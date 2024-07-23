Зустріч глав МЗС ЄС перенесли з Угорщини до Бельгії, - Боррель

Серпневі зустрічі глав МЗС та Міноборони країн-членів ЄС перенесуть з Будапешта до Брюсселя через позицію Угорщини щодо політики Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Я розумів, що ми повинні надіслати сигнал, навіть якщо це символічний сигнал, що опозиція до зовнішньої політики Європейського Союзу та дискредитація ЄС як "сторони війни" повинна мати певні наслідки", - пояснив він.

Боррель зазначив, що у Європі проаналізували заяви та дії премʼєра Угорщини Віктора Орбана та міністра закордонних справ країни Петера Сійярто. Усі країни-члени блоку, за невеликим винятком, дуже критично поставилися до їхньої поведінки.

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