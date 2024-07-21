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У Києві через обрив троса на атракціоні у Дніпро впав 20-річний хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)

Сьогодні, 21 липня, у Києві обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро, рятувальники шукають чоловіка, який впав у річку. 

Про це розповів пресофіцер ДСНС Києва Павло Петров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У ДСНС Києва виданню підтвердили - нещасний випадок справді стався. На місці працюють спеціалісти.

"П'ять водолазів, а також на катері, обстежують акваторію води, де, ймовірно, він впав. Шукаємо", - сказав пресофіцер ДСНС Києва.

Також читайте: Троє людей зазнали травм після поломки атракціону на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТО

За даними КМДА, рятувальники шукають не чоловіка, а дівчину, яка впала у Дніпро через обрив тросу атракціону.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

ОНОВЛЕННЯ:

За наявною у поліції інформацією, на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець. Його пошуки тривають.

За фактом події слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зокрема йдеться про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей – ч. 2. ст. 272 КК України та службова недбалість,що спричинила загибель людини – ч.3 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Наразі поліція продовжує працювати на місці події, всі обставини встановлюються.

Доповнено

Згодом Головне управління ДСНС України у Києві повідомило, що станом на 21:25 пошуково-рятувальні роботи завершили, але тіла хлопця не знайшли.

Пошуково-рятувальні роботи буде продовжено у понеділок, 22 липня.

"Водолазно-рятувальним відділенням ДСНС було обстежено 8000 кв. м дна річки під час занурень, а також 12 000 кв. м за допомогою Ехолоту. Роботи буде продовжено завтра, за узгодженням з Національною поліцією", - йдеться у повідомленні. 

Автор: 

атракціон (17) Київ (19400) надзвичайна ситуація (49)


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Топ коментарі
+51
В Києві ще комусь адреналіну не вистачало?
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21.07.2024 14:52
+22
*****, всім робити хоч що-небудь для перемоги і для розвитку україни. Отримувати інженерну освіту, наприклад. Читати наукові і технічні книги. У відбудові знадобиться.

І українську нарешті опанувати, у своїй країні.
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21.07.2024 15:43
+15
Да нє, надо когда горіт хата пригать на діскотєкє
і продолжать шпрехать на суржике окупанта.
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21.07.2024 16:01
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Глупости. СБУ одно из действующих лиц и соавтор всех бесстыдств и беззаконй в Украине.
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22.07.2024 14:47 Відповісти
ну тоді давайте хабарі не та скигліть
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22.07.2024 14:48 Відповісти
О таких историях уже слышали все.Реальная история моего знакомого.Была у него территория на которой он начал строить цех.Сосед залез на его землю и тоже начал строить.Пришли в суд.Судья подозвал их к себе.Спросил кто ему заплатит больше.Каждый назвал сумму.Судья:"идите вы наГуй,сами решайте свои споры..."встал с места и ушел...занавес.
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22.07.2024 11:17 Відповісти
Це був мій страх номер . Рано чи пізно це мало статися.
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21.07.2024 17:56 Відповісти
Хіба там був один трос? Там були інші, мабуть страхувавльні троси. Невже всі вони обірвались? Чи страховку забули приєднати?
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21.07.2024 20:23 Відповісти
Поки їхав змінив стать😳
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21.07.2024 22:30 Відповісти
Не разу там не видел какой то атракцион.
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21.07.2024 22:35 Відповісти
він біля пішохідного моста, видно добре, старт біля ярма
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22.07.2024 05:07 Відповісти
Цього можна додати до списку утоплених в Тисі)А какая разніца)
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21.07.2024 22:40 Відповісти
чуваку 20 лет - про какую мобилизацию идет речь
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22.07.2024 09:43 Відповісти
Така сама безсоромність відбувається в Україні в усьому. Скрізь! Усі незаконні забудови ведуться також: дається хабар прокуратурі, починається будівництво. Приїжджають «перевірки», не застають на майданчику «начальство», потім пише відписки: через неможливість встановити замовника та виконавців робіт… будівництво триває. Після готовності об'єкта адвокати за гроші подсуетятся і все узаконять. А два-три роки прокуратура теж нічого не помічає. Ані того, що немає паспорта об'єкта, ані того, що всі (!) робітники на об'єкті працюють без оформлення.
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21.07.2024 22:48 Відповісти
Також влада не помічає, що весь київ загруз у незаконній торгівлі там, де торгівлі не повинно бути; що відеокамери спостереження поліції практично ніде не дивляться на пішохідні переходи та водії порушують правила на кожному переході, ледь не тиснуть пішоходів; продажна влада не бачит, що водії міського транспорту, насамперед маршруток-скотовозів за кермом по 16 годин та на 3/4 маршрутів працюють без оформлення…
Корупція, безсоромність, беззаконня - це наша справжня влада.
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21.07.2024 22:53 Відповісти
Премію Дарвіна пацану.

