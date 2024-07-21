У готелі в Тернополі майор однієї з військових частин через ревнощі застрелив прикордонника
У Тернопільському готелі майор однієї з військових частин здійснив кілька пострілів у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.
За її словами, подія трапилася 21 липня, близько 3-ї ночі.
"Майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із пістолета у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Від кульових поранень останній загинув на місці. Конфлікт виник на ґрунті ревнощів", - розповіла Шевченко.
Речниця зауважила, що станом на зараз офіцера затримали, вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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И что смешно, мотузятся изза таких отпетых шалав, про которых поэты и психологи говорят " не бывает твоей женщины, бывает твоя очередь"
Уже прославились везде гордые представительницы Нарида Незламного...
Якщо робити то так щоб ніхто не дізнався хто. А так дадуть 15 років а то й пожиттеве, це ж не навідник ракет рештськіх чи арти.
А в СБУ ( они госизменой и шпионажем зантмаются) и изоляторы спокойные, камеры одиночки. И общение интелигентней, без гомосятины и пресинга мусарского...
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Отсюда и "красить траву", огромная дорогостоящая структура приносила не пользу а вред..
Хєрово, єто, плять, хєрово.
А взять би і спросить сєбя -
При чьом здесь бабская ізда?
Возможно, у майора йок,
Нет стояка - і всьо не в прок.
Возможно, у сержанта било
Такое сууупер-во єлдило.
А щоб захищатися, цивільний собі навіт рогатку не соже зробити
подозрительно как-то...
А вообще короткоствол носится аж на ура. В Харькове только и видишь, Форты и даже ТТ