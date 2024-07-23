Россия сейчас доминирует в воздухе над Черным морем, однако это временное явление, - Плетенчук
В воздухе над Черным морем доминирует российская авиация, однако это не будет продолжаться постоянно. Несмотря на то, что россияне не откажутся от планов захвата украинского побережья, но вынуждены прятать корабли в Новороссийске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"В своих снах конечно они (россияне, - ред.) там доминируют, в мировом океане даже. Конечно, там никто не сжег даже документы с грифами, где указано, как они воплощают эти свои идеи. Уверен, что они не отказались от своих планов по выходу на наше побережье и по захвату соответствующих регионов", - отметил Плетенчук.
Он также отметил, что сейчас враг не готов покинуть Азово-Черноморский регион, но, в результате украинских ударов, вынужден прятать свои корабли на военно-морской базе в Новороссийске.
"Нужно признавать тот факт, что в воздухе над акваторией Черного моря доминация все же за авиацией РФ, но это тоже временное явление", - добавил Плетенчук.
Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ заявлял, что в Черном море для российских оккупантов не осталось безопасных локаций, а укрытие кораблей в Новороссийске от украинских дронов является весьма условным.
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Ну так.
Рано чи пізно ресурс їхніх літаків вичерпається же ж !
Но боюсь что главная причина не Трумп а ермак - зюзику постоянно говорили , убери это , оно же ни в какую! Великобритания поддерживает как видите несмотря на закидоны США. Вот попробуй убеди Конгресс давать деньги американских граждан государству, которое не имеет инстинкта самосохранения и где режим ворует у собственной армии ! Между прочим штука немыслимая, беспрецедентная в истории!!! Ктото сильно просит за нас на Небушке, иначе бы кранты, не могла бы такая страна устоять в 2022, нам дали шанс. Его нада отработать..
и конешно воплотить "Carthaginem esse delendam" !!!!