Росія наразі домінує у повітрі над Чорним морем, проте це тимчасове явище, - Плетенчук
У повітрі над Чорним морем домінує російська авіація, проте це не триватиме постійно. Попри те, що росіяни не відмовляться від планів захоплення українського узбережжя, але змушені ховати кораблі в Новоросійську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"У своїх снах звісно вони (росіяни, - ред.) там домінують, у світовому океані навіть. Звісно, що там ніхто не спалив навіть документи з грифами, де вказано, як вони втілюють ці свої ідеї. Впевнений, що вони не відмовилися від своїх планів щодо виходу на наше узбережжя і щодо захоплення відповідних регіонів", - зазначив Плетенчук.
Він також наголосив, що наразі ворог не готовий полишити Азово-Чорноморський регіон, але, внаслідок українських ударів, вимушений ховати свої кораблі на військово-морській базі в Новоросійську.
"Потрібно визнавати той факт, що в повітрі над акваторією Чорного моря домінація все ж таки за авіацією РФ, але це теж тимчасове явище", - додав Плетенчук.
Нагадаємо, раніше речник ВМС ЗСУ заявляв, що у Чорному морі для російських окупантів не залишилося безпечних локацій, а переховування кораблів у Новоросійську від українських дронів є досить умовним.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну так.
Рано чи пізно ресурс їхніх літаків вичерпається же ж !
Но боюсь что главная причина не Трумп а ермак - зюзику постоянно говорили , убери это , оно же ни в какую! Великобритания поддерживает как видите несмотря на закидоны США. Вот попробуй убеди Конгресс давать деньги американских граждан государству, которое не имеет инстинкта самосохранения и где режим ворует у собственной армии ! Между прочим штука немыслимая, беспрецедентная в истории!!! Ктото сильно просит за нас на Небушке, иначе бы кранты, не могла бы такая страна устоять в 2022, нам дали шанс. Его нада отработать..
и конешно воплотить "Carthaginem esse delendam" !!!!