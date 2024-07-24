Украина должна иметь право уничтожать аэродромы противника, - Умеров в разговоре с Остином
Министр обороны Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили последние события на передовой и насущные потребности на поле боя.
Об этом Умеров написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Министр еще раз подчеркнул важность и актуальность отмены запрета на ведение огня на большие расстояния.
"Украина должна иметь право уничтожать аэродромы противника, с которых боевые самолеты бомбят украинские города и критическую инфраструктуру", - подчеркнул Умеров.
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+8 Виталий #548501
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Багато розумних людей це приняли спокійно.
Требо було владі підтримувати та мобілізувати суспільство.
Але цего зроблено не було ні тоді, ні зара.
Заклинання ОПи та подоляків --- до уваги не беруться.
Статті в "Bild" та NYT , кишенькових виданнях Єрмака --- також йдуть лісом!
а не до Остіна?
а де ж, кловунярік, українські ракети?
а до квітня 2019 були...
умєров цього не знає?
Уже який місяць пішов від прийняття закону про допомогу... яка кільксть зброї була надана з того? хоча перед прийняттям говорилось що більшість зброї на складах в Європі... Як тільки орки сповільнились.... одразу пішли постійні переговори та капельні поставки... І де стратегія яку мав Байден представити за 2 місяці...