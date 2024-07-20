Ирина Фарион умерла в реанимации после покушения

Языковед Ирина Фарион умерла в больнице после совершенного на нее покушения во Львове, 19 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой заявление начальника Львовской ОГА Максима Козицкого.

"Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны", - говорится в заметке.

Поиски нападавшего продолжаются.

Покушение на Ирину Фарион

Вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

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