Немає інформації про підготовку з боку ворога нового наступу, - ОТУ "Харків"

Українські військові наразі не мають інформацію щодо підготовки росіянами нового наступу на півночі Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Суспільному" повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

"Такої інформації наразі у нас немає і розвідка цю інформацію також не підтверджує", - сказав речник

Він нагадав, що найактивніші дії наразі точаться в напрямку населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Там ворог зосередив основні зусилля і намагається просуватися.

"Щодо накопичення сил ворогом, можливо, нашими колегами трошки неправильно інформація була інтерпретована. Противник здійснює перегрупування з метою поновлення штурмових дій. Йдеться не про нарощення, відбувається лише ротація підрозділів противника", - пояснив Саранцев.

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Речник ОТУ "Харків" також розповів, що на цьому напрямку діють, зокрема, підрозділи 18 мотострілецької дивізії РФ, 128-ї та 138-ї окремих механізованих бригад, 155 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Нагадаємо, за зведенням Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Харківщині відбулось 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ, а також 13 боєзіткнень на Куп'янському напрямку.