У готелі в Тернополі майор однієї з військових частин через ревнощі застрелив прикордонника

У Тернопільському готелі майор однієї з військових частин здійснив кілька пострілів у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

За її словами, подія трапилася 21 липня, близько 3-ї ночі.

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"Майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із пістолета у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Від кульових поранень останній загинув на місці. Конфлікт виник на ґрунті ревнощів", - розповіла Шевченко.

Речниця зауважила, що станом на зараз офіцера затримали, вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.