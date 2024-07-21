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Новини
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Росіяни атакували дроном комбайн на Сумщині: водій загинув, його помічник поранений

комбайн

21 липня 2024 року близько 16:40 ворожий FPV-дрон влучив у комбайн, який збирав урожай на території Білопільської громади Сумського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Офісу Генпрокурора.

Внаслідок обстрілу загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області", - пише пресслужба ОГП.

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Автор: 

обстріл (28156) Сумська область (3526) жертви (1776)


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Топ коментарі
+11
Настав час для симетричної або, ще краще, асиметричної відповіді.
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21.07.2024 20:39
+9
Вибивають украінців - полюють за мирним населенням
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21.07.2024 20:41
+9
Рашиська орда, це вбивці терористи воюють з мирним населенням.
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21.07.2024 20:44
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Тридвараси кацапські.
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21.07.2024 20:37 Відповісти
Та просто підарюги!
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21.07.2024 21:50 Відповісти
Тварини...давлять, щоб не дати збирати збіжжя
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21.07.2024 20:38 Відповісти
Давлять не тому,щоб не дати врожай зібрати,а тому,що рашисти.
Генна ненависть до тих,хто не иакий,як вони
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21.07.2024 21:45 Відповісти
Настав час для симетричної або, ще краще, асиметричної відповіді.
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21.07.2024 20:39 Відповісти
так що, копії матеріалів кримінального впровадження вже можно пересилати радникам Байдена для прийняття рішення? Чи це не тягне на Ходейду??
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21.07.2024 22:08 Відповісти
Ship it.
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22.07.2024 00:49 Відповісти
Вибивають украінців - полюють за мирним населенням
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21.07.2024 20:41 Відповісти
Зачем вообще обрабатывать землю в такой местности? Жадность не позволяет дать земле подышать год-два? А если бы дрон сбросил зажигательную бомбочку и спалил весь урожай к едрени фени, тогда что.
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21.07.2024 20:41 Відповісти
Тому,що людям їсти щось треба.В тім числі і комбайнеру,дома сяде,йому ніхто й копійки не заплатить,а жити треба.
А орки б'ють по всьому,і по ,,швидких",і взагалі по всьому,що рухається.
Тому,що рашисти.
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21.07.2024 21:49 Відповісти
А де ти сіять пропонуєш? У нас вся територія - "під загрозою"
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21.07.2024 22:08 Відповісти
Принаймні там де фпвішкі не літають
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22.07.2024 08:36 Відповісти
А ти про "родючість земель" щось чув? Про "сівозміни" Про "плече роботи" сільгосптехніки? Це тобі не "дальнобої" - куди захотів - туди й поїхав!
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22.07.2024 09:17 Відповісти
Про плече для техніки нічого не чув. Але, знаю добре що 100 гектар жита можна спалити одним сірником у спеку. Дрони навіть не потрібні.
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22.07.2024 11:08 Відповісти
Пояснюю: транспортна швидкість сільгосптехніки мала І комбайни не розраховані на "дальні перегони" Тому "машинно-тракторні стани" стараються розмістить близько до полів - щоб не втрачать час і не "намотувать кілометраж" на перегони техніки з поля на поле
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22.07.2024 11:27 Відповісти
Скільки століть пройшло, а вони не змінились...
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21.07.2024 20:41 Відповісти
Їрмакака, де Шторми, чому не луплять по болотах?
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21.07.2024 20:56 Відповісти
він до штормів має приблизно таке ж відношення, як арестович до ЗСУ.
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21.07.2024 22:10 Відповісти
Татишо?
А хто ж тоді НЕ дав команди задіяти їх при рснявому "контрнаступі" на Харків?
Невже лідор яснесонечко заборонив лупити по орках?
Чи таки його інвестнянь?
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21.07.2024 22:13 Відповісти
ну, я б вгагалі притягнув би його ще і за Батурин, але нажаль не вийде.
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21.07.2024 22:16 Відповісти
Рашиська орда, це вбивці терористи воюють з мирним населенням.
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21.07.2024 20:44 Відповісти
Янсур анабой, нелюди св@нособачі, щоб вашим вилупкам хліба зроду не бачити!
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21.07.2024 20:55 Відповісти
Коли росіяеське стадо накрие голод ані крихитки хліба не давати нелюдям. Вони забули,як в90-х Україна подарувала їи мільон тонн сбіжжя
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21.07.2024 22:03 Відповісти
не вийде, все одно США хліб дадуть. Потім хтось знов намалює картину, яка років через сто п'ядесят буде коштувати шалених грошей.
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21.07.2024 22:13 Відповісти
Тренуються, потвори.... Потім на фронти... Отам би тренувальну базу "вдребезги и пополам"!!! З обладнаннчм і мальчікамє
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22.07.2024 00:16 Відповісти
 
 