Запорізьку область атакують "Шахеди", - Повітряні сили

Ввечері 23 липня російські окупанти атакують Україну "Шахедами".

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

"Запорізька область - загроза застосування ударних БпЛА!", - йдеться в повідомленні.

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