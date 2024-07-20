На Херсонщині через російські обстріли загинули дві жінки, 15 поранених. ФОТОрепортаж

У суботу вранці, 20 липня, армія РФ двічі завдала масованого удару по Білозерці, що на Херсонщині, з реактивних систем залпового вогню. У Херсоні загарбники завдали повторного удару по бригаді "швидкої". Є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у поліції, загарбники випустили по житлових кварталах Білозерки близько 40 снарядів. Дві жінки віком 54 та 72 роки загинули. Ще 12 осіб віком від 39 до 80 років, серед яких медпрацівниця, зазнали поранень.

Також зранку суботи у Дніпровському районі Херсона через атаку ворожого безпілотника травмовано 59-річного чоловіка. У нього діагностували уламкове поранення передпліччя та грудної клітини.

Під час надання допомоги пораненому бригада медиків потрапила під повторний ворожий обстріл - російські військові скинули вибухівку з дрона на карету "швидкої". Зазнали поранень фельдшер та водій, в обох вибухові та черепно-мозкові травми. Також пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

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