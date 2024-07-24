Україна повинна мати право знищувати аеродроми противника, - Умєров в розмові з Остіном

Міністр оборони Рустем Умєров та очільник Пентагону Ллойд Остін обговорили останні події на передовій та нагальні потреби на полі бою.

Про це Умєров написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Міністр ще раз наголосив на важливості та нагальності скасування заборони на ведення вогню на великі відстані.

"Україна повинна мати право знищувати аеродроми противника, з яких бойові літаки бомблять українські міста та критичну інфраструктуру", - підкреслив Умєров.

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