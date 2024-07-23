Нет информации о подготовке со стороны врага нового наступления, - ОТГ "Харьков"
Украинские военные пока не располагают информацией о подготовке россиянами нового наступления на севере Харьковщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.
"Такой информации пока у нас нет и разведка эту информацию также не подтверждает", - сказал спикер
Он напомнил, что самые активные действия сейчас ведутся в направлении населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Там враг сосредоточил основные усилия и пытается продвигаться.
"Относительно накопления сил врагом, возможно, нашими коллегами немножко неправильно информация была интерпретирована. Противник осуществляет перегруппировку с целью возобновления штурмовых действий. Речь идет не о наращивании, происходит лишь ротация подразделений противника", - пояснил Саранцев.
Представитель ОТГ "Харьков" также рассказал, что на этом направлении действуют, в частности, подразделения 18 мотострелковой дивизии РФ, 128-й и 138-й отдельных механизированных бригад, 155 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.
Напомним, по сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Харьковщине состоялось 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск, а также 13 боестолкновений на Купянском направлении.
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Тексти треба замінити… Але Зеленського кагал, замінив всю команду Залужного …. Тому і втрат територій України, збільшилося …
На саммітах зеленського, цього не видно в кімнатах за кордоном…
Ворог просунувся у Нью-Йорку, Залізному, біля Пантелеймонівки та Калинівки, - DeepState.
а хто дає санкцію розповідати urbi et orbi яка інформація про ворога у нас є, а якої немає, хто і як інтерпретує наявну інформацію...
Чи "рускіє ітак фсьо знают"?
ермакапредседателя попадает в москву раньше чем в войска доводится... Власть это подтвердила зеленятина разведка"...
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