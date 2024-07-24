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Новини Війна
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Україна повинна мати право знищувати аеродроми противника, - Умєров в розмові з Остіном

Рустем Умєров та Ллойд Остін

Міністр оборони Рустем Умєров та очільник Пентагону Ллойд Остін обговорили останні події на передовій та нагальні потреби на полі бою.

Про це Умєров написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Міністр ще раз наголосив на важливості та нагальності скасування заборони на ведення вогню на великі відстані.

"Україна повинна мати право знищувати аеродроми противника, з яких бойові літаки бомблять українські міста та критичну інфраструктуру", - підкреслив Умєров.

Читайте: Україна здатна перемогти у війні. Ми маємо план, але потрібно більше зброї, - Умєров

Автор: 

Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (588)


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Топ коментарі
+8
Так вроде никто и не запрещал Украине это делать...Своим оружием. Вот только кое кто, делал все что бы ракетные проекты, были закрыты.
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24.07.2024 00:31
+7
а може питання потрібно бути в першу чергу до бубса,
а не до Остіна?
а де ж, кловунярік, українські ракети?
а до квітня 2019 були...
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24.07.2024 00:43
+5
Даже повторю. Кто не дает нам самим произвести свое оружие? Кто не дает нам бить своим оружием любые объекты на территории раши? Кто не даёт и не давал нам строить укрепления? Кто не давал нам готовиться к войне хотя бы за год до большого вторжения? Кто .... ?
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24.07.2024 00:28
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Робіть свої беспілотники і знищуйте аеродроми противника.
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24.07.2024 00:28 Відповісти
Це право у України є!
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24.07.2024 01:05 Відповісти
Даже повторю. Кто не дает нам самим произвести свое оружие? Кто не дает нам бить своим оружием любые объекты на территории раши? Кто не даёт и не давал нам строить укрепления? Кто не давал нам готовиться к войне хотя бы за год до большого вторжения? Кто .... ?
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24.07.2024 00:28 Відповісти
Ви не можете просто сказати мені: "Слухай, ти повинен почати готувати людей зараз і сказати їм, що потрібно відкласти гроші, їм потрібно запастися їжею. Якби ми це повідомили, - а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, - тоді я втрачав би $7 млрд на місяць, починаючи з жовтня минулого року. І в той момент, коли росіяни напали, вони б нас захопили за три дні. Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають із країни", - вважає Зеленський.
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24.07.2024 00:33 Відповісти
тобто уся надiя пгезидента була на нарiд, але не на армiю та флот? ясно, пойнятно )))
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24.07.2024 00:40 Відповісти
Війна почалась з 2014. Усе це - підготовка- почалась тоді. Люди готували тривожні валізи, тощо.

Багато розумних людей це приняли спокійно.
Требо було владі підтримувати та мобілізувати суспільство.

Але цего зроблено не було ні тоді, ні зара.
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24.07.2024 01:09 Відповісти
Саме так.
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24.07.2024 03:31 Відповісти
Маніпулювати за нарідом не потрібно, а тим більше брехати. З 2014 року і нас не було проблем з евакуацією, не було проблем з мобілізцією, не було проблем з озброєнням армії ..., ці проблеми розпочалися при таваріщу "Асфальту".
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24.07.2024 15:25 Відповісти
мабуть тринадцять з половиною мільйонів підтримали б таку концепцію у 19-му році. Але це не точно. Треба у них запитати ще раз.
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24.07.2024 01:21 Відповісти
Так вроде никто и не запрещал Украине это делать...Своим оружием. Вот только кое кто, делал все что бы ракетные проекты, были закрыты.
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24.07.2024 00:31 Відповісти
це зрада.
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24.07.2024 00:42 Відповісти
Британія та Франція не забороняли своїми ракетами дальністю на 560 км... Але ракети надійно були заховані на складах. Та й США не забороняли! Це все мантри ОПи Ермака, та нашого, простигосподи --- Стецька!
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24.07.2024 08:00 Відповісти
Штати відкрито забороняють, не говоріть дурниці... Брити пішли слід за штатами і також заборонили... Єдині французи.... не було їх офіційної позиції але там були вибори
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24.07.2024 08:26 Відповісти
Ну що ж... Якщо, хто-небудь покаже офіційний документ про заборону, а не вигадки зеленої сволоти --- буду дуже вдячний.
Заклинання ОПи та подоляків --- до уваги не беруться.
Статті в "Bild" та NYT , кишенькових виданнях Єрмака --- також йдуть лісом!
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24.07.2024 11:14 Відповісти
а може питання потрібно бути в першу чергу до бубса,
а не до Остіна?
а де ж, кловунярік, українські ракети?
а до квітня 2019 були...
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24.07.2024 00:43 Відповісти
орки стягнули 30 бортів на оленью. Страшно уявити, що буде якщо злетять усі і повторять тактику нещодавнього обстрілу
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24.07.2024 01:19 Відповісти
Хороша ціль якби була балістика та ж сс18 але з касетними зарядами
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24.07.2024 08:32 Відповісти
а шо Остін відповів? "треба мати свої"? чи ""?? Не сумнівався у мудрості відповіді генерала.
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24.07.2024 01:28 Відповісти
право захищатись від московських фашистів - завжди було...
умєров цього не знає?
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24.07.2024 01:34 Відповісти
"Міністр ще раз наголосив на важливості та нагальності скасування заборони на ведення вогню на великі відстані.". А де ви були після 2019 року, коли знищували свої ракетні програми? Підводите думку наріду, що у всьому винні США, а ви білі та пухнасті? Після війни, яка по-любому колись закінчиться, родичі вбитих прийдуть до вас додому і запитають не тільки про ракети і про "велике будівництво", а і про інше. Хій готується до цієї події синйор чи таваріщ "Асфальт"!
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24.07.2024 05:35 Відповісти
"Україна повинна мати право знищувати аеродроми противника, - Україна має право знищувати рашистські літаки ракетами власного виробництва.
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24.07.2024 07:39 Відповісти
в Камали є дуже непоганий шанс уhайдокати рудого хама, фашиздта
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24.07.2024 08:24 Відповісти
Ви чули заяви від неї щодо надання озброєння Україні, якщо буде дотримуватись поточної стратегії то нічого з того хорошого....

Уже який місяць пішов від прийняття закону про допомогу... яка кільксть зброї була надана з того? хоча перед прийняттям говорилось що більшість зброї на складах в Європі... Як тільки орки сповільнились.... одразу пішли постійні переговори та капельні поставки... І де стратегія яку мав Байден представити за 2 місяці...
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24.07.2024 08:31 Відповісти
тоба - я не твоя аудіторія...
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24.07.2024 08:35 Відповісти
Не надо спрашивать ни у кого никаких "РАЗРЕШЕНИЙ", нужно просто бить по необходимым целям (неважно где, хоть на Марсе), а если будут "протесты", то отвечать спокойно и здраво (военной необходимостью, и что Украине не нужны не от кого "разрешения"), если в результате некоторые политики будут чинить препятсвия по дальнейшей поставке вооружений, то открыто обнинять их в этом во всех СМИ!
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24.07.2024 14:09 Відповісти
 
 