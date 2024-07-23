Встречу глав МИД ЕС перенесли из Венгрии в Бельгию, - Боррель

Августовские встречи глав МИД и Минобороны стран-членов ЕС перенесут из Будапешта в Брюссель из-за позиции Венгрии относительно политики Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Я понимал, что мы должны послать сигнал, даже если это символический сигнал, что оппозиция к внешней политике Европейского Союза и дискредитация ЕС как "стороны войны" должна иметь определенные последствия", - пояснил он.

Боррель отметил, что в Европе проанализировали заявления и действия премьера Венгрии Виктора Орбана и министра иностранных дел страны Петера Сийярто. Все страны-члены блока, за небольшим исключением, очень критически отнеслись к их поведению.

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