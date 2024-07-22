Авиация РФ охраняет Керченский мост от украинских дронов, - ВМС

Сейчас оккупационные войска РФ, не имея возможности патрулировать Керченский мост с помощью плавсредств, начали осуществлять его защиту с привлечением авиации.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Там действия активные (по защите Керченского моста. - Ред.) они постоянно проводят. Это в первую очередь, конечно, действия российской авиации, которая охотится там на украинские дроны, которая патрулирует, и, соответственно, находится там для того, чтобы этот объект защитить, как и остальные объекты. Не имея возможности патрулировать с воды, они компенсируют это воздушной составляющей. А остальные компоненты там остаются в строю - это и системы ПВО, и другие виды", - отметил Плетенчук.

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Он также добавил, что сейчас представители Росгвардии усиленно охраняют Керченский мост и его пересечение фактически происходит в режиме пересечения государственной границы.

Ранее командующий ВМС Неижпапа отмечал, что Керченский мост - это военная цель и она остается ею.

В свою очередь, Плетенчук ранее убеждал, что Крымский мост уже не имеет значения с военной точки зрения, россияне его почти не используют для перевозки грузов для армии.