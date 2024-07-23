Росія наразі домінує у повітрі над Чорним морем, проте це тимчасове явище, - Плетенчук

У повітрі над Чорним морем домінує російська авіація, проте це не триватиме постійно. Попри те, що росіяни не відмовляться від планів захоплення українського узбережжя, але змушені ховати кораблі в Новоросійську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"У своїх снах звісно вони (росіяни, - ред.) там домінують, у світовому океані навіть. Звісно, що там ніхто не спалив навіть документи з грифами, де вказано, як вони втілюють ці свої ідеї. Впевнений, що вони не відмовилися від своїх планів щодо виходу на наше узбережжя і щодо захоплення відповідних регіонів", - зазначив Плетенчук.

Він також наголосив, що наразі ворог не готовий полишити Азово-Чорноморський регіон, але, внаслідок українських ударів, вимушений ховати свої кораблі на військово-морській базі в Новоросійську.

"Потрібно визнавати той факт, що в повітрі над акваторією Чорного моря домінація все ж таки за авіацією РФ, але це теж тимчасове явище", - додав Плетенчук.

Нагадаємо, раніше речник ВМС ЗСУ заявляв, що у Чорному морі для російських окупантів не залишилося безпечних локацій, а переховування кораблів у Новоросійську від українських дронів є досить умовним.

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