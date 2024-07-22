РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5153 посетителя онлайн
Новости Война
3 409 18

Авиация РФ охраняет Керченский мост от украинских дронов, - ВМС

Керченський міст

Сейчас оккупационные войска РФ, не имея возможности патрулировать Керченский мост с помощью плавсредств, начали осуществлять его защиту с привлечением авиации.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Там действия активные (по защите Керченского моста. - Ред.) они постоянно проводят. Это в первую очередь, конечно, действия российской авиации, которая охотится там на украинские дроны, которая патрулирует, и, соответственно, находится там для того, чтобы этот объект защитить, как и остальные объекты. Не имея возможности патрулировать с воды, они компенсируют это воздушной составляющей. А остальные компоненты там остаются в строю - это и системы ПВО, и другие виды", - отметил Плетенчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне вывели из Новороссийска на рейд ракетоноситель, есть угроза ударов, - ВМС

Он также добавил, что сейчас представители Росгвардии усиленно охраняют Керченский мост и его пересечение фактически происходит в режиме пересечения государственной границы.

Ранее командующий ВМС Неижпапа отмечал, что Керченский мост - это военная цель и она остается ею.

В свою очередь, Плетенчук ранее убеждал, что Крымский мост уже не имеет значения с военной точки зрения, россияне его почти не используют для перевозки грузов для армии.

Автор: 

авиация (2821) ВМС (1461) Керченский мост (392) Плетенчук Дмитрий (162)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Рашисты охотятся за украинскими дронами а мы можем охотиться за рашистской авиацией установив на дроны ракеты ПВО
показать весь комментарий
22.07.2024 12:25
+5
В чому новина?
І навіщо вона?
Щоб виправдати відсутнісь атак на Керченський міст - це військова ціль і вона залишається нею. Джерело:
показать весь комментарий
22.07.2024 12:26
+4
ОТ І ДАРМА...НАВІЩО ЙОГО ОХОРОНЯТИ, КОЛИ ДЕРМАК ЗАБОРОНИВ ЙОГО ПІДРИВАТИ.
показать весь комментарий
22.07.2024 12:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОТ І ДАРМА...НАВІЩО ЙОГО ОХОРОНЯТИ, КОЛИ ДЕРМАК ЗАБОРОНИВ ЙОГО ПІДРИВАТИ.
показать весь комментарий
22.07.2024 12:24 Ответить
Рашисты охотятся за украинскими дронами а мы можем охотиться за рашистской авиацией установив на дроны ракеты ПВО
показать весь комментарий
22.07.2024 12:25 Ответить
можна!
встановивши стабілізовану платформу із парою стінгерів

"розмір" дрон-гелікоптер буде на нашу користь
показать весь комментарий
22.07.2024 12:29 Ответить
Стингер ето сложно. Он сам не ищет цель и не запускается автоматически. А та же ракета Бримстоун имеет самонаводящуюся активную головку и сама ищет и даже сортирует цели. При захвате подходящей цели она может сама запускаться.
показать весь комментарий
22.07.2024 12:40 Ответить
воно то так, але невідомо, чи може РЛГСН ракети Brimstone 2 Dual Mode прцювати по повітряній цілі, бо радіолокація у неї була пристосована для виокремлювання наземних цілей. А так ідея цікава, враховуючи її дальність при наземному пуску десь приблизно у 20 км. Пошукова авіація тоді може грати у "рулєтку" при кожному вильоті, бо дрон у дрейфі хєр побачиш до того, як ракета з нього стартує.
показать весь комментарий
22.07.2024 13:09 Ответить
+++
показать весь комментарий
22.07.2024 12:49 Ответить
Коли була можливість не добили. А тепер хрін підсткпишся до нього.
показать весь комментарий
22.07.2024 12:25 Ответить
"Добити" міст неможливо в принципі, бо він ремонтується
показать весь комментарий
22.07.2024 12:30 Ответить
Чем? Касетными боеприпасами от Атакамс? Других не передают, бо экскалация
показать весь комментарий
24.07.2024 14:10 Ответить
В чому новина?
І навіщо вона?
Щоб виправдати відсутнісь атак на Керченський міст - це військова ціль і вона залишається нею. Джерело:
показать весь комментарий
22.07.2024 12:26 Ответить
Саме так. Атакувати на можемо, тому плетемо байки.
показать весь комментарий
22.07.2024 12:43 Ответить
Треба будувати підводні "дрони-підлипали" до дна рашиських корит, які проходять під мостом (бажано тих, які везуть аміачну селітру 😂👍)
показать весь комментарий
22.07.2024 12:26 Ответить
Логістика,це живлення ординського війська,Кримський міст та залізниця РФ-Марік-Мелітополь,це аорти які мають бути знищинні!!))
показать весь комментарий
22.07.2024 12:28 Ответить
Все так. Та хіба хм щось загрожує?
показать весь комментарий
22.07.2024 12:30 Ответить
Ні їм ніщо не загрожує,їх чуйно українські гниди бережуть!!))
показать весь комментарий
22.07.2024 12:39 Ответить
Ну міст то зрозуміло ескалація а дороги що йдуть з півночі в Крим?
показать весь комментарий
22.07.2024 12:37 Ответить
Дарма стараються. Ніщо не врятує міст від знищення балачками Буданова.
показать весь комментарий
22.07.2024 12:40 Ответить
Шольц Тауруси дасть (коли-небудь) і розхерачимо ми цей міст обов'язково. Просто Шольц дуже сцикливий нам попався. Нажаль.
показать весь комментарий
22.07.2024 12:51 Ответить
 
 