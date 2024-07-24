Украина должна иметь право уничтожать аэродромы противника, - Умеров в разговоре с Остином

Министр обороны Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили последние события на передовой и насущные потребности на поле боя.

Об этом Умеров написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Министр еще раз подчеркнул важность и актуальность отмены запрета на ведение огня на большие расстояния.

"Украина должна иметь право уничтожать аэродромы противника, с которых боевые самолеты бомбят украинские города и критическую инфраструктуру", - подчеркнул Умеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина способна победить в войне. У нас есть план, но нужно больше оружия, - Умеров