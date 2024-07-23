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Встречу глав МИД ЕС перенесли из Венгрии в Бельгию, - Боррель

Зустріч глав МЗС ЄС перенесли з Угорщини до Бельгії

Августовские встречи глав МИД и Минобороны стран-членов ЕС перенесут из Будапешта в Брюссель из-за позиции Венгрии относительно политики Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Я понимал, что мы должны послать сигнал, даже если это символический сигнал, что оппозиция к внешней политике Европейского Союза и дискредитация ЕС как "стороны войны" должна иметь определенные последствия", - пояснил он.

Боррель отметил, что в Европе проанализировали заявления и действия премьера Венгрии Виктора Орбана и министра иностранных дел страны Петера Сийярто. Все страны-члены блока, за небольшим исключением, очень критически отнеслись к их поведению.

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Автор: 

Венгрия (1933) Евросоюз (17061) Боррель Жозеп (784)


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Правильне рішення!! Бо скоро орбан, запропонує їх проведення, десь у мухосранську!!! Голубок міра….
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23.07.2024 11:48 Ответить
У Ханти-Мансійську ,на історичній батьківщині великих угрів !!))
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23.07.2024 11:54 Ответить
Мухосранськ радий прийняти уйобиків !

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23.07.2024 13:12 Ответить
А всіх ******** Орбана депортувати до хантів,на історичну батьківщину !!))
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23.07.2024 11:53 Ответить
"Венгерский федеральный округ" вирішили м'яко послати ... ну хоч щось
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23.07.2024 11:55 Ответить
угорщина перший кандидат по лагеря країн-вигнанців. по руцьки - изгоев
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23.07.2024 11:55 Ответить
...вітьок та сіярочка
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23.07.2024 13:13 Ответить
фіни хотять вигнати мадярів з ЄС, бо

фіни НЕ угри !!!

.
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23.07.2024 13:15 Ответить
 
 