Запорізьку область атакують "Шахеди", - Повітряні сили
Ввечері 23 липня російські окупанти атакують Україну "Шахедами".
Як інфомує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.
"Запорізька область - загроза застосування ударних БпЛА!", - йдеться в повідомленні.
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