Війська РФ обстріляли Нікопольщину 11 разів протягом дня: постраждала 89-річна жінка. ФОТОрепортаж

21 липня росіяни здійснили 5 артобстрілів та 6 разів атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Обстрілів зазнали Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.

Внаслідок російських ударів постраждала 89-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Пошкоджена інфраструктура. Через ворожі атаки спалахнули декілька пожеж. Потрощені чотири приватні будинки, господарська споруда, ще одна – знищена.

Пошкоджені база відпочинку, лінії електропередач й газогін.

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