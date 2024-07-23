Навчальний рік у школах розпочнеться 2 вересня та триватиме до 30 червня 2025 року, - Шмигаль

Новий навчальний рік у школах розпочнеться 2 вересня 2024 року та триватиме до 30 червня 2025 року.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня. І його завершення 30 червня 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Так, обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території.

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