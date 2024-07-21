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Новини
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У готелі в Тернополі майор однієї з військових частин через ревнощі застрелив прикордонника

У Тернопільському готелі військовий застрелив прикордонника через ревнощі

У Тернопільському готелі майор однієї з військових частин здійснив кілька пострілів у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на  Суспільне, про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

За її словами, подія трапилася 21 липня, близько 3-ї ночі.

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"Майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із пістолета у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Від кульових поранень останній загинув на місці. Конфлікт виник на ґрунті ревнощів", - розповіла Шевченко.

Речниця зауважила, що станом на зараз офіцера затримали, вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

прикордонники (1092) Тернопіль (401) вбивство (3078)


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Топ коментарі
+17
"берегині" часу дарма не витрачають..
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21.07.2024 16:02
+15
От нагуя! - розбіжіться - ділов то - а так смерть - тюрма
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21.07.2024 16:02
+13
Боевой Алень - страшная сила! И сам сдохнуть может и другого покалечить, а потом в тюрьму.
И что смешно, мотузятся изза таких отпетых шалав, про которых поэты и психологи говорят " не бывает твоей женщины, бывает твоя очередь"
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21.07.2024 16:40
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А з ким йому зрадив прикордонник?
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21.07.2024 15:59 Відповісти
з побратимом)
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21.07.2024 16:00 Відповісти
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21.07.2024 16:16 Відповісти
чого майор в готелі а не в окопі з солдатами?
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21.07.2024 19:07 Відповісти
З начальником штабу, або з начфіном!!
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21.07.2024 16:08 Відповісти
Шекспір і плєм'яннікі.
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21.07.2024 16:00 Відповісти
От нагуя! - розбіжіться - ділов то - а так смерть - тюрма
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21.07.2024 16:02 Відповісти
Боевой Алень - страшная сила! И сам сдохнуть может и другого покалечить, а потом в тюрьму.
И что смешно, мотузятся изза таких отпетых шалав, про которых поэты и психологи говорят " не бывает твоей женщины, бывает твоя очередь"
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21.07.2024 16:40 Відповісти
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21.07.2024 19:01 Відповісти
"берегині" часу дарма не витрачають..
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21.07.2024 16:02 Відповісти
О, вы б видели что они за границей творят, пока Алень на работе или на службе...
Уже прославились везде гордые представительницы Нарида Незламного...
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21.07.2024 16:42 Відповісти
а ти я бачу свічку тримав
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21.07.2024 16:58 Відповісти
Ты явно берега попутал олень козломордый! Брысь назад за поребрик!
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21.07.2024 19:19 Відповісти
ой, я про твою мамку молчу
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22.07.2024 16:28 Відповісти
Іди нахер чмо кацабське!
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21.07.2024 17:42 Відповісти
Не через ревнощі,а через роги)
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21.07.2024 16:04 Відповісти
Що за маячня? Кого він приревнував? Прикордонника? До підполковника приревнував?
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21.07.2024 16:07 Відповісти
Діла житейські. Писарям роботи додалось, та й тільки того.
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21.07.2024 16:08 Відповісти
Не можна стріляти один в одного під час комендантської години, якщо вона там є. А так, чим ви хворі на голову більше повбиваєте один одного, тим краще буде всім.
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21.07.2024 16:08 Відповісти
Это еще не ясно... Государство будет платить пенсию вдове и вообще чинов офицерских "страхует" на солидные выплаты посиертные
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21.07.2024 16:44 Відповісти
******, москвіч
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21.07.2024 21:11 Відповісти
Ну, бл#дь, нам ще й такого не вистачало!
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21.07.2024 16:11 Відповісти
А за що його,а не жінку свою? ***** не схоче, кабель не скоче.
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21.07.2024 16:11 Відповісти
А "кабель" безпам'яті був, чи "кабель - *****" ще гірша?
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21.07.2024 16:13 Відповісти
Тогда скажут что "абьюзер" и вообще домашнее насилие, больше дадут!!! А так можно с адвокатом пропетлять на минимум - состояние аффекта, душевная травма, разволновался от горя...
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21.07.2024 16:45 Відповісти
агащаз, це псих. експертиза вирішує а не адвокат
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21.07.2024 16:59 Відповісти
Нерозумно. Розлучитися треба було та й все.
Якщо робити то так щоб ніхто не дізнався хто. А так дадуть 15 років а то й пожиттеве, це ж не навідник ракет рештськіх чи арти.
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21.07.2024 16:11 Відповісти
Что правда то правда..... У ментов "план", им лишь бы все красиво в отчетах раскрываемости а человека сгнобить раз плюнуть.
А в СБУ ( они госизменой и шпионажем зантмаются) и изоляторы спокойные, камеры одиночки. И общение интелигентней, без гомосятины и пресинга мусарского...
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21.07.2024 16:48 Відповісти
В московському СІЗО тебе опускали?
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21.07.2024 21:13 Відповісти
напився горілки і поревнував це ж однозначно хто в три ночі не пить пє горілку
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21.07.2024 16:15 Відповісти
Когда за тысячу километров от войны у военных есть дохера свободного времени - начинается вот такое. И бухают друг с другом, потом ищут кого отчпокать, потом кого пристрелить. К сожалению для многих тех кто в тылу - война где то очень далеко, и это не относится к гражданским.
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21.07.2024 16:19 Відповісти
Повністю погоджуюсь ,більшість тиловиків від бездіяльності і вседозволеності займають дурницею.Тиловики зараз еліта,ніби у формі і абсолютно вільні ,водночас нічого не роблять,але тепле місце дороге задоволення.
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21.07.2024 16:40 Відповісти
Еще и пенсия будет хорошая, даже если "убд" ни разу не было. И приворовать чтото можно, или бизнес обмануть, типа ану гоните нам на амуницию, на дроны, мы ж летчики, в горящем танке плывем, яблэтродину_расхищал

