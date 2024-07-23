УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10012 відвідувачів онлайн
Новини
773 0

Запорізьку область атакують "Шахеди", - Повітряні сили

шахеди

Ввечері 23 липня російські окупанти атакують Україну "Шахедами".

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

"Запорізька область - загроза застосування ударних БпЛА!", - йдеться в повідомленні.

Читайте: ППО знищила 7 розвідувальних БПЛА РФ на Півдні та Сході

Автор: 

безпілотник (4144) Запорізька область (3594) Повітряні сили (2625) повітряна тривога (914)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 