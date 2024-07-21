Дві людини постраждали в Кізомисі внаслідок скидання окупантами вибухівки з дрона

Сьогодні, 21 липня, Білозерська громада в Херсонській області знов опинилася під ворожими ударами. Окупанти скинули вибухівку на цивільних у Кізомисі.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, росіяни скинули вибухівку з дрона на двох цивільних у Кізомисі. Чоловіки, 23 та 38 років, дістали вибухові травми, а також уламкові поранення грудної клітки, спини та ніг. Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти атакували дроном-камікадзе Новоберислав на Херсонщині, унаслідок чого поранено чоловіка.