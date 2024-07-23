Оккупанты планируют возобновить наступательные действия в районе Лукьянцев Харьковской области, - ОТГ "Харьков"

За прошедшие сутки, 22 июля 2024 года, на Харьковском направлении враг продолжал активные действия. В районе населенного пункта Глубокое оккупанты применили средства РЭБ и осуществляли детальную разведку местности с использованием БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, в районе населенного пункта Лукьянке оккупанты планируют возобновить наступательные действия штурмовыми группами 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.

"В Волчанске отмечено одиночное перемещение личного состава с целью перегруппировки штурмовых групп", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за прошедшие сутки произошло 10 боевых столкновений. Бои шли, в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Глубокое.

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Враг нанес в направлении позиций наших войск 1 ракетный удар, 22 авиационных удара (36 КАБов) в районах населенных пунктов Черняки, Веселое, Липцы, Глубокое, Питомник, Малые Проходы, Караичное. Также враг нанес 37 ударов дронами-камикадзе и совершил 436 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

В течение текущих суток враг возобновил атаки. По состоянию на утро произошло 7 боевых столкновений, из них 5 еще продолжаются.

Наши войска продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны.