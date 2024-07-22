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Поселок Глубокое на Харьковщине после российских атак. ФОТОРЕПОРТАЖ

После наступления войск РФ на севере Харьковщины поселок Глубокое превратился в руины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацгвардии.

"Когда-то уютный, живописный и зеленый поселок Глубокое, Харьковская область. На фото последствия российской агрессии и российской оккупации. Слава украинским воинам, которые бьются за то, чтобы не пустить триколорную чуму по всей Украине", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недалеко от Глубокого и Волчанска продолжаются 2 боестолкновения, - Генштаб

Глибоке руїни
Глибоке руїни
Глибоке руїни
Глибоке руїни
Глибоке руїни
Глибоке руїни

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4044) наступление (209)


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а там мешкали люди. І не здивуюсь що половина була руцькомовними... Але то рашистам байдуже
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22.07.2024 16:05 Ответить
Глибоке це вотчина гауляйтера кудікова, він там правив років 30 оплот регіоналів там весь час московіт був братом. отак по братськи його роздовбали . до речі про родину кудікових. папашка гауляйтер у Глибокому. меньший синок гауляйтер у Липцях (села Липці і Глибоке у 2022 були окуповані) а старший синок начальником відділу поліції у Мерефі (територія не окупована).
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22.07.2024 17:23 Ответить
 
 