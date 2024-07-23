Россия сейчас доминирует в воздухе над Черным морем, однако это временное явление, - Плетенчук

В воздухе над Черным морем доминирует российская авиация, однако это не будет продолжаться постоянно. Несмотря на то, что россияне не откажутся от планов захвата украинского побережья, но вынуждены прятать корабли в Новороссийске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"В своих снах конечно они (россияне, - ред.) там доминируют, в мировом океане даже. Конечно, там никто не сжег даже документы с грифами, где указано, как они воплощают эти свои идеи. Уверен, что они не отказались от своих планов по выходу на наше побережье и по захвату соответствующих регионов", - отметил Плетенчук.

Он также отметил, что сейчас враг не готов покинуть Азово-Черноморский регион, но, в результате украинских ударов, вынужден прятать свои корабли на военно-морской базе в Новороссийске.

"Нужно признавать тот факт, что в воздухе над акваторией Черного моря доминация все же за авиацией РФ, но это тоже временное явление", - добавил Плетенчук.

Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ заявлял, что в Черном море для российских оккупантов не осталось безопасных локаций, а укрытие кораблей в Новороссийске от украинских дронов является весьма условным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиация РФ охраняет Керченский мост от украинских дронов, - ВМС