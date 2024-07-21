У Грузії викликали на допит добровольців, які воювали за Україну: їх звинувачують у тероризмі
Грузинські добровольці, які брали участь у бойових діях на боці України у війні проти РФ, повідомляють про виклики на допит у Службу державної безпеки (СДБ) Грузії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.
Зазначається, що стало відомо, що в Тбіліському міському суді опитали Лашу Чігладзе, активіста "Антиокупаційного руху", який брав участь у бойових діях в Україні.
"Мені сказали, що рік тому було розпочато слідство у зв'язку з державним переворотом, і були якісь запитання про це... (Запитували), коли виїхав, коли приїхав з України. Були загальні запитання", – сказав Чігладзе.
Адвокат назвав справу політичною.
"Зазначена справа абсурдна, не має жодного стосунку до закону, і Лашу сьогодні викликали тому, що він боровся в Україні проти Росії", – заявив Ткешеладзе.
Проурядовий телеканал Imedi повідомляє, що Чігладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади.
Крім того, про виклик на допит повідомив ще один грузинський доброволець Надим Хмаладзе.
"Мене, Надима Хмаладзе, СДБ викликає за статтями про державний переворот і тероризм", – зазначив він у соцмережах.
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Також не варто забувати, що Грузія разом з Казахстаном допомагають росії будувати ракети і дрони, поставляючи туди підсанкційну електроніку
https://www.radiosvoboda.org/a/29479098.html
Шеврон бійця батальйону «Донбас» у нинішній війні України з Росією
хочеться запитати у них , ким вони вважають українців , які воювали
за Грузію проти кацапів😡?
чи вони їх вважають настоящими генацвалі ? 🙁
Там больше доверяют кубинским бамбарбиа-кергуду
В нас така ж сама
Воевали Грузины! А на стороне рашки такиеже малоросы-вкраинчики-колаборанты как тут! 👇
Треба і нам стежити за руками зеленої влади. Бо сценарій однаковий, і в нас при владі антиукраїнці-запроданці яких контролює д'єрмак. А що це за ''фрукт'' всім відомо.
Неужели не понятно что ГССР под контролем совков-кнбешников!!
Не удивляйтесь если раша запросит экстрадиции,
Весь світ вже повністю в цієй дупі. ≪≪ Тому, що всі ці так звані "вибори" → стовідсоткове шахрайство. Треба повністю ігнорувати всі ці "вибори" , і не вішати самім себе , добровільно ярмо на шію ♣♣♣♣♣♣♣