Под вражеские обстрелы попали 9 громад Сумской области

22 июля российские войска совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 85 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Хотинская громада: враг бил из минометов (14 взрывов). Также 1 вражеский вертолет осуществил пуски 6 ракет типа НАР (6 взрывов)

Середино-Будская громада: с территории рф 4 вражеских дрона типа "FPV" совершили атаку (4 взрыва). Также был обстрел из пулемета.

Юнаковская громада: с 1 вражеского БпЛА сброшено 2 неустановленных взрывных устройства (2 взрыва). С территории рф 1 вражеский вертолет осуществил пуски 6 ракет (НАР) (6 взрывов).

Эсманьская громада: с использованием FPV-дронов нанесены обстрелы (6 взрывов).

Белопольская громада: нанесен 1 удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (5 взрывов), артобстрел (2 взрыва).

Великописаревская громада: с вражеского БпЛА сброшено 2 снаряда типа ВОГ (2 взрыва). Кроме того, зафиксированы обстрелы из АГС (12 взрывов).

Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва) и минометов (14 взрывов).

Николаевская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва).

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