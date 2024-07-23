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Новости
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Глава МИД Польши Сикорский призвал ЕС снять ограничения на украинские удары по России

Радослав Сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский попросил снять ограничения, наложенные странами Европейского союза на использование Украиной дальнобойного вооружения.

Об этом он сказал во время встречи с коллегами из государств Европейского Союза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

Он отметил, что встреча глав МИД Евросоюза стала первой "после варварского нападения на детскую онкологическую больницу" в Киеве.

"Поэтому я обратился к своим коллегам-министрам с просьбой снять национальные ограничения на использование дальнобойного оружия. Чтобы Украина могла предотвращать такие атаки в будущем, поражая те самолеты, которые стреляют крылатыми ракетами, и те аэропорты, из которых они взлетают", - подчеркнул Сикорский.

Он считает, что эти действия соответствуют "самообороне, которая является законной согласно международному праву".

"Защита детских онкологических больниц - это не эскалация", - резюмировал Сикорский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру Великобритании Киру Стармеру с просьбой "продемонстрировать свое лидерство" и помочь с "дальнобойными возможностями" Украины.

Также читайте: Польша рассматривает вопрос сбивания российских ракет над Украиной, - глава МИД Сикорский

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22.07.2024 22:41 Ответить
Варто було закликати ОСОБИСТО завербованого рашистами Шольца
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22.07.2024 22:51 Ответить
Та знімайте вже то обмеження! Ждьот севастополь, ждьот камчатка, ждьот кронштадт!!!! А так же моздок і оленья
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22.07.2024 23:33 Ответить
Сікорський - то вже файно звучить )))
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22.07.2024 23:39 Ответить
майже півтора десятка аеродромів та авіабаз, з яких злітають літаки обстрілювати та бомбити теріторію України, попадають у радіус ураження переданої нам західної зброї. Не вистачає тільки політичного рішення.
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22.07.2024 23:43 Ответить
 
 