Під час війни їбанувся з розважального атракціону...
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21.07.2024 23:49 Відповісти
Та да, дешево і надійно. Його одноліткам доводиться в Тису пірнати задля такого результату, а до Тиси зараз спробуй доберись, кордон там на порядок форцифікаційніший, чим по лінії зіткнення.
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22.07.2024 02:52 Відповісти
А мені шкода того хлопа, що загинув... Ну, так хотів вражень, може хотів щось довести друзям чи дівчині... А ось те як його інші, можливо, навіть випадкові перехожі, намагаються врятувати - це приємно вражає. Ми забули ті часи єдності в 22 році... і всі стали злими один до одного... ((
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22.07.2024 00:10 Відповісти
Саме так. А судячи з більшості коментарів - коментатори нічим не відрізняються від русні - недолугі, злі коментарі і якась маячня
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22.07.2024 00:16 Відповісти
Беда в том, что власть наша сознательно, или заденьги, уклоняется от выполнения своих обязанностей: контроле за такими опасными аттракционами. Должен сесть на нары не только владелец, но и власть. Но это из области фантастики.
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22.07.2024 13:22 Відповісти
У Києві багато місць де чогось не вистачає.... Але течії нема, люди троса тягли одразу... Як не знайти?
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22.07.2024 00:31 Відповісти
оборвался тролей.....? бус?
афтар жги еще...
а кому-то просто снгодня не повезло
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22.07.2024 02:37 Відповісти
У мене 2 запитання:

1. Усім присутнім людям було відомо, як діє цей атракціон, зокрема, про те, що каретка підвіски дуже легко рухається здовж тросу. Тож повністю незрозуміло, чому люди тягли трос, знаючи, що каретка може легко з'їхати з нього, що ускладнить пошуки людини, яка потонула, оскільки шукати цю людину біля троса у воді (під водою) було би в багато разів простіше і легше. Тому запитання таке: чому ніхто не намагався
1.1 зупинити процес витягування троса із води і
1.2 пірнути у воду і знайти потонулу людину здовж троса під водою?
(Ясно, що там глибоко, але ж можна взяти запас повітря (наприклад, у великому поліетиленовому пакеті) і баласт, щоб піти по дну здовж троса, тобто, діяти приблизно так, як діють водолази, тільки з підручними засобами).

2. Відомо, що найбільш важливі, критичні системи потрібно ОБОВ'ЯЗКОВО дублювати. Це один із найбільш відомих висновків теорії надійності. Тож повністю незрозуміло, чому в такому очевидно небезпечному атракціоні з очевидним ризиком обриву троса цей самий трос не був продубльований другим - запасним тросом, що є очевидним і дуже дешевим способом практично зі 100% імовірності усунення ризику обриву троса?
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22.07.2024 02:38 Відповісти
ви вже маєте практику аматорського водолазання? 😁
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22.07.2024 05:06 Відповісти
Що Ви тут понаписували? Водолаз- любитель, ***! Був один потопельник, стало б двоє. І що за розвага, небезпечна для життя?
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22.07.2024 08:19 Відповісти
Його шукають чи тіло...
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22.07.2024 07:37 Відповісти
А 20 летний молодой и здоровый , мог бы свой адреналин на фронте получить, с пользой для своей страны.
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22.07.2024 09:15 Відповісти
Прибрати геть і більше не дозволяти встановлювати щось подібне. Та гадость висіла над головами людей у парку і на набережній могла б убити когось ще.
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22.07.2024 10:12 Відповісти
мафія Кличка, за роки його 'мерування' довелв Київ до жалюгідного стану, і мова навіть не про 'шалену роботу' його 'друзів' на свій карман зараз під час війни на тендерах, а про повний бардак в забудові міста до лютого 2022. Хоча те, що зараз робиться в Києві є не менш кричущим і цинічним ніж раніше. Добре, що я не живу в Києві, мені було б гидко.
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22.07.2024 10:17 Відповісти
Осторожнее! На Цензоре за упоминание боксера вас минимум заблокируют на несколько дней. Бывали хуже времена, но не было подлей»
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22.07.2024 13:24 Відповісти
хай блокують, мені не звикати, розслідування Ткача не заблокують
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22.07.2024 13:34 Відповісти
Па ходу мінус адін дурачок
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22.07.2024 13:50 Відповісти
Це ж було вже.
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29.08.2024 15:22 Відповісти
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