РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10791 посетитель онлайн
Новости Война
4 860 50

Крымский мост уже не имеет значения с военной точки зрения, россияне его почти не используют для перевозки грузов для армии, - Плетенчук

кримський,міст,керченський

Уничтожение Крымского моста сейчас не имело бы того эффекта по сравнению с началом полномасштабного вторжения россиян. Россияне уже почти не используют мост для военной логистики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Уже не тот эффект. Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар. Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов", - пояснил спикер.

Он добавил, что сейчас россияне строят рокадную железную дорогу для обеспечения группировки оккупантов на юге.

"До конца этого года они будут пытаться закончить этот проект - из Ростова вдоль побережья Азовского моря до Джанкоя. Более того, я уверен, что они могут закончить ее. Но с ней есть проблема - она располагается в зоне поражения наших средств", - сказал Плетенчук.

Напомним, корабли российских военных пока не охраняют Крымский мост.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина "готовит почву" для будущих ударов по оккупированному Крыму после получения F-16, - Business Insider

Автор: 

уничтожение (7030) Керченский мост (393) Плетенчук Дмитрий (169)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
Плетенчук вже дарує міст путіну?
показать весь комментарий
17.06.2024 11:26
+33
Міст не має значення..... Пуйло, якщо буде програвати війну вдарить ядерною зброєю....... Цікаво мені одному здається, що зелені блазнів домовляються з кацапам за спинами українців?
показать весь комментарий
17.06.2024 11:26
+25
Домовилися з Рашкою, що би НЕ бити по мосту?
показать весь комментарий
17.06.2024 11:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оце приспали 🤡 та ОПу...і ви в це вірите ?
показать весь комментарий
17.06.2024 11:22 Ответить
Міст треба руйнувати! Крапка.
показать весь комментарий
17.06.2024 14:11 Ответить
Плетенчук вже дарує міст путіну?
показать весь комментарий
17.06.2024 11:26 Ответить
Міст не має значення..... Пуйло, якщо буде програвати війну вдарить ядерною зброєю....... Цікаво мені одному здається, що зелені блазнів домовляються з кацапам за спинами українців?
показать весь комментарий
17.06.2024 11:26 Ответить
Та давно. Це вже на фінішну пряму просто вийшли.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:45 Ответить
ну так з березня 2022 року !!! зелені зе-біли з з літа 2019 року, з момента приходу до влади цього зеленого лайна готувалися здати як мінімум 60-70%, ймовірно в кордонах так званої "усср" станом на 01.09.1939 року, під окупацію )(уйлу !! а зараз зе влада тупо виконує "оманські доворняки" зе-янелоха з )(уйлом !!! хочуть знову проштовхнути "стамбульські договорняки" березня 2022 року арахімії та інших зрадників з )(уйлом ...

Видання NYT публікує «проєкт українсько-російського договору», який могли підписати в квітні в 2022 року Згідно нереалізованого проєкту: - дві сторони погодилися виключити Крим з договору, залишивши його під окупацією рф, але без визнання цього Україною. - Україна пропонувала, що ніколи не вступить в НАТО чи інші альянси. - пропозиція рф зробити російську мову державною в Україні. - рф вимагала скасування всіх санкцій. - рф хотіла забрати собі Донецьку та Луганську області. - обмеження чисельності ЗС України та техніки. Чисельність до 100 тис. осіб, 147 мінометів і 10 бойових гелікоптерів. - Україні було дозволено вступили тільки в ЄС.

https://yt3.ggpht.com/IKHiPCvRohfANdIbSLy1l8uSwFkoHo1OjpKMWCcqGlrMs3_guQCHGKxj9h3YU-9qw--OAgVxEtr5AQ=s640-rw-nd-v1

https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg
показать весь комментарий
17.06.2024 12:02 Ответить
немає фінішної. Виглядає як дуже довга війна й пристосування:

- це влаштовує росію (тактично просуваються повільно, але стратегічно виграють: цвіт української нації потроху знищується, на захоплених землях параша вкорінюється),

- це влаштовує зешапіто (ніяких виборів, гроші Заходу, краще життя).

