Поселок Глубокое на Харьковщине после российских атак. ФОТОРЕПОРТАЖ

После наступления войск РФ на севере Харьковщины поселок Глубокое превратился в руины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацгвардии.

"Когда-то уютный, живописный и зеленый поселок Глубокое, Харьковская область. На фото последствия российской агрессии и российской оккупации. Слава украинским воинам, которые бьются за то, чтобы не пустить триколорную чуму по всей Украине", - говорится в сообщении.

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