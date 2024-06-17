Крымский мост уже не имеет значения с военной точки зрения, россияне его почти не используют для перевозки грузов для армии, - Плетенчук
Уничтожение Крымского моста сейчас не имело бы того эффекта по сравнению с началом полномасштабного вторжения россиян. Россияне уже почти не используют мост для военной логистики.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Уже не тот эффект. Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар. Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов", - пояснил спикер.
Он добавил, что сейчас россияне строят рокадную железную дорогу для обеспечения группировки оккупантов на юге.
"До конца этого года они будут пытаться закончить этот проект - из Ростова вдоль побережья Азовского моря до Джанкоя. Более того, я уверен, что они могут закончить ее. Но с ней есть проблема - она располагается в зоне поражения наших средств", - сказал Плетенчук.
Напомним, корабли российских военных пока не охраняют Крымский мост.
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Видання NYT публікує «проєкт українсько-російського договору», який могли підписати в квітні в 2022 року Згідно нереалізованого проєкту: - дві сторони погодилися виключити Крим з договору, залишивши його під окупацією рф, але без визнання цього Україною. - Україна пропонувала, що ніколи не вступить в НАТО чи інші альянси. - пропозиція рф зробити російську мову державною в Україні. - рф вимагала скасування всіх санкцій. - рф хотіла забрати собі Донецьку та Луганську області. - обмеження чисельності ЗС України та техніки. Чисельність до 100 тис. осіб, 147 мінометів і 10 бойових гелікоптерів. - Україні було дозволено вступили тільки в ЄС.
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- це влаштовує росію (тактично просуваються повільно, але стратегічно виграють: цвіт української нації потроху знищується, на захоплених землях параша вкорінюється),
- це влаштовує зешапіто (ніяких виборів, гроші Заходу, краще життя).
шукають точки дотику : типу, не бити по Кримському мосту, зате росіяни щось не зроблять у відповідь й ситуація не загостриться.
другий каже, що міст, то вже не важливо, нехай стоїть.
якийсь заповідник дегенератів.
чи, єрмо саміт закінчився нічим, треба відволікати?
Да здравствует бог дерьмак и зеледент, пророк его!
Браво, йолопе!
https://ua.krymr.com/a/news-kerchenskyy-mist-palyvo-perevezennya/32987711.html росія поновила перевезення пального через Керченський міст
Хдаєтьця мені, що дЄрмак завзято здає Україну!
"Крим не має значення"
"Донбасс не має значення"
"НАТО не має значення"
...так по трохи, по трохи, й прийдемо до прийняття ультиматуму Уйла!
Хто дав такі повноваження?
Якщо це особиста думка, тоді треба тримати її при собі, однак виходичи із останніх нормативних документів розісланих МО України щодо спілкування з пресою, тоді це не добра тенденція!
Почитайте що уже по цій заяві пишуть в рашці!
Так бути не повинно, кримський міст має бути зруйновано!
І тут дискусії зайві!
Слава Україні!
Чи ще ні?
Слуги там домовилися і про посади і про особисті компенсації за капітуляцію.
Що він плете, що він ...? Брехать, так брехать ?
Зараз вже ні ВДК кацапам не вистачає,ні паромів нема, щоби паливо та боєзапас переправляти, то якраз зараз їм цей міст дуже потрібен.
Пуйловники лучшее ПВО обставили на пути к мосту.