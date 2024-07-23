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Следует задуматься над пребыванием Венгрии в ЕС, - глава МИД Финляндии Валтонен

Валтонен про членство Угорщини в ЄС

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что если ценности Венгрии отличаются от ценностей Евросоюза, то стоит задуматься о ее членстве в блоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам министра, когда премьер Виктор Орбан посещает Пекин и Москву, то Венгрия не должна представлять или создавать впечатление, что она представляет ЕС.

Валтонен отметила, что взгляды Венгрии не соответствуют официальной линии ЕС.

"Конечно, это дело каждой отдельной страны. Но в какой-то момент стоит спросить, является ли Европейский Союз правильной группой, если идеи настолько фундаментально отличаются от наших общих ценностей", - сказала она.

В то же время глава МИД Финляндии добавила, что не будет посылать Венгрии сигнал о том, что страна должна пересмотреть свое членство в ЕС.

Читайте: У Венгрии могут забрать председательство в ЕС, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.

3 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский не поддержал его предложение о прекращении огня для переговоров с РФ.

Читайте: Глава МИД Польши Сикорский призвал ЕС снять ограничения на украинские удары по России

Автор: 

Венгрия (1933) членство в ЕС (997) Евросоюз (17061) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+21
Тих п.дорів давно потрібно гнати на історічєскую родіну в Ханти-Мансійський автономний округ.
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23.07.2024 10:46
+16
А шо там думати - для угорців ЄС це викачка грошеи
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23.07.2024 10:41
+10
Так він і не припиняв...
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23.07.2024 10:51
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А шо там думати - для угорців ЄС це викачка грошеи
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23.07.2024 10:41 Ответить
Тих п.дорів давно потрібно гнати на історічєскую родіну в Ханти-Мансійський автономний округ.
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23.07.2024 10:46 Ответить
Але в якийсь момент варто запитати, чи є Європейський Союз правильною групою, якщо ідеї настільки фундаментально відрізняються від наших спільних цінностей
Тобто давайте через одну криву мадярщину розпустимо увесь союз, я правильно зрозумів сказане?
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23.07.2024 10:44 Ответить
Думаю, Ви неправильно зрозуміли. З контексту випливає, що малось на увазі: "чи є ДЛЯ УГОРЩИНИ Європейський Союз правильною групою.....".
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23.07.2024 10:53 Ответить
З контексту - так, а от речення побудували таким чином, ніби через відхилення одного члену треба скасовувати увесь союз. Питання до перекладачів?
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23.07.2024 11:40 Ответить
Думаю, перекладачі не повинні додавати від себе. Тож треба дивитись оригінал. Можливо піна голова МЗС саме так і сказала, як переклали. З іншлого боку, судячи з коментарів, переважна більшість зрозуміла, що малось на увазі. Тож, не бачу жодної проблеми в формулюванні тексту.
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23.07.2024 12:28 Ответить
Давно пора . Пуская лаптестан спонсирует Орбана.
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23.07.2024 10:46 Ответить
Так він і не припиняв...
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23.07.2024 10:51 Ответить
Так він це і робить? Чого ж Орбан підняв кіпіш щодо заборони транзиту російскої нафти до Угорщини...
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23.07.2024 12:18 Ответить
Вот ето правильно. Нужно регулярно очищать став от разной гадости иначе он станет болотом. Зачем им мучаться в ЕС если они так хотят в шоветский шоюз. Грузин уже отфудболили теперь мадьяры остались. Интересно, что на ето скажут венгерский народ что Орбан и Сциярто ведут Венгию в Азию.
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23.07.2024 10:48 Ответить
Дотаційна країна яка постійно ставить палки в колеса усьому ЄС, та відверто працює на розпад та розбрат в європі,пора відправити цих ************** в тайожний союз саме там їх місце
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23.07.2024 10:50 Ответить
головне - не зупиняйте постачання "гріпенів" Угорщині, а то "вдруг завтра вайна".
"Завдяки винищувачам Gripen Угорщина має одні з найбільш боєздатних військово-повітряних сил Європи. Ми з нетерпінням очікуємо продовження нашого тісного співробітництва з урядом Угорщини і оборонною промисловістю", - президент і генеральний директор компанії Saab Мікаель Йоханссон.
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23.07.2024 10:58 Ответить
Венгрия и Словакия могут обратиться в суд из-за остановленного транзита российской нефти через Украину
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23.07.2024 11:00 Ответить
Венгрия и Словакия https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/07/22/716988/ обратились к Евросоюзу с просьбой помочь убедить Украину возобновить транзит нефти в Восточную Европу от российской компании "Лукойл", рассказывает "Европейская правда".
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23.07.2024 11:01 Ответить
далі погрозпіздєжа діло не піде. До речі, хто в курсах, Rheinmetal вже виконав контракт на постачання Угорщині РЛС з активною антеною решіткою з електронним скануванням ізраільської компанії IAI ELTA???
І ніде нікому там нічого не тисне.
Треба починати звикати до майбутнього життя у лицемірному світі.
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23.07.2024 11:16 Ответить
А ще їм збудували завод з випуску БМП Lynx, а згодом ще й танки будуть будувати на базі прототипа KF51. А зараз просто Лео 2а7 постачають. Нічого такого, просто бізнес
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23.07.2024 11:43 Ответить
і не тільки. Нещодавно Rheinmetall побудував у Варпалоті завод з виробництва снарядів для Leopard 2 та Pzh 2000.
це ж свої гниди, євросоюзівські. Тоді чому ж орбану не вийожуватись і далі....
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23.07.2024 12:48 Ответить
Жабу геть !
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23.07.2024 12:35 Ответить
Як завжди бла бла бла бла бла...імпотентний Євросоюз.
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23.07.2024 14:12 Ответить
 
 