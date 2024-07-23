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Росія наразі домінує у повітрі над Чорним морем, проте це тимчасове явище, - Плетенчук

Авіація РФ

У повітрі над Чорним морем домінує російська авіація, проте це не триватиме постійно. Попри те, що росіяни не відмовляться від планів захоплення українського узбережжя, але змушені ховати кораблі в Новоросійську. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"У своїх снах звісно вони (росіяни, - ред.) там домінують, у світовому океані навіть. Звісно, що там ніхто не спалив навіть документи з грифами, де вказано, як вони втілюють ці свої ідеї. Впевнений, що вони не відмовилися від своїх планів щодо виходу на наше узбережжя і щодо захоплення відповідних регіонів", - зазначив Плетенчук.

Він також наголосив, що наразі ворог не готовий полишити Азово-Чорноморський регіон, але, внаслідок українських ударів, вимушений ховати свої кораблі на військово-морській базі в Новоросійську.

"Потрібно визнавати той факт, що в повітрі над акваторією Чорного моря домінація все ж таки за авіацією РФ, але це теж тимчасове явище", - додав Плетенчук.

Нагадаємо, раніше речник ВМС ЗСУ заявляв, що у Чорному морі для російських окупантів не залишилося безпечних локацій, а переховування кораблів у Новоросійську від українських дронів є досить умовним.

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Автор: 

авіація (4118) Чорне море (1666) Плетенчук Дмитро (171)


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Топ коментарі
+3
ну кожна розмовлюща голова і експерд і ванга Не вистачає лише вказати час "коли"?
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23.07.2024 11:38
+2
ну за сру пво
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23.07.2024 11:47
+1
Діма, це можно розцінювати як погрозу?
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23.07.2024 11:42
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ну кожна розмовлюща голова і експерд і ванга Не вистачає лише вказати час "коли"?
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23.07.2024 11:38 Відповісти
Діма, це можно розцінювати як погрозу?
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23.07.2024 11:42 Відповісти
ну за сру пво
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23.07.2024 11:47 Відповісти
А что случилось
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23.07.2024 12:58 Відповісти
коли не важливо. всеодно вам буде "капєц" по вашому..
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23.07.2024 11:47 Відповісти
Росія наразі домінує у повітрі над Чорним морем, проте це тимчасове явище

Ну так.
Рано чи пізно ресурс їхніх літаків вичерпається же ж !
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23.07.2024 11:49 Відповісти
Все нармальн.Фу-16 на падлете, на падхоте, падпалзают кароче. Це був сарказм, якщо що.
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23.07.2024 12:09 Відповісти
повітря це вам не порнхаб правильно буде панує в повітрі
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23.07.2024 12:12 Відповісти
Если б не трамписты-трамподоны то ракет хватило бы отогнать их в Крымскую область и нанести потери, при которых не мечтали бы о новых "десантных операциях".
Но боюсь что главная причина не Трумп а ермак - зюзику постоянно говорили , убери это , оно же ни в какую! Великобритания поддерживает как видите несмотря на закидоны США. Вот попробуй убеди Конгресс давать деньги американских граждан государству, которое не имеет инстинкта самосохранения и где режим ворует у собственной армии ! Между прочим штука немыслимая, беспрецедентная в истории!!! Ктото сильно просит за нас на Небушке, иначе бы кранты, не могла бы такая страна устоять в 2022, нам дали шанс. Его нада отработать..
и конешно воплотить "Carthaginem esse delendam" !!!!
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23.07.2024 12:53 Відповісти
Домінувати не буде,коли перевага в авіації буде хоча б двократна..
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23.07.2024 13:20 Відповісти
 
 