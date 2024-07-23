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Зустріч глав МЗС ЄС перенесли з Угорщини до Бельгії, - Боррель

Зустріч глав МЗС ЄС перенесли з Угорщини до Бельгії

Серпневі зустрічі глав МЗС та Міноборони країн-членів ЄС перенесуть з Будапешта до Брюсселя через позицію Угорщини щодо політики Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Я розумів, що ми повинні надіслати сигнал, навіть якщо це символічний сигнал, що опозиція до зовнішньої політики Європейського Союзу та дискредитація ЄС як "сторони війни" повинна мати певні наслідки", - пояснив він.

Боррель зазначив, що у Європі проаналізували заяви та дії премʼєра Угорщини Віктора Орбана та міністра закордонних справ країни Петера Сійярто. Усі країни-члени блоку, за невеликим винятком, дуже критично поставилися до їхньої поведінки.

Читайте: Варто задуматися над перебуванням Угорщини в ЄС, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Автор: 

Угорщина (2273) Євросоюз (13391) Боррель Жозеп (1074)


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Правильне рішення!! Бо скоро орбан, запропонує їх проведення, десь у мухосранську!!! Голубок міра….
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23.07.2024 11:48 Відповісти
У Ханти-Мансійську ,на історичній батьківщині великих угрів !!))
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23.07.2024 11:54 Відповісти
Мухосранськ радий прийняти уйобиків !

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23.07.2024 13:12 Відповісти
А всіх ******** Орбана депортувати до хантів,на історичну батьківщину !!))
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23.07.2024 11:53 Відповісти
"Венгерский федеральный округ" вирішили м'яко послати ... ну хоч щось
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23.07.2024 11:55 Відповісти
угорщина перший кандидат по лагеря країн-вигнанців. по руцьки - изгоев
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23.07.2024 11:55 Відповісти
...вітьок та сіярочка
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23.07.2024 13:13 Відповісти
фіни хотять вигнати мадярів з ЄС, бо

фіни НЕ угри !!!

.
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23.07.2024 13:15 Відповісти
 
 