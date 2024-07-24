Враг обстрелял Днепровский район Херсона: погибла женщина

В ночь на 24 июля войска РФ обстреляли Херсон.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередная жертва российской агрессии в Херсоне! Ночью армия РФ обстреляла Днепровский район города. В результате этой атаки погибла женщина 1947 г.р. Тело из-под завалов деблокировали спасатели", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ атаковала жителя Херсона с БПЛА, он ранен.