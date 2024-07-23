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Новини Війна
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Немає інформації про підготовку з боку ворога нового наступу, - ОТУ "Харків"

зсу

Українські військові наразі не мають інформацію щодо підготовки росіянами нового наступу на півночі Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в коментарі "Суспільному" повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

"Такої інформації наразі у нас немає і розвідка цю інформацію також не підтверджує", - сказав речник

Він нагадав, що  найактивніші дії наразі точаться в напрямку населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Там ворог зосередив основні зусилля і намагається просуватися.

"Щодо накопичення сил ворогом, можливо, нашими колегами трошки неправильно інформація була інтерпретована. Противник здійснює перегрупування з метою поновлення штурмових дій. Йдеться не про нарощення, відбувається лише ротація підрозділів противника", - пояснив Саранцев.

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Речник ОТУ "Харків" також розповів, що на цьому напрямку діють, зокрема, підрозділи 18 мотострілецької дивізії РФ, 128-ї та 138-ї окремих механізованих бригад, 155 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Нагадаємо,  за зведенням Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Харківщині відбулось 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ, а також 13 боєзіткнень на Куп'янському напрямку.

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3770)


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Резніков з бакановим, теж волали, те саме у 2022 році?? А потім, Південь України і рашисти, аж за три дні, і тільки очима воно лупало в очочках…
Тексти треба замінити… Але Зеленського кагал, замінив всю команду Залужного …. Тому і втрат територій України, збільшилося …
На саммітах зеленського, цього не видно в кімнатах за кордоном…
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23.07.2024 12:01 Відповісти
Зараз вони не наступають? І на Харківщині, і на Донеччині.

Ворог просунувся у Нью-Йорку, Залізному, біля Пантелеймонівки та Калинівки, - DeepState.

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23.07.2024 12:06 Відповісти
Неужели Американцы не знают это название на карте??? Ну могли бы ради принципа подкинуть чуть больше ракет и Свичблейдов, ради такого хорошего названия.... Ну...
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23.07.2024 12:43 Відповісти
Стісняюсь спитать:
а хто дає санкцію розповідати urbi et orbi яка інформація про ворога у нас є, а якої немає, хто і як інтерпретує наявну інформацію...
Чи "рускіє ітак фсьо знают"?
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23.07.2024 12:19 Відповісти
Любой план со стола ермака председателя попадает в москву раньше чем в войска доводится... Власть это подтвердила
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23.07.2024 12:39 Відповісти
Раньше был мэм "слепое ОБСЕ" , теперь "слепая зеленятина разведка"...
Печально
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23.07.2024 12:38 Відповісти
А хто їм вірить?
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23.07.2024 14:08 Відповісти
Немає - так це що , ваша заслуга , що ви нічого не маєте , не знаєте ? А коли мали , дуже допомогло ?
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23.07.2024 22:42 Відповісти
 
 