.
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21.07.2024 16:54 Відповісти
Вот именно! Почему в Совке дедовщина была огромной и абсурдно жестокой,??!! От безделия, армия многомилионная , по мирному времени в своей "професии" НЕ задействованная...
Отсюда и "красить траву", огромная дорогостоящая структура приносила не пользу а вред..
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21.07.2024 16:51 Відповісти
кому война,а кому секс, а почему майор? почему не на фронте? где и за что присвоил звание?
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21.07.2024 16:23 Відповісти
Тернополь это почти граница теперь, раз пограничники по отелям.
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21.07.2024 16:29 Відповісти
Пи@да страшная сила.
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21.07.2024 16:30 Відповісти
Наче й трагедія. А насправді не поділили одну пісю. Ндяя.
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21.07.2024 16:32 Відповісти
Майоры просто так не стреляют По крайней мере совковые, которых все хаят!! Поверьте опыту! Он бы грохнул и "тварюку" из за которой стрелял! А так, очередной информационный развод в интернете!
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21.07.2024 16:35 Відповісти
Поясню, для тех кто не в теме. Стать вийсковым майором достаточно сложно! Это не полицай и ДСНС где спец звания!
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21.07.2024 16:43 Відповісти
В пехоте! Капитан ( в линейных частях) ( младший офицер), командир роты! Это проклятая должность! Ты отвечаешь за все! И у тебя 120 долбодятлов ( иногда, если не повезло, и офицеров роты!) В СССР перейти на уровень старшего офицера это было событие! Кто это прошел и понимает, Ок! До остальных не дойдет!
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21.07.2024 16:56 Відповісти
То есть майором сложно, а подполковником в 30+ лет - запросто? Их уже тысячи в тернопольском, львовском котле воюют. Третий год уже зеля бережет кадровых, а подыхать посылает тех, кто этих кадровых фактически содержит. Справедливость по-украински, ****
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22.07.2024 00:04 Відповісти
мне 58+ и я стал майором в Украине еще при совковских кадровиках и штатках! И не в штабе, а в подразделении, которое если бы набокопорило, пол соседнего города разнесло!
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22.07.2024 08:10 Відповісти
Спробуйте стати інженером або програмістом
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22.07.2024 01:28 Відповісти
Я стал чем есть! У меня два высших образования, но суть не в том! Я уже могу жить как хочу! Это главное! Это свобода! ( если бы меня еще и выпускали из Украины, когда я захочу, было бы прекрасно!)
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22.07.2024 08:04 Відповісти
Це добре, радий за вас. А на рахунок кордонів згоден
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22.07.2024 11:21 Відповісти
Бухати менше треба. А якщо бухаєш - забудь, де лежить зброя
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22.07.2024 01:29 Відповісти
Сержант іпал жену майора.
Хєрово, єто, плять, хєрово.
А взять би і спросить сєбя -
При чьом здесь бабская ізда?

Возможно, у майора йок,
Нет стояка - і всьо не в прок.
Возможно, у сержанта било
Такое сууупер-во єлдило.
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21.07.2024 16:37 Відповісти
А ГДЕ ТАМ ГРАНИЦА !!!???
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21.07.2024 16:38 Відповісти
Застава свою жінку в готелі з головним сержантом о 3 год ночі.
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21.07.2024 16:46 Відповісти
Бабу тре було застрілити . З такою курвою сержантів не напасешс
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21.07.2024 16:58 Відповісти
Та да а сержанта то нащо було вбивати? Він що в чомусь винен?
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21.07.2024 17:06 Відповісти
Майор застрелив сержанта зі словами: ,,так не доствайся же ти нікому !"
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21.07.2024 17:09 Відповісти
а що він у тернопільській області зі зброєю ходить по готелях? яке ж гівно навколо)
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21.07.2024 17:27 Відповісти
Та ще й Глок-17.
А щоб захищатися, цивільний собі навіт рогатку не соже зробити
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22.07.2024 00:05 Відповісти
Вот и знакомься с женщинами, а потом узнаёшь что у неё муж майор.
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21.07.2024 17:34 Відповісти
Щось мутна справа, не вірю! Який би не був псіх майор він не буде ризикувати своєю репутацією заради пи-ди((
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21.07.2024 17:35 Відповісти
Мало вы майоров знаете.
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21.07.2024 17:58 Відповісти
гулял ночью по отелю с табельным?
подозрительно как-то...
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21.07.2024 19:09 Відповісти
По мнформации это был Глок
А вообще короткоствол носится аж на ура. В Харькове только и видишь, Форты и даже ТТ
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22.07.2024 00:07 Відповісти
Цей майор найвірогідніше вже ніколи не стане підполковником.
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21.07.2024 20:52 Відповісти
 
 