шукають точки дотику : типу, не бити по Кримському мосту, зате росіяни щось не зроблять у відповідь й ситуація не загостриться.
показать весь комментарий
17.06.2024 15:34 Ответить
один каже, що не можна вибивати окупантів, бо плєшивий кине бомбу.
другий каже, що міст, то вже не важливо, нехай стоїть.
якийсь заповідник дегенератів.

чи, єрмо саміт закінчився нічим, треба відволікати?
показать весь комментарий
17.06.2024 11:31 Ответить
дєрьмосаміт - то є абсолютний успєх. Хтось бачив ***** після саміту? Так отож. промені світла і добра знищили його прямо у лігві/бункері.
Да здравствует бог дерьмак и зеледент, пророк его!
показать весь комментарий
17.06.2024 11:35 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2024 12:04 Ответить
Домовилися з Рашкою, що би НЕ бити по мосту?
показать весь комментарий
17.06.2024 11:31 Ответить
А усілякі лепени після того як міст буде усьо верещатимуть, що какли цивільних мальчіков в трусіках на мосту переслідували за рюзьгемовну челюсть.
Браво, йолопе!
показать весь комментарий
17.06.2024 11:31 Ответить
Кадри, датовані 8 червня, показують, що росія почала транспортувати паливо через Керченську протоку через залізничний міст, йдеться у звіті аналітиків від 10 червня.(ISW)

https://ua.krymr.com/a/news-kerchenskyy-mist-palyvo-perevezennya/32987711.html росія поновила перевезення пального через Керченський міст

показать весь комментарий
17.06.2024 11:32 Ответить
А Плетенчук сцить нам в очі вважаючи всіх навколо тупими та сліпими.
показать весь комментарий
17.06.2024 14:57 Ответить
Переправу і міст потрібно регулярно пи.дячити (попередньо давши кацапам "вгепати" туди бабла на ремонти). Із залізницею те ж саме хай тратяться на будівництво і ремонти, а далі точково нищити ключові перегони, станції, мости.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:32 Ответить
Не просто пи...ити, в'є...ати так, щоб назавжди не підлягав ремонту, дозвіл же на застосування ракет вже є!
Хдаєтьця мені, що дЄрмак завзято здає Україну!
показать весь комментарий
17.06.2024 13:30 Ответить
Один день має - другии день не має - заплітає *******
показать весь комментарий
17.06.2024 11:34 Ответить
ПNздить, як троцький - кацапи по мосту регулярно щось перевозять і поромом теж.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:35 Ответить
щось дуже схоже на договорняки зеленої мразоти з куйлом....
показать весь комментарий
17.06.2024 11:35 Ответить
"Міст не має значення"
"Крим не має значення"
"Донбасс не має значення"
"НАТО не має значення"
...так по трохи, по трохи, й прийдемо до прийняття ультиматуму Уйла!
показать весь комментарий
17.06.2024 11:36 Ответить
Паливо цистернами пруть там за здрастє... Не має значення... пи_дуни зерові.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:37 Ответить
Поважає пана Плетенчука, але нахєра робити такі заяви?
Хто дав такі повноваження?
Якщо це особиста думка, тоді треба тримати її при собі, однак виходичи із останніх нормативних документів розісланих МО України щодо спілкування з пресою, тоді це не добра тенденція!
Почитайте що уже по цій заяві пишуть в рашці!
Так бути не повинно, кримський міст має бути зруйновано!
І тут дискусії зайві!

