Учебный год в школах начнется 2 сентября и продлится до 30 июня 2025 года, - Шмыгаль
Новый учебный год в школах начнется 2 сентября 2024 года и продлится до 30 июня 2025 года.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня отдельным постановлением определяем начало нового учебного года в общей средней школе с понедельника, 2 сентября. И его завершение 30 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
Так, областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации с безопасностью на той или иной территории.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
vuiko dobrui
показать весь комментарий23.07.2024 13:46 Ответить Мне нравится 0
Леонід Іванов #585422
показать весь комментарий23.07.2024 14:04 Ответить Мне нравится 0
john smith #565764
показать весь комментарий23.07.2024 16:20 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль