Україна повинна мати право знищувати аеродроми противника, - Умєров в розмові з Остіном
Міністр оборони Рустем Умєров та очільник Пентагону Ллойд Остін обговорили останні події на передовій та нагальні потреби на полі бою.
Про це Умєров написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Міністр ще раз наголосив на важливості та нагальності скасування заборони на ведення вогню на великі відстані.
"Україна повинна мати право знищувати аеродроми противника, з яких бойові літаки бомблять українські міста та критичну інфраструктуру", - підкреслив Умєров.
Топ коментарі
+8 Виталий #548501
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Багато розумних людей це приняли спокійно.
Требо було владі підтримувати та мобілізувати суспільство.
Але цего зроблено не було ні тоді, ні зара.
Заклинання ОПи та подоляків --- до уваги не беруться.
Статті в "Bild" та NYT , кишенькових виданнях Єрмака --- також йдуть лісом!
а не до Остіна?
а де ж, кловунярік, українські ракети?
а до квітня 2019 були...
умєров цього не знає?
Уже який місяць пішов від прийняття закону про допомогу... яка кільксть зброї була надана з того? хоча перед прийняттям говорилось що більшість зброї на складах в Європі... Як тільки орки сповільнились.... одразу пішли постійні переговори та капельні поставки... І де стратегія яку мав Байден представити за 2 місяці...