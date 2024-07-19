Ірина Фаріон померла в реанімації після замаху

Мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон померла у лікарні після скоєного на неї замаху у Львові, 19 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням заяву начальника Львівської ОВА Максима Козицького.

"Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни", - йдеться у дописі.

Пошуки нападника продовжуються.

Замах на Ірину Фаріон

Ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

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