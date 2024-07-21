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Обрив тролея через Дніпро: прокуратура в 2021 році намагалася зупинити роботу атракціону

Обрив тролея через Дніпро: прокуратура в 2021 році намагалася зупинити роботу атракціону

Печерська окружна прокуратура Києва розпочала розслідування загибелі 20-річного хлопця на атракціоні через Дніпро. У прокуратурі нагадали, що три роки тому вимагали закриття цього атракціону.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Київська міська прокуратура заявила, що ще у 2021 році намагалася зупинити роботу атракціону, де вдень 21 липня обірвався трос. Тоді прокурори звернулися до Господарського суду столиці з позовом визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу КМДА від 11.01.2021 року, згідно з яким конкурс на облаштування атракціону перемогла компанія без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу.

Відповідачами у тодішній справі були Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), КП "ПЛЕСО" та товариство-переможець конкурсу.

Однак тоді суд відмовив прокуратурі у задоволенні позову. 

"Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки", - йдеться у повідомленні прокуратури.

У відомстві додали, що під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.

Обрив тролея через Дніпро

У неділю вдень, 21 липня, у Києві обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро. За наявною у поліції інформацією, на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець. Його пошуки тривають.

За фактом події слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зокрема йдеться про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей – ч. 2. ст. 272 КК України та службова недбалість,що спричинила загибель людини – ч.3 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Читайте також: Обірвався трос атракціону через Дніпро у Києві: рятувальники шукають 20-річного хлопця, що впав у річку. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

атракціон (17) Київ (19400) прокуратура (3665)


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Топ коментарі
+14
Я не уявляю собі жодну цивілізовану країну в якій можна отримати дозвіл на встановлення подібного атракціону без проектної та технічної документації..
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21.07.2024 20:01
+12
Дам подсказку. Чья подпись стоит на разрешении тот и взял взятку
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21.07.2024 19:45
+9
Погиб парень 2004 года рождения из Винницы, который приехал на отдых в Киев, - https://news.telegraf.com.ua/ukr/kiev/2024-07-21/5863738-znikla-ne-divchina-telegraf-diznavsya-detali-pro-obriv-kanatnoi-dorogi-v-kievi Telegraf

Оборвался один из 3-х тросов канатного спуска примерно в 50 метрах от Набережного шоссе, в результате чего парень упал в воду. Когда полиция прибыла на место, персонал аттракциона отсутствовал. Сейчас полиция ищет работников и владельца канатной дороги.

Тем временем СМИ уже выяснили, что оператором "Троллея над Днепром" является Kyiv flyline (ФОП Левина Анна Павловна, место регистрации - Кривой Рог). На сайте компании указано, что аттракцион "На 100% безопасный. Оборудование ZIPLINE - это сертифицированное оборудование, ролики с системой торможения, надежная система крепления пассажира".
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21.07.2024 20:11
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Річниця прям..
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21.07.2024 19:34 Відповісти
наші доблесні прокурорські як завжди збрехали - тоді вони всього-навсього оскаржували переможця тендеру, а не сам атракціон
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21.07.2024 20:32 Відповісти
Так так і написано. Скасувати конкурс, у якому прокуратура, на підставі закону, просила скасувати результати конкурсу, на якому " без хабарів" виграла фірма Рога і Копита, без досвіду експлуатації ОБ'ЄКТІВ ПІДВИЩЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ.
А у Кличка захист побудували на тому, що " Шайтан Арба" через Дніпро- ніякий не об'єкт підвищенної небезпеки і експлатувати йго може слюсар- багатостаночник Микита. Із хутора Три Гарбуза.
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21.07.2024 21:25 Відповісти
до чого тут Кличко? - і Господарський суд, і Апеляційний суд, і Верховний суд всі переконалися, що необхідні дозвільні документи, які видав відповідний державний орган, у цієї шарашки з батьківщини бубочки є - і чомусь до тих зелених чиновників, хто робив перевірку проекту на безпечність і видав дозволи у прокурорських ніяких претензій
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21.07.2024 23:49 Відповісти
Не сміши, заробітчанин. Огоньку кв комментах нема, дарма тобі гроші платять.
Саме мерія виступала відповідачем у справі і доводила у судах, що дуже небезпечний атракціон, ніякий не " об'єкти підвищеної небезпеки", а так, дитяча пісочниця в дитячому садочку.
А то, що фірма- прокладка Кличка платила суддям аж до Верховного Суду, то що в Кличка грошей мало?
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22.07.2024 00:00 Відповісти
а я бачу ти про інших по собі судиш
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22.07.2024 00:39 Відповісти
ФОП Левина Анна Павловна, место регистрации - Кривой Рог). На сайте компании указано, что аттракцион "На 100% безопасный.

