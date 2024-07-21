Росіяни атакували дроном комбайн на Сумщині: водій загинув, його помічник поранений
21 липня 2024 року близько 16:40 ворожий FPV-дрон влучив у комбайн, який збирав урожай на території Білопільської громади Сумського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Офісу Генпрокурора.
Внаслідок обстрілу загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення.
"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області", - пише пресслужба ОГП.
Топ коментарі
+11 Alessandro Moretti
показати весь коментар21.07.2024 20:39
+9 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар21.07.2024 20:41
+9 володимир омельянов
показати весь коментар21.07.2024 20:44
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Генна ненависть до тих,хто не иакий,як вони
А орки б'ють по всьому,і по ,,швидких",і взагалі по всьому,що рухається.
Тому,що рашисти.
А хто ж тоді НЕ дав команди задіяти їх при рснявому "контрнаступі" на Харків?
Невже лідор яснесонечко заборонив лупити по орках?
Чи таки його інвестнянь?