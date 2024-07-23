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Навчальний рік у школах розпочнеться 2 вересня та триватиме до 30 червня 2025 року, - Шмигаль

Коли розпочнеться навчальний рік у школах

Новий навчальний рік у школах розпочнеться 2 вересня 2024 року та триватиме до 30 червня 2025 року.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня. І його завершення 30 червня 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Так, обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території.

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Автор: 

Кабмін (14082) освіта (1298) школа (2207) Шмигаль Денис (4570)


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задовбали зебіли !!! починайте з 01 серпня 2024 року - взимку буде менше вимушених канікул !!!
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23.07.2024 13:46 Відповісти
Ви собі скасуйте відпустки на Різдво і на Пасху по два місяці і літом,що маєте.
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23.07.2024 14:04 Відповісти
Хочу святковий день 1 січня!
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23.07.2024 16:20 Відповісти
 
 