"хуже не будет...."
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21.07.2024 22:15 Відповісти
Дам подсказку. Чья подпись стоит на разрешении тот и взял взятку
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21.07.2024 19:45 Відповісти
600 гривень в минулому році коштувало це задоволення,і навіть ПДВ не було в чеку...
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21.07.2024 20:18 Відповісти
Я не уявляю собі жодну цивілізовану країну в якій можна отримати дозвіл на встановлення подібного атракціону без проектної та технічної документації..
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21.07.2024 20:01 Відповісти
Печерська окружна прокуратура розпочала розслідування загибелі 20-річного хлопця на атракціоні через Дніпро...

У неділю вдень, 21 липня, у Києві атракціону-спуску через Дніпро. За наявною у поліції інформацією, на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець. Його пошуки тривають.
показати весь коментар
21.07.2024 20:10 Відповісти
Погиб парень 2004 года рождения из Винницы, который приехал на отдых в Киев, - https://news.telegraf.com.ua/ukr/kiev/2024-07-21/5863738-znikla-ne-divchina-telegraf-diznavsya-detali-pro-obriv-kanatnoi-dorogi-v-kievi Telegraf

Оборвался один из 3-х тросов канатного спуска примерно в 50 метрах от Набережного шоссе, в результате чего парень упал в воду. Когда полиция прибыла на место, персонал аттракциона отсутствовал. Сейчас полиция ищет работников и владельца канатной дороги.

Тем временем СМИ уже выяснили, что оператором "Троллея над Днепром" является Kyiv flyline (ФОП Левина Анна Павловна, место регистрации - Кривой Рог). На сайте компании указано, что аттракцион "На 100% безопасный. Оборудование ZIPLINE - это сертифицированное оборудование, ролики с системой торможения, надежная система крепления пассажира".
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21.07.2024 20:11 Відповісти
интересно когда было последнее ТО и замена троса.
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21.07.2024 20:51 Відповісти
Без проведення у визначені строки регламентних робіт і ух можна зламати...
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21.07.2024 21:29 Відповісти
Ото доля у хлопчини, ще й заплатив за свою болісну смерть 800 грн. Царствіє Небесне тобі, відчайдуха.
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21.07.2024 20:21 Відповісти
Дєньгі, дєньгі, дєньгі правлять світом ! Трішки прокурорам, трішки суддям і... Качай бабло без зупину !!! Загинув молодий чоловік... Довірив своє життя ідіотам... Зараз знову понесуть бабло - мусорам, прокурорам, суддям і трішечки родині загиблого... Потім поставлять нового троса і все почнеться спочатку ! А рідним співчуття і сил пережити втрату...
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21.07.2024 20:32 Відповісти
та вы шо...занесли наверное хорошо уродам...
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21.07.2024 20:33 Відповісти
От якби в таких випадках за грати відправлялись не лише винуватці, а і суддя з відповідними посадовцями, то порядку і безпеки в країні, могло бути значно більше. Але це фантастика, така сама як і вважати що і в даному випадку за грати відправиться хтось вищий, аніж "сторож з ключами". А вірніше всього справу замнуть, та затягають до вичерпання строку давності.
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21.07.2024 20:37 Відповісти
а суддю і посадовців за що? і взагалі, ти хлч розумієш, зо ти говориш, чи це концентрація фраз з різних каментаторів, як папуга повторюєш? триндиш аби триндіти,.
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21.07.2024 22:47 Відповісти
Новину не читаємо, а у відповідях на коментарі тих хто читав, триндимо? Прочитай і може сам почнеш розуміти що говориш.
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21.07.2024 23:22 Відповісти
,букви читати, навчилось, а розуміти про що, ні, буває, іди за пузкім воєнним коробльом там такі ж дегенерати були.
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22.07.2024 07:46 Відповісти
Читаючи дописи людей зі всього світу, хто ж починає неuайно хамити, з першого слова? Американці? Японці?.....Рабсеяни!
Тому давай, ти слідом за Москвою, ментальний кремлівський раб, чи твоїми словами - триндячий що попало тупорилий дегенерат!
Dixi.
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22.07.2024 08:26 Відповісти
хоча прізвище у тебе як у відомого письменника, але розуму у тебе від того не додалося. ти й так своєї тупості не усвідомив, а якщо й усвідомив, то намагаєшся привховати киданням лайном
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22.07.2024 14:54 Відповісти
І знову. В Україні немає корупції.
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21.07.2024 20:38 Відповісти
Бізнес, нічого крім бізнесу - все куплене. Синергія жадоби, продажності і ідіотизму.

