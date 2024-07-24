Під ворожі обстріли потрапили 9 громад Сумської області

22 липня російські війська здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів). Також 1 ворожий гвинтокрил здійснив пуски 6 ракет типу НАР (6 вибухів)

Середино-Будська громада: з території рф 4 ворожі дрони типу "FPV" здійснили атаку (4 вибухи). Також був обстріл з кулемету.

Юнаківська громада: з 1 ворожого БпЛА скинуто 2 невстановлених вибухових пристрої (2 вибухи). З території рф 1 ворожий гелікоптер здійснив пуски 6 ракет (НАР) (6 вибухів).

Есманьська громада: з використанням FPV-дронів нанесено обстріли (6 вибухів).

Білопільська громада: завдано 1 удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (5 вибухів), артобстріл (2 вибухи).

Великописарівська громада: з ворожого БпЛА скинуто 2 снаряди типу ВОГ (2 вибухи). Крім того, зафіксовано обстріли з АГС (12 вибухів).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи) та мінометів (14 вибухів).

Миколаївська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).

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