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Новини Фото Війна
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На Херсонщині через російські обстріли загинули дві жінки, 15 поранених. ФОТОрепортаж

У суботу вранці, 20 липня, армія РФ двічі завдала масованого удару по Білозерці, що на Херсонщині, з реактивних систем залпового вогню. У Херсоні загарбники завдали повторного удару по бригаді "швидкої". Є загиблі та поранені. 

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у поліції, загарбники випустили по житлових кварталах Білозерки близько 40 снарядів. Дві жінки віком 54 та 72 роки загинули. Ще 12 осіб віком від 39 до 80 років, серед яких медпрацівниця, зазнали поранень.

На Херсонщині через російські обстріли загинули дві жінки, 15 поранених

Також зранку суботи у Дніпровському районі Херсона через атаку ворожого безпілотника травмовано 59-річного чоловіка. У нього діагностували уламкове поранення передпліччя та грудної клітини.

На Херсонщині через російські обстріли загинули дві жінки, 15 поранених

На Херсонщині через російські обстріли загинули дві жінки, 15 поранених

Під час надання допомоги пораненому бригада медиків потрапила під повторний ворожий обстріл - російські військові скинули вибухівку з дрона на карету "швидкої". Зазнали поранень фельдшер та водій, в обох вибухові та черепно-мозкові травми. Також пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

На Херсонщині через російські обстріли загинули дві жінки, 15 поранених

На Херсонщині через російські обстріли загинули дві жінки, 15 поранених

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обстріл (28428) Херсон (3354) Херсонська область (5738)


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20.07.2024 17:43 Відповісти
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20.07.2024 18:25 Відповісти
Це і є "русский мир",злочина орда яка вбиває ,руйнує і грабує ,будь він проклятий навіки разом з колоборанським бидлом яке допомагає ворогу.
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20.07.2024 18:52 Відповісти
 
 