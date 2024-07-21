Росіяни атакували дроном комбайн на Сумщині: водій загинув, його помічник поранений

21 липня 2024 року близько 16:40 ворожий FPV-дрон влучив у комбайн, який збирав урожай на території Білопільської громади Сумського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Офісу Генпрокурора.

Внаслідок обстрілу загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області", - пише пресслужба ОГП.

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