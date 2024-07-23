Следует задуматься над пребыванием Венгрии в ЕС, - глава МИД Финляндии Валтонен

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что если ценности Венгрии отличаются от ценностей Евросоюза, то стоит задуматься о ее членстве в блоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам министра, когда премьер Виктор Орбан посещает Пекин и Москву, то Венгрия не должна представлять или создавать впечатление, что она представляет ЕС.

Валтонен отметила, что взгляды Венгрии не соответствуют официальной линии ЕС.

"Конечно, это дело каждой отдельной страны. Но в какой-то момент стоит спросить, является ли Европейский Союз правильной группой, если идеи настолько фундаментально отличаются от наших общих ценностей", - сказала она.

В то же время глава МИД Финляндии добавила, что не будет посылать Венгрии сигнал о том, что страна должна пересмотреть свое членство в ЕС.

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Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.

3 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский не поддержал его предложение о прекращении огня для переговоров с РФ.

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