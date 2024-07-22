Поселок Глубокое на Харьковщине после российских атак. ФОТОРЕПОРТАЖ
После наступления войск РФ на севере Харьковщины поселок Глубокое превратился в руины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацгвардии.
"Когда-то уютный, живописный и зеленый поселок Глубокое, Харьковская область. На фото последствия российской агрессии и российской оккупации. Слава украинским воинам, которые бьются за то, чтобы не пустить триколорную чуму по всей Украине", - говорится в сообщении.
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Frol Fedoroff
показать весь комментарий22.07.2024 16:05 Ответить Мне нравится 3
Євген Рибалко
показать весь комментарий22.07.2024 17:23 Ответить Мне нравится 4
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