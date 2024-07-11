РУС
4 485 48

Украина способна победить в войне. У нас есть план, но нужно больше оружия, - Умеров

Міністр оборони України Рустем Умєров

Украинская власть имеет план победы в войне со страной-агрессором Россией, но для его реализации украинским военным нужно больше оружия.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью американскому телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Мы способны и можем победить. У нас есть план. И мы заявляем, что нам нужно больше оружия. Нерешительность с предоставлением нам оружия, нерешительность с предоставлением нам разрешений и отменой запретов - это отнимает время. Время - решающее, но мы можем и способны это сделать (победить - ред.)", - подчеркнул он.

По словам министра, сейчас Украина будет использовать разрешение на удары по территории РФ на небольших дистанциях только по военным объектам.

Читайте: Умеров поблагодарил партнеров за решение об усилении украинской ПВО: Эти системы помогут защитить наши города. Новые анонсы - скоро

Отвечая на вопрос, считает ли он, что война закончится когда-то, Умеров сказал, что "мы умеем и способны побеждать".

"Россия уже эскалирует эту войну. Они не считаются с людьми, и поэтому они атакуют больницы и другие гражданские объекты. Мы хотим защитить людей. Мы хотим поражать только военные цели (в России - ред.). Они обстреливают наши города и критическую инфраструктуру, убивая людей. Поэтому нам нужно больше ПВО и оружия для защиты наших людей", - резюмировал Умеров.

Читайте также: Украина получит первый транш помощи с доходов от российских активов через несколько недель, - Еврокомиссия

оружие (10437) Умеров Рустем (646)
+18
Недієздатна потолоч! Ви просрали два з гаком роки, ви тільки дерибаните гроші, які дають країні партнери, ви тільки брешете і дерибаните, більше ні на що ви не здатні! Країна вже фактично в руїнах, енергетика - лежить пластом, економіка - конає, про фронти краще мовчати, головкомів у вас чокнута безугла міняє!
З вами, риганина зелена, неможлива (!) не тільки перемога, а й виживання країни!
11.07.2024 14:40
+10
"Ми маємо план"

Хто "МИ" і який саме план?
Безмозгла вимагала від Залужного оприлюднити його план.
11.07.2024 14:35
+8
Покажіть ваш план!
Чому Шторми не штормлять московитів?
Чому припинили бити по НПЗ?
11.07.2024 14:36
Умеров про своє думає, а бандюки, про реалії!!

Справа "Коростишівської банди", яку затримала СБУ, стане тестом для судової системи України - експерт

https://tsn.ua/********/sprava-korostishivskoyi-bandi-yaku-zatrimala-sbu-stane-testom-dlya-sudovoyi-sistemi-********-ekspert-2618874.html
11.07.2024 14:32
Грім-2 може потрібно?
11.07.2024 14:34
Ну так кто не даёт производить свое? Обещания мы слышим постоянно с 2022 года. И где результат?
11.07.2024 14:34
"Ми маємо план"

Хто "МИ" і який саме план?
Безмозгла вимагала від Залужного оприлюднити його план.
11.07.2024 14:35
Крім плана капітуляції другого плану там у виродків немає. Знову хочуть бачити путіна, і це після Охмадиту. Та Моді послав нах...р кремлівських у...обків за Охмадит і повернувся додому, щоб не маратися. А ці готові сра..у путіну лизати.
11.07.2024 14:49
Моді вже до того вимарався у роснафті по саму маківку.
11.07.2024 15:04
Україна переможе якщо не допустить рокової помилки, а саме піти з рашистми на мирні перемовини - https://t.me/pecherymordora356
11.07.2024 14:35
та ти шо? яка проста до виконання умова... не пішов на перемовини - переміг! ані зброї не потрібно, ані солдатів. не треба і на лінію фронту дивитися яка щоденно повзе на захід. на співвідношення в живий силі і озброєнні то взагалі зайве дивитися)) де вас таких упоротих тупорилих свідомітів розводять? Ферма яка є?
11.07.2024 14:49
в 18-у році лінія фронту рухалась переважно від німців на Захід.
але потім німці "чомусь" програли
11.07.2024 14:52
Ферма імені 73%. Керує фермою 95-й квАртал.
11.07.2024 15:06
В результате есть только план.
11.07.2024 14:35
результат для них не важливий - тільки бабло і щоб коса не затупилася косити.....
11.07.2024 14:37
Покажіть ваш план!
Чому Шторми не штормлять московитів?
Чому припинили бити по НПЗ?
11.07.2024 14:36
... не на часі....
11.07.2024 14:38
Це хто вам таке сказав? Міняйте методичку. https://nv.ua/ukr/world/countries/rosiyu-atakuvali-droni-9-lipnya-novini-rosiji-50433372.html Нинішня вже зіпсувалася.
11.07.2024 14:44
План Х "Умеров і Ко"
11.07.2024 14:36
більше зброї та меньше красти
11.07.2024 14:36
План є. Кокс підвезуть
11.07.2024 14:38
Недієздатна потолоч! Ви просрали два з гаком роки, ви тільки дерибаните гроші, які дають країні партнери, ви тільки брешете і дерибаните, більше ні на що ви не здатні! Країна вже фактично в руїнах, енергетика - лежить пластом, економіка - конає, про фронти краще мовчати, головкомів у вас чокнута безугла міняє!
З вами, риганина зелена, неможлива (!) не тільки перемога, а й виживання країни!
11.07.2024 14:40
Як гарно і змістово сказано! Читаю як вірш.
11.07.2024 14:51
Умєров, котрий вже двічі їздив на переговори з посіпаками ху#ла, щоб там "зливати" Україну, щось розповідає про план перемоги? Світ перевернувся...
11.07.2024 14:47
Поки що єдиний план ,що є в Умєрова і ко ,мабуть лише , колумбійський .

