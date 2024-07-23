РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4574 посетителя онлайн
Новости
1 790 3

Учебный год в школах начнется 2 сентября и продлится до 30 июня 2025 года, - Шмыгаль

Коли розпочнеться навчальний рік у школах

Новый учебный год в школах начнется 2 сентября 2024 года и продлится до 30 июня 2025 года.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня отдельным постановлением определяем начало нового учебного года в общей средней школе с понедельника, 2 сентября. И его завершение 30 июня 2025 года", - говорится в сообщении.

Так, областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации с безопасностью на той или иной территории.

Также читайте: Старшеклассники Украины будут изучать вооружение и военную технику, - Минобразования

Автор: 

Кабмин (14025) образование (2264) школа (3012) Шмыгаль Денис (2669)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
задовбали зебіли !!! починайте з 01 серпня 2024 року - взимку буде менше вимушених канікул !!!
показать весь комментарий
23.07.2024 13:46 Ответить
Ви собі скасуйте відпустки на Різдво і на Пасху по два місяці і літом,що маєте.
показать весь комментарий
23.07.2024 14:04 Ответить
Хочу святковий день 1 січня!
показать весь комментарий
23.07.2024 16:20 Ответить
 
 