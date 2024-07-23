Немає інформації про підготовку з боку ворога нового наступу, - ОТУ "Харків"
Українські військові наразі не мають інформацію щодо підготовки росіянами нового наступу на півночі Харківщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Суспільному" повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.
"Такої інформації наразі у нас немає і розвідка цю інформацію також не підтверджує", - сказав речник
Він нагадав, що найактивніші дії наразі точаться в напрямку населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Там ворог зосередив основні зусилля і намагається просуватися.
"Щодо накопичення сил ворогом, можливо, нашими колегами трошки неправильно інформація була інтерпретована. Противник здійснює перегрупування з метою поновлення штурмових дій. Йдеться не про нарощення, відбувається лише ротація підрозділів противника", - пояснив Саранцев.
Речник ОТУ "Харків" також розповів, що на цьому напрямку діють, зокрема, підрозділи 18 мотострілецької дивізії РФ, 128-ї та 138-ї окремих механізованих бригад, 155 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.
Нагадаємо, за зведенням Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Харківщині відбулось 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ, а також 13 боєзіткнень на Куп'янському напрямку.
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Тексти треба замінити… Але Зеленського кагал, замінив всю команду Залужного …. Тому і втрат територій України, збільшилося …
На саммітах зеленського, цього не видно в кімнатах за кордоном…
Ворог просунувся у Нью-Йорку, Залізному, біля Пантелеймонівки та Калинівки, - DeepState.
а хто дає санкцію розповідати urbi et orbi яка інформація про ворога у нас є, а якої немає, хто і як інтерпретує наявну інформацію...
Чи "рускіє ітак фсьо знают"?
ермакапредседателя попадает в москву раньше чем в войска доводится... Власть это подтвердила зеленятина разведка"...
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