А якщо є РЕАЛЬНИЙ , той що дій , хотілося б його побачити ...
11.07.2024 14:52
Так тобі, пан Умєров, ніхто вже стільки зброї і грошей не дасть. Бо, по-перше, ніхто на Заході не планує поразки росії у цій війні. Причин на це декілька... А по-друге, всі на Заході бачать яка у вашому кублі корупція і розкрадання, і цілком допускають, що серед вас є кремлівські щурі.
Тому Україні будуть давати лише на банальне виживання, до тих пір, поки не закінчаться людські ресурси, і не доведеться йти на погіршений Стамбул-2 чи Мінськ-3.
11.07.2024 14:58
Планьори
11.07.2024 14:59
Линия обороны / https://dl-news.defence-line.org/?author=9 Готельер Бандеровець

https://dl-news.defence-line.org/?p=35123 Компоненты войны.

Трудно считать свою нацию нацией неудачников. Многим, очень многим не нравится, когда я называю украинцев нацией самоубийц. Но кто такой я? Да никто. Но вот послушайте, что говорит о своей нации пан Лесь. Причем оцените, как изящно пан Лесь ставит на место зеленого проститута:

https://dl-news.defence-line.org/wp-content/uploads/2024/07/-146 Пан Лесь

Выздоровление начинается с признания своей болезни. Помните, как на собраниях алкоголиков в американских фильмах: «Я Джон, и я алкоголик». Говорить даже самому себе правду о себе очень и очень трудно.

А говорить правду не просто надо, а необходимо. Ложь во благо приводит к неправильным ожиданиям, типа кофе в Ялте, а потом к апатии и депрессии. Правда - инструмент устойчивости психики.

Итак, вопрос. Каковы компоненты этой войны и что может дать Украине существенное преимущество перед московией? Чисто мои философские изыскания, не судите строго.

Две страны ведут войну на истощение. Каждая из стран обладает:
1. Людскими ресурсами.
2. Определенным количеством вооружений.
3. Определенный уровнем качества этих вооружений.
4. Уровнем экономики, позволяющей вести такую войну, восполняя вооружения.
5. Уровенем организации и управления страной, экономикой, армией.
6. Мотивацией народа и армии.
7. Международной поддержкой.

Чтобы победить в войне на истощение, Украина должна еще быть способной воевать, когда московия падет. Это по теории. Украина должна продержаться на один день дольше, чем мордор. И теперь каждый может посмотреть на эти 7 пунктов, и составить свою оценку. Даже качественную. А потом сделать интегральный вывод. Я это сделаю так, как я понимаю. Итак, по всем семи пунктам, с объяснениями оценок.
1. Украина -, московия +. Нечего объяснять, очевидные факты.
2. Украина -, московия +. Нечего объяснять, очевидные факты.
3. Украина +, московия -. Качество западного наземного тяжелого вооружения очевидно выше. Но количества этого вооружения и условия применения несопоставимы с количеством и условиями применения врага. А по авиации, дронам и дальнобойным ракетам даже сравнивать нечего. Но все равно я ставлю Украине +, потому что творчекская и техническая инициатива на стороне Украины.
4. Украина = московия. Я поставил знак равенства, потому что Украина ведет войну, опираясь на экономики Запада. Прямые бюджетные вливания. Я уже не говорю про оружие.
5. Украина -, московия +. Здесь полная катастрофа. Простейший пример - оборонные сооружения. Это как явный и конкретный пример. На третьем году войны политическая власть Украины не может построить оборонительные линии для своей армии. А я скажу больше. В Украине зелеными ублюдками уничтожена система управления государством на всех уровнях. И именно поэтому у нас нет ни своих ракет, ни оборонных сооружений.
6. Украина = московия. Московиты не воспринимают Украину как отдельное государство. Они воспринимают нашу страну как взбунтовавшуюся колонию. Это война двух народов за одну и ту же территорию, как Израиль и палестина. Поэтому московиты воюют как бы за свою землю, которую захватили жидобандеровцы. За Киев - мать городов узких.
7. Украина = московия. Тут же все очевидно, да? Экономика коллективного Запада оказалась не доминирующей на планете, а половинкой экономики планеты. И Пыня Кабаев отлично ладит с императором Си, принцем Мухаммедом, премьером Моди, президентом Эрдоганом и еще десятками правителей Америки, Африки, Аравии и Востока. Санкции больно, но не смертельны.
11.07.2024 15:06
Результат моих исследований вовсе не утешительный для Украины. Ну, может у вас другой результат получится. А вот если бы у власти в нашей стране были бы вменяемые люди, а не зеленые утырки? Что могли бы противопоставить адекватные государственники? Для меня очевидно, что по пунктам 2, 5, 6 и 7 можно было бы оставить московию далеко позади. И кстати пункт 5 - определяющий во всей этой конструкции. Нам бы пункт 5 хотя б в 2 раза улучшить, и все станет намного оптимистичней.

