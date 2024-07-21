Унаслідок обстрілу Херсону поранено п’ять осіб (оновлено)

Сьогодні, 21 липня, окупанти обстріляли Дніпровський район Херсону, є поранені.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, російські військові вкрили вогнем житлові квартали у Дніпровському районі міста Херсон.



Як зазначається, через обстріл постраждав 65-річний чоловік, який перебував на вулиці. У нього діагностували вибухову травму та поранення стегна.



Нині потерпілому надають медичну допомогу.

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Як пізніше повідомив начальник Херсонської МВА, до медиків по допомогу звернулися двоє цивільних – чоловіки 1991 та 2002 р.н. В обох мінно-вибухові травми та різані рани. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.



Він додав, що чоловіки зазнали поранень приблизно о 15 годині під час обстрілу Дніпровського району російськими окупаційними військами.

В ОВА також повідомили про ще одного пораненого - уламкові поранення та перелом передпліччя дістав 58-річний херсонець. Лікарі надають йому допомогу.

Також сьогодні близько 16:00 під російський обстріл потрапив 52-річний херсонець. Під час атаки він перебував в авто. Потерпілого з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням голови доставили до лікарні. Нині медики надають йому допомогу.

Нагадаємо, сьогодні росіяни скинули вибухівку з дрона на двох цивільних у Кізомисі на Херсонщині.