Слава Україні!
показать весь комментарий
17.06.2024 11:37 Ответить
Щас головний "уповноважений" дасть команду фас безумній тоді все стане на свої місця!😁
показать весь комментарий
17.06.2024 13:32 Ответить
Це вже виправдання відсутності ударів по мосту?
Чи ще ні?
показать весь комментарий
17.06.2024 11:38 Ответить
Щоби зараз не розповідали зебіли і про загрозу ядерки від ***** і про "мирний" Керченський міст і про досягнення миру до наступного "саміту миру" - віри їм немає.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:43 Ответить
Плетенчук, скажи прямо що Зєрмак заборонив бити по мосту, бо Стамбульські домовленості забороняють.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:49 Ответить
Скоріше РОЗГОЛОС стамбульських домовленостей!
Слуги там домовилися і про посади і про особисті компенсації за капітуляцію.
показать весь комментарий
17.06.2024 12:09 Ответить
От коли залізницю добудують , тоді може і вдаримопо мосту , і в махвоні будуть співать про потужну перемогу..
показать весь комментарий
17.06.2024 11:53 Ответить
Кримський міст уже не має значення з військової точки зору, росіяни його майже не використовують для перевезення вантажів для армії, - Плетенчук

Що він плете, що він ...? Брехать, так брехать ?
показать весь комментарий
17.06.2024 11:56 Ответить
То чому кацапи його баржами огородили???
Зараз вже ні ВДК кацапам не вистачає,ні паромів нема, щоби паливо та боєзапас переправляти, то якраз зараз їм цей міст дуже потрібен.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:57 Ответить
Саме тому по ньому бити не можна, бо як же тоді кацапи воюватимуть?
показать весь комментарий
17.06.2024 15:05 Ответить
Нещодавно відео було як вони не використовують його для перевезення військових вантажів. Ну, ***...
показать весь комментарий
17.06.2024 12:07 Ответить
Шо за маячня? Сьогодні не використовують, завтра буде треба то будуть використовувати аж бігом. Є змога - валіть!
показать весь комментарий
17.06.2024 12:20 Ответить
"міст не може бути побудований із геологічних умов", "міст не може бути побудований, бо німці не змогли", "міст не простоїть і сезону, його змиє перший шторм", "міст має обмежену пропускну спроможність", "містом не возять воєнні грузи - він вже не має значення", Нехай собі буде? Мабудь, для краси.
показать весь комментарий
17.06.2024 12:31 Ответить
Хоча б тиждень після саміту почекали, вже домовились про все, чи це московія здає ЗАЕС а ми не знищуємо керченській міст, щоб була вільна евакуація з півострову росіян…бо того хоче Захід
показать весь комментарий
17.06.2024 12:32 Ответить
Цей Плетенчук не рідня одного наймача тещиної квартири?
показать весь комментарий
17.06.2024 12:55 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2024 12:58 Ответить
Я знаю чому міст не будуть руйнувати. Бо після війни це буде частина панчорноморської автомобільної траси через всі старі чорноморські країни, та нову Федеративну Республіку Кубанат до якої війдуть Адигська Монархія, Сочинська Пляжна Республіка, Козачий Краснодарський Стан та Ставропільський Каганат. Траса починатиметься і закінчуватимеся в Стамбулі.
показать весь комментарий
17.06.2024 13:10 Ответить
Пуста балаканина,скажіть що ви його не можете положити і все.
показать весь комментарий
17.06.2024 13:19 Ответить
Точніше, не бажають
показать весь комментарий
17.06.2024 13:27 Ответить
Це хіба не відкрита державна зрада, колаборація з окурантом і виправдовування його агресії?
показать весь комментарий
17.06.2024 13:23 Ответить
*******, ******* - і все. Більше нічого. Ну, як завжди
показать весь комментарий
17.06.2024 13:23 Ответить
Пахне гнилизною.
показать весь комментарий
17.06.2024 13:35 Ответить
Обсралися? Єрмак сказав, не можна бомбити міст?
показать весь комментарий
17.06.2024 13:44 Ответить
Надеюсь,что это лапша для кацапов
показать весь комментарий
17.06.2024 13:47 Ответить
плетенчук пліткує, або 3.1зденчук 3.14здить
показать весь комментарий
17.06.2024 14:21 Ответить
Ой киздят зелебобики, киздят!!
Пуйловники лучшее ПВО обставили на пути к мосту.
показать весь комментарий
24.07.2024 14:11 Ответить
 
 