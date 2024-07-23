Глава МИД Польши Сикорский призвал ЕС снять ограничения на украинские удары по России
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский попросил снять ограничения, наложенные странами Европейского союза на использование Украиной дальнобойного вооружения.
Об этом он сказал во время встречи с коллегами из государств Европейского Союза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.
Он отметил, что встреча глав МИД Евросоюза стала первой "после варварского нападения на детскую онкологическую больницу" в Киеве.
"Поэтому я обратился к своим коллегам-министрам с просьбой снять национальные ограничения на использование дальнобойного оружия. Чтобы Украина могла предотвращать такие атаки в будущем, поражая те самолеты, которые стреляют крылатыми ракетами, и те аэропорты, из которых они взлетают", - подчеркнул Сикорский.
Он считает, что эти действия соответствуют "самообороне, которая является законной согласно международному праву".
"Защита детских онкологических больниц - это не эскалация", - резюмировал Сикорский.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру Великобритании Киру Стармеру с просьбой "продемонстрировать свое лидерство" и помочь с "дальнобойными возможностями" Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль