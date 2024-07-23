Следует задуматься над пребыванием Венгрии в ЕС, - глава МИД Финляндии Валтонен
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что если ценности Венгрии отличаются от ценностей Евросоюза, то стоит задуматься о ее членстве в блоке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам министра, когда премьер Виктор Орбан посещает Пекин и Москву, то Венгрия не должна представлять или создавать впечатление, что она представляет ЕС.
Валтонен отметила, что взгляды Венгрии не соответствуют официальной линии ЕС.
"Конечно, это дело каждой отдельной страны. Но в какой-то момент стоит спросить, является ли Европейский Союз правильной группой, если идеи настолько фундаментально отличаются от наших общих ценностей", - сказала она.
В то же время глава МИД Финляндии добавила, что не будет посылать Венгрии сигнал о том, что страна должна пересмотреть свое членство в ЕС.
Визит Орбана в Москву
5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.
3 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский не поддержал его предложение о прекращении огня для переговоров с РФ.
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Тобто давайте через одну криву мадярщину розпустимо увесь союз, я правильно зрозумів сказане?
"Завдяки винищувачам Gripen Угорщина має одні з найбільш боєздатних військово-повітряних сил Європи. Ми з нетерпінням очікуємо продовження нашого тісного співробітництва з урядом Угорщини і оборонною промисловістю", - президент і генеральний директор компанії Saab Мікаель Йоханссон.
погрозпіздєжа діло не піде. До речі, хто в курсах, Rheinmetal вже виконав контракт на постачання Угорщині РЛС з активною антеною решіткою з електронним скануванням ізраільської компанії IAI ELTA???
І ніде нікому там нічого не тисне.
Треба починати звикати до майбутнього життя у лицемірному світі.
це ж свої гниди, євросоюзівські. Тоді чому ж орбану не вийожуватись і далі....