А пока запад нас вытягивает из выгребухи, куда так стремятся зеленые утырки. Дай Бог терпения и мудрости Западу.

Так что, маємо що маємо. Многие жители Линии обороны в 2023 верили в чудо. Многие жители Линии обороны и сейчас, в середине 2024, верят в чудо. Так вот, вера в чудо - чудесно и правильно. Верьте в чудо. Но при этом тщательно готовьтесь к отсутствию чуда, по-простому - к жопе. И не забывайте ежедневно благодарить 73% ушлепков за сегодняшнюю жизнь. Благодарность - наилучшее человеческое качество.

Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35123
11.07.2024 15:08
Шановний пане,
1) багато буков
2) це не той Лесь
3) може не треба постити це всюди? А то воно починає виглядати як спам.
і наостачу 4) це було б актуально в 2018-2022 році. А зараз вже пох. Квиток прокомпостовано. Катайтеся на всі гроші.
11.07.2024 15:18
3) -- до цієї теми воно більше підходить, імхо (якщо Ви бачили це раніше).
А в іншому -- згоден.
11.07.2024 15:24
Хотеть и сделать - разные вещи!
11.07.2024 15:11
Ну копія містера Фікса, хоча й татарин
11.07.2024 15:14
Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Да у меня есть целых три плана!
11.07.2024 15:15
если шо , я на Ф16 пойду , англИйский знаю
11.07.2024 15:23
Умєров: я куру план
11.07.2024 15:26
Маск тоже курить i шо
11.07.2024 15:27
Умєров, преЗедент твій план скурив...
11.07.2024 15:27
План есть? А я переживал что клоун без дури остался. Тогда все в порядке.
11.07.2024 15:33
План що треба. "Забористый"
11.07.2024 15:45
рідкий пацюк краде в дві глотки
11.07.2024 15:48
То дурне Архімеда нарешті прочитало?!
дайте мені міліон, і ви побачите що я здатний стати міліонером !
11.07.2024 15:48
В умєрова є план..дайте йому більше зброї
11.07.2024 15:51
зброя сама не вбиває супостата..
11.07.2024 15:59
Мультяшний ніби міністр. Єсть лі у вас план містер фікс? Єсть лі у мєня план? Да у мєня нє одін план, а два плана. Цікаво про кого це він каже, коли говорить слово ми? З ким він себе асоціює? Чи ототожнює? Яким боком він причетний до оборони? Лише через те, що ходить у будівлю з табличкою, що це будівля міністерства оборони? Оце напевно і є самий основний персонально його план. Просто ходити у будівлю. Подивитись як якийсь міньйон заключить контракт із якимось іншим гівнюком. З'їздити ніби у відрядження кудись і обов'язково записати якесь тіпа інтерв'ю. От і весь план. До речі , давай побільше фоточек і трендьожи. Ха ха ха.
11.07.2024 16:08
і менше довбойобів при владі
11.07.2024 16:20
Mister Fiks , u vas iest plan ? ....Umena ? Umena tri plana ......😂
11.07.2024 16:21
Ти де ж, такий розумний, раніше був зі своїм чарівним пабєданосним планом? Шляхи до кордонів з московією з буратінкою будував? Чи усе значно прозаїчніше: просто хабарі брав?
Хто небуть, поясніть цьому ушльопку, що усе в житті тре робити саме вчасно, а не тоді, коли захочеш. Та й до порад розумних людей тре постійно прислухатися.
11.07.2024 17:41
"У нас есть план. Целый мешок плана."
11.07.2024 20:17
 
 