Дві людини постраждали в Кізомисі внаслідок скидання окупантами вибухівки з дрона
Сьогодні, 21 липня, Білозерська громада в Херсонській області знов опинилася під ворожими ударами. Окупанти скинули вибухівку на цивільних у Кізомисі.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни скинули вибухівку з дрона на двох цивільних у Кізомисі. Чоловіки, 23 та 38 років, дістали вибухові травми, а також уламкові поранення грудної клітки, спини та ніг. Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти атакували дроном-камікадзе Новоберислав на Херсонщині, унаслідок чого поранено чоловіка.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль