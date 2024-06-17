Крымский мост уже не имеет значения с военной точки зрения, россияне его почти не используют для перевозки грузов для армии, - Плетенчук

Уничтожение Крымского моста сейчас не имело бы того эффекта по сравнению с началом полномасштабного вторжения россиян. Россияне уже почти не используют мост для военной логистики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Уже не тот эффект. Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар. Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов", - пояснил спикер.

Он добавил, что сейчас россияне строят рокадную железную дорогу для обеспечения группировки оккупантов на юге.

"До конца этого года они будут пытаться закончить этот проект - из Ростова вдоль побережья Азовского моря до Джанкоя. Более того, я уверен, что они могут закончить ее. Но с ней есть проблема - она располагается в зоне поражения наших средств", - сказал Плетенчук.

Напомним, корабли российских военных пока не охраняют Крымский мост.

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