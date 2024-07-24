Ворог обстріляв Дніпровський район Херсону: загинула жінка
У ніч проти 24 липня війська РФ обстріляли Херсон.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергова жертва російської агресії у Херсоні! Вночі армія рф обстріляла Дніпровський район міста. Внаслідок цієї атаки загинула жінка 1947 р.н. Тіло з-під завалів деблокували рятувальники", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакувала жителя Херсону з БПЛА, його поранено.
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