Все у світі має свої границі, тільки дурість людська немає межі.

Скільки такого сміття понавозили і експлуатують без жорсткого нагляду.

Там хтось знає правила експлуатації талевих канатів - талевих систем?!
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21.07.2024 20:46 Відповісти
Очень жалко ребенка и его близких,он всего навсего хотел развлечения,что свойственно в этом возрасте.И пока не посадят всех причастных к этой трагедии(проверяющих инстанций,судей принимавших решение,хозяев дававших взятки за все это)ничего толком не изменится.Видимо заменить тросы,дороже взяток.
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21.07.2024 21:10 Відповісти
В кожного лікаря, судді, чиновника є своє маленьке(умовно) кладовище.
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21.07.2024 21:32 Відповісти
Що означає прокуратура намагалася зупинити?? Є судове рішення чи пожурила пальчиком?
Якщо є питання до виконавчої служби. З 2021 р.... - мабуть, не дуже то й намагалася!
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21.07.2024 21:50 Відповісти
в наш час любителю гострих відчуттів можна прийти у тцк чи краще в рекрутинговий центр. Звичайно ж прийдеться пройти медкомісію без якої і на підвісному тросі не кожний може без шкоди кататися. а потім гарна підготовка і вражень на все життя вистачиить. Ще й гроші ймовірно платитимуть. а який сенс безплатно ризикувати життям лише для адреналіну?
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21.07.2024 21:57 Відповісти
Таки знайшовся черговий неадекват в коментарях. Якщо б на цьому тролєє загинув би військовий - що б ви написали? Чому безглуздо загинув в тилу, а не на фронті?
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22.07.2024 01:07 Відповісти
так би й написав. поряд з моїм будинком не тиха вулиця, а таке-сяке шосе. І не один справді неадекват літає з досить великою швидкістю на мотоциклі. куди спішить? а туди куди намагався і таки потрапив і той молодий чоловік з актракціону. Хоч трошки мізків треба мати, щоб зрозуміти - ризик життя мусить мати дуже вагому причину. Скажімо врятування іншого життя.
Якби шлюди трохи розумілися на законах природи (згадали б уроки статики та динаміки за 8 клас), вони б знали - довгий трос з вантажем посередині підлягає дуже великим навантаженням. Однією з причин того, що він лопнув могла бути занадто велика сила натягу. Бо ні кличко (боксер), ні "бізнесмени" уроки фізики " малинаувазі" у свій час навчання у школі.
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22.07.2024 13:30 Відповісти
Цей балаган чекав такого фіналу. Дятли із КМДА не помічали.
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22.07.2024 11:53 Відповісти
В КМДА и лично Кличку занесли за эти атракционы, так же как и в КМДА и Кличку заносил постоянно глава Киевгорстроя Кушнир который побрил холдинг и инвесторов, а теперь все без жилья
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22.07.2024 14:02 Відповісти
 
 