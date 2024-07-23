РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4721 посетитель онлайн
Новости Война
819 8

Нет информации о подготовке со стороны врага нового наступления, - ОТГ "Харьков"

зсу

Украинские военные пока не располагают информацией о подготовке россиянами нового наступления на севере Харьковщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

"Такой информации пока у нас нет и разведка эту информацию также не подтверждает", - сказал спикер

Он напомнил, что самые активные действия сейчас ведутся в направлении населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Там враг сосредоточил основные усилия и пытается продвигаться.

"Относительно накопления сил врагом, возможно, нашими коллегами немножко неправильно информация была интерпретирована. Противник осуществляет перегруппировку с целью возобновления штурмовых действий. Речь идет не о наращивании, происходит лишь ротация подразделений противника", - пояснил Саранцев.

Читайте также: Оккупанты планируют возобновить наступательные действия в районе Лукьянцев Харьковской области, - ОТГ "Харьков"

Представитель ОТГ "Харьков" также рассказал, что на этом направлении действуют, в частности, подразделения 18 мотострелковой дивизии РФ, 128-й и 138-й отдельных механизированных бригад, 155 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Напомним, по сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Харьковщине состоялось 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск, а также 13 боестолкновений на Купянском направлении.

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3939)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Резніков з бакановим, теж волали, те саме у 2022 році?? А потім, Південь України і рашисти, аж за три дні, і тільки очима воно лупало в очочках…
Тексти треба замінити… Але Зеленського кагал, замінив всю команду Залужного …. Тому і втрат територій України, збільшилося …
На саммітах зеленського, цього не видно в кімнатах за кордоном…
показать весь комментарий
23.07.2024 12:01 Ответить
Зараз вони не наступають? І на Харківщині, і на Донеччині.

Ворог просунувся у Нью-Йорку, Залізному, біля Пантелеймонівки та Калинівки, - DeepState.

показать весь комментарий
23.07.2024 12:06 Ответить
Неужели Американцы не знают это название на карте??? Ну могли бы ради принципа подкинуть чуть больше ракет и Свичблейдов, ради такого хорошего названия.... Ну...
показать весь комментарий
23.07.2024 12:43 Ответить
Стісняюсь спитать:
а хто дає санкцію розповідати urbi et orbi яка інформація про ворога у нас є, а якої немає, хто і як інтерпретує наявну інформацію...
Чи "рускіє ітак фсьо знают"?
показать весь комментарий
23.07.2024 12:19 Ответить
Любой план со стола ермака председателя попадает в москву раньше чем в войска доводится... Власть это подтвердила
показать весь комментарий
23.07.2024 12:39 Ответить
Раньше был мэм "слепое ОБСЕ" , теперь "слепая зеленятина разведка"...
Печально
показать весь комментарий
23.07.2024 12:38 Ответить
А хто їм вірить?
показать весь комментарий
23.07.2024 14:08 Ответить
Немає - так це що , ваша заслуга , що ви нічого не маєте , не знаєте ? А коли мали , дуже допомогло ?
показать весь комментарий
23.07.2024 22:42 Ответить
 
 