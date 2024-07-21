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Війська РФ обстріляли Нікопольщину 11 разів протягом дня: постраждала 89-річна жінка. ФОТОрепортаж

21 липня росіяни здійснили 5 артобстрілів та 6 разів атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Обстрілів зазнали Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.

Внаслідок російських ударів постраждала 89-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості. 

Пошкоджена інфраструктура. Через ворожі атаки спалахнули декілька пожеж. Потрощені чотири приватні будинки, господарська споруда, ще одна – знищена.

Пошкоджені база відпочинку, лінії електропередач й газогін.

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Наслідки російських обстрілів Нікопольщини 21 липня
Росіяни здійснили 5 артобстрілів Нікопольщини протягом дня

Війська РФ 6 разів атакували дронами-камікадзе Нікопольський район

Автор: 

обстріл (28428) Нікополь (1186) Дніпропетровська область (3716)


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