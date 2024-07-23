Учебный год в школах начнется 2 сентября и продлится до 30 июня 2025 года, - Шмыгаль

Новый учебный год в школах начнется 2 сентября 2024 года и продлится до 30 июня 2025 года.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня отдельным постановлением определяем начало нового учебного года в общей средней школе с понедельника, 2 сентября. И его завершение 30 июня 2025 года", - говорится в сообщении.

Так, областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации с безопасностью на той или иной территории.

Также читайте: Старшеклассники Украины будут изучать вооружение и военную технику, - Минобразования