Украина способна победить в войне. У нас есть план, но нужно больше оружия, - Умеров
Украинская власть имеет план победы в войне со страной-агрессором Россией, но для его реализации украинским военным нужно больше оружия.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью американскому телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
Мы способны и можем победить. У нас есть план. И мы заявляем, что нам нужно больше оружия. Нерешительность с предоставлением нам оружия, нерешительность с предоставлением нам разрешений и отменой запретов - это отнимает время. Время - решающее, но мы можем и способны это сделать (победить - ред.)", - подчеркнул он.
По словам министра, сейчас Украина будет использовать разрешение на удары по территории РФ на небольших дистанциях только по военным объектам.
Отвечая на вопрос, считает ли он, что война закончится когда-то, Умеров сказал, что "мы умеем и способны побеждать".
"Россия уже эскалирует эту войну. Они не считаются с людьми, и поэтому они атакуют больницы и другие гражданские объекты. Мы хотим защитить людей. Мы хотим поражать только военные цели (в России - ред.). Они обстреливают наши города и критическую инфраструктуру, убивая людей. Поэтому нам нужно больше ПВО и оружия для защиты наших людей", - резюмировал Умеров.
Хто "МИ" і який саме план?
Безмозгла вимагала від Залужного оприлюднити його план.
але потім німці "чомусь" програли
Чому Шторми не штормлять московитів?
Чому припинили бити по НПЗ?
З вами, риганина зелена, неможлива (!) не тільки перемога, а й виживання країни!
А якщо є РЕАЛЬНИЙ , той що дій , хотілося б його побачити ...
Тому Україні будуть давати лише на банальне виживання, до тих пір, поки не закінчаться людські ресурси, і не доведеться йти на погіршений Стамбул-2 чи Мінськ-3.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35123 Компоненты войны.
Трудно считать свою нацию нацией неудачников. Многим, очень многим не нравится, когда я называю украинцев нацией самоубийц. Но кто такой я? Да никто. Но вот послушайте, что говорит о своей нации пан Лесь. Причем оцените, как изящно пан Лесь ставит на место зеленого проститута:
https://dl-news.defence-line.org/wp-content/uploads/2024/07/-146 Пан Лесь
Выздоровление начинается с признания своей болезни. Помните, как на собраниях алкоголиков в американских фильмах: «Я Джон, и я алкоголик». Говорить даже самому себе правду о себе очень и очень трудно.
А говорить правду не просто надо, а необходимо. Ложь во благо приводит к неправильным ожиданиям, типа кофе в Ялте, а потом к апатии и депрессии. Правда - инструмент устойчивости психики.
Итак, вопрос. Каковы компоненты этой войны и что может дать Украине существенное преимущество перед московией? Чисто мои философские изыскания, не судите строго.
Две страны ведут войну на истощение. Каждая из стран обладает:
1. Людскими ресурсами.
2. Определенным количеством вооружений.
3. Определенный уровнем качества этих вооружений.
4. Уровнем экономики, позволяющей вести такую войну, восполняя вооружения.
5. Уровенем организации и управления страной, экономикой, армией.
6. Мотивацией народа и армии.
7. Международной поддержкой.
Чтобы победить в войне на истощение, Украина должна еще быть способной воевать, когда московия падет. Это по теории. Украина должна продержаться на один день дольше, чем мордор. И теперь каждый может посмотреть на эти 7 пунктов, и составить свою оценку. Даже качественную. А потом сделать интегральный вывод. Я это сделаю так, как я понимаю. Итак, по всем семи пунктам, с объяснениями оценок.
1. Украина -, московия +. Нечего объяснять, очевидные факты.
2. Украина -, московия +. Нечего объяснять, очевидные факты.
3. Украина +, московия -. Качество западного наземного тяжелого вооружения очевидно выше. Но количества этого вооружения и условия применения несопоставимы с количеством и условиями применения врага. А по авиации, дронам и дальнобойным ракетам даже сравнивать нечего. Но все равно я ставлю Украине +, потому что творчекская и техническая инициатива на стороне Украины.
4. Украина = московия. Я поставил знак равенства, потому что Украина ведет войну, опираясь на экономики Запада. Прямые бюджетные вливания. Я уже не говорю про оружие.
5. Украина -, московия +. Здесь полная катастрофа. Простейший пример - оборонные сооружения. Это как явный и конкретный пример. На третьем году войны политическая власть Украины не может построить оборонительные линии для своей армии. А я скажу больше. В Украине зелеными ублюдками уничтожена система управления государством на всех уровнях. И именно поэтому у нас нет ни своих ракет, ни оборонных сооружений.
6. Украина = московия. Московиты не воспринимают Украину как отдельное государство. Они воспринимают нашу страну как взбунтовавшуюся колонию. Это война двух народов за одну и ту же территорию, как Израиль и палестина. Поэтому московиты воюют как бы за свою землю, которую захватили жидобандеровцы. За Киев - мать городов узких.
7. Украина = московия. Тут же все очевидно, да? Экономика коллективного Запада оказалась не доминирующей на планете, а половинкой экономики планеты. И Пыня Кабаев отлично ладит с императором Си, принцем Мухаммедом, премьером Моди, президентом Эрдоганом и еще десятками правителей Америки, Африки, Аравии и Востока. Санкции больно, но не смертельны.
А пока запад нас вытягивает из выгребухи, куда так стремятся зеленые утырки. Дай Бог терпения и мудрости Западу.
Так что, маємо що маємо. Многие жители Линии обороны в 2023 верили в чудо. Многие жители Линии обороны и сейчас, в середине 2024, верят в чудо. Так вот, вера в чудо - чудесно и правильно. Верьте в чудо. Но при этом тщательно готовьтесь к отсутствию чуда, по-простому - к жопе. И не забывайте ежедневно благодарить 73% ушлепков за сегодняшнюю жизнь. Благодарность - наилучшее человеческое качество.
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35123
1) багато буков
2) це не той Лесь
3) може не треба постити це всюди? А то воно починає виглядати як спам.
і наостачу 4) це було б актуально в 2018-2022 році. А зараз вже пох. Квиток прокомпостовано. Катайтеся на всі гроші.
А в іншому -- згоден.
дайте мені міліон, і ви побачите що я здатний стати міліонером !
Хто небуть, поясніть цьому ушльопку, що усе в житті тре робити саме вчасно, а не тоді, коли захочеш. Та й до порад розумних людей тре постійно прислухатися.