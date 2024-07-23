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Запорожскую область атакуют "Шахеды", - Воздушные силы

шахеди

Вечером 23 июля российские оккупанты атакуют Украину "Шахедами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

"Запорожская область - угроза применения ударных БпЛА!" - говорится в сообщении.

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Автор: 

беспилотник (3541) Запорожская область (3047) Воздушные силы (2251) воздушная тревога (776)


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