Украина способна победить в войне. У нас есть план, но нужно больше оружия, - Умеров

Украинская власть имеет план победы в войне со страной-агрессором Россией, но для его реализации украинским военным нужно больше оружия.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью американскому телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Мы способны и можем победить. У нас есть план. И мы заявляем, что нам нужно больше оружия. Нерешительность с предоставлением нам оружия, нерешительность с предоставлением нам разрешений и отменой запретов - это отнимает время. Время - решающее, но мы можем и способны это сделать (победить - ред.)", - подчеркнул он.

По словам министра, сейчас Украина будет использовать разрешение на удары по территории РФ на небольших дистанциях только по военным объектам.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что война закончится когда-то, Умеров сказал, что "мы умеем и способны побеждать".

"Россия уже эскалирует эту войну. Они не считаются с людьми, и поэтому они атакуют больницы и другие гражданские объекты. Мы хотим защитить людей. Мы хотим поражать только военные цели (в России - ред.). Они обстреливают наши города и критическую инфраструктуру, убивая людей. Поэтому нам нужно больше ПВО и оружия для защиты наших людей", - резюмировал Умеров.

