь світ вже повністю в цієй дупі. ≪≪ Тому, що всі ці так звані "вибори" → стовідсоткове шахрайство. Треба повністю ігнорувати всі ці "вибори" , і не вішати самім себе , добровільно ярмо на шію ♣♣♣♣♣♣♣
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21.07.2024 13:31 Відповісти
білорусізація Грузії на марші.
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21.07.2024 13:54 Відповісти
плять, грузини, на яке дно ви впали
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21.07.2024 14:33 Відповісти
Нинішня гнила грузинська влада плазує перед москалями
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21.07.2024 14:51 Відповісти
СДБ ЖОПОЛИЗЫ ХЙЛА )))
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21.07.2024 16:46 Відповісти
 
 