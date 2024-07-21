Обрив тролея через Дніпро: прокуратура в 2021 році намагалася зупинити роботу атракціону
Печерська окружна прокуратура Києва розпочала розслідування загибелі 20-річного хлопця на атракціоні через Дніпро. У прокуратурі нагадали, що три роки тому вимагали закриття цього атракціону.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Київська міська прокуратура заявила, що ще у 2021 році намагалася зупинити роботу атракціону, де вдень 21 липня обірвався трос. Тоді прокурори звернулися до Господарського суду столиці з позовом визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу КМДА від 11.01.2021 року, згідно з яким конкурс на облаштування атракціону перемогла компанія без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу.
Відповідачами у тодішній справі були Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), КП "ПЛЕСО" та товариство-переможець конкурсу.
Однак тоді суд відмовив прокуратурі у задоволенні позову.
"Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки", - йдеться у повідомленні прокуратури.
У відомстві додали, що під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.
Обрив тролея через Дніпро
У неділю вдень, 21 липня, у Києві обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро. За наявною у поліції інформацією, на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець. Його пошуки тривають.
За фактом події слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.
Зокрема йдеться про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей – ч. 2. ст. 272 КК України та службова недбалість,що спричинила загибель людини – ч.3 ст. 367 Кримінального кодексу України.
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А у Кличка захист побудували на тому, що " Шайтан Арба" через Дніпро- ніякий не об'єкт підвищенної небезпеки і експлатувати йго може слюсар- багатостаночник Микита. Із хутора Три Гарбуза.
Саме мерія виступала відповідачем у справі і доводила у судах, що дуже небезпечний атракціон, ніякий не " об'єкти підвищеної небезпеки", а так, дитяча пісочниця в дитячому садочку.
А то, що фірма- прокладка Кличка платила суддям аж до Верховного Суду, то що в Кличка грошей мало?
"хуже не будет...."
У неділю вдень, 21 липня, у Києві атракціону-спуску через Дніпро. За наявною у поліції інформацією, на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець. Його пошуки тривають.
Оборвался один из 3-х тросов канатного спуска примерно в 50 метрах от Набережного шоссе, в результате чего парень упал в воду. Когда полиция прибыла на место, персонал аттракциона отсутствовал. Сейчас полиция ищет работников и владельца канатной дороги.
Тем временем СМИ уже выяснили, что оператором "Троллея над Днепром" является Kyiv flyline (ФОП Левина Анна Павловна, место регистрации - Кривой Рог). На сайте компании указано, что аттракцион "На 100% безопасный. Оборудование ZIPLINE - это сертифицированное оборудование, ролики с системой торможения, надежная система крепления пассажира".
Тому давай, ти слідом за Москвою, ментальний кремлівський раб, чи твоїми словами - триндячий що попало тупорилий дегенерат!
Dixi.
Все у світі має свої границі, тільки дурість людська немає межі.
Скільки такого сміття понавозили і експлуатують без жорсткого нагляду.
Там хтось знає правила експлуатації талевих канатів - талевих систем?!
Якщо є питання до виконавчої служби. З 2021 р.... - мабуть, не дуже то й намагалася!
Якби шлюди трохи розумілися на законах природи (згадали б уроки статики та динаміки за 8 клас), вони б знали - довгий трос з вантажем посередині підлягає дуже великим навантаженням. Однією з причин того, що він лопнув могла бути занадто велика сила натягу. Бо ні кличко (боксер), ні "бізнесмени" уроки фізики " малинаувазі" у свій час навчання у школі.