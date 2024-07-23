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Россия сейчас доминирует в воздухе над Черным морем, однако это временное явление, - Плетенчук

Авіація РФ

В воздухе над Черным морем доминирует российская авиация, однако это не будет продолжаться постоянно. Несмотря на то, что россияне не откажутся от планов захвата украинского побережья, но вынуждены прятать корабли в Новороссийске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"В своих снах конечно они (россияне, - ред.) там доминируют, в мировом океане даже. Конечно, там никто не сжег даже документы с грифами, где указано, как они воплощают эти свои идеи. Уверен, что они не отказались от своих планов по выходу на наше побережье и по захвату соответствующих регионов", - отметил Плетенчук.

Он также отметил, что сейчас враг не готов покинуть Азово-Черноморский регион, но, в результате украинских ударов, вынужден прятать свои корабли на военно-морской базе в Новороссийске.

"Нужно признавать тот факт, что в воздухе над акваторией Черного моря доминация все же за авиацией РФ, но это тоже временное явление", - добавил Плетенчук.

Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ заявлял, что в Черном море для российских оккупантов не осталось безопасных локаций, а укрытие кораблей в Новороссийске от украинских дронов является весьма условным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиация РФ охраняет Керченский мост от украинских дронов, - ВМС

Автор: 

авиация (2821) Черное море (1472) Плетенчук Дмитрий (162)


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Топ комментарии
+3
ну кожна розмовлюща голова і експерд і ванга Не вистачає лише вказати час "коли"?
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23.07.2024 11:38
+2
ну за сру пво
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23.07.2024 11:47
+1
Діма, це можно розцінювати як погрозу?
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23.07.2024 11:42
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ну кожна розмовлюща голова і експерд і ванга Не вистачає лише вказати час "коли"?
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23.07.2024 11:38 Ответить
Діма, це можно розцінювати як погрозу?
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23.07.2024 11:42 Ответить
ну за сру пво
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23.07.2024 11:47 Ответить
А что случилось
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23.07.2024 12:58 Ответить
коли не важливо. всеодно вам буде "капєц" по вашому..
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23.07.2024 11:47 Ответить
Росія наразі домінує у повітрі над Чорним морем, проте це тимчасове явище

Ну так.
Рано чи пізно ресурс їхніх літаків вичерпається же ж !
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23.07.2024 11:49 Ответить
Все нармальн.Фу-16 на падлете, на падхоте, падпалзают кароче. Це був сарказм, якщо що.
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23.07.2024 12:09 Ответить
повітря це вам не порнхаб правильно буде панує в повітрі
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23.07.2024 12:12 Ответить
Если б не трамписты-трамподоны то ракет хватило бы отогнать их в Крымскую область и нанести потери, при которых не мечтали бы о новых "десантных операциях".
Но боюсь что главная причина не Трумп а ермак - зюзику постоянно говорили , убери это , оно же ни в какую! Великобритания поддерживает как видите несмотря на закидоны США. Вот попробуй убеди Конгресс давать деньги американских граждан государству, которое не имеет инстинкта самосохранения и где режим ворует у собственной армии ! Между прочим штука немыслимая, беспрецедентная в истории!!! Ктото сильно просит за нас на Небушке, иначе бы кранты, не могла бы такая страна устоять в 2022, нам дали шанс. Его нада отработать..
и конешно воплотить "Carthaginem esse delendam" !!!!
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23.07.2024 12:53 Ответить
Домінувати не буде,коли перевага в авіації буде хоча б двократна..
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23.07.2024 13:20 Ответить
 
 