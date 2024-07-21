Обрив тролея через Дніпро: прокуратура в 2021 році намагалася зупинити роботу атракціону

Печерська окружна прокуратура Києва розпочала розслідування загибелі 20-річного хлопця на атракціоні через Дніпро. У прокуратурі нагадали, що три роки тому вимагали закриття цього атракціону.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Київська міська прокуратура заявила, що ще у 2021 році намагалася зупинити роботу атракціону, де вдень 21 липня обірвався трос. Тоді прокурори звернулися до Господарського суду столиці з позовом визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу КМДА від 11.01.2021 року, згідно з яким конкурс на облаштування атракціону перемогла компанія без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу.

Відповідачами у тодішній справі були Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), КП "ПЛЕСО" та товариство-переможець конкурсу.

Однак тоді суд відмовив прокуратурі у задоволенні позову.

"Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки", - йдеться у повідомленні прокуратури.

У відомстві додали, що під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.

Обрив тролея через Дніпро

У неділю вдень, 21 липня, у Києві обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро. За наявною у поліції інформацією, на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець. Його пошуки тривають.

За фактом події слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зокрема йдеться про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей – ч. 2. ст. 272 КК України та службова недбалість,що спричинила загибель людини – ч.3 ст. 367 Кримінального кодексу України.

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