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Новини Війна
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F-16 посилять ППО України, але їм доведеться триматися за 40 км від лінії фронту, щоб не бути збитими, - Сирський

Сирський прокоментував надання F16

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що західні винищувачі F-16 допоможу ЗСУ, проте матимуть деякі обмеження на фронті.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сирського, F-16 посилили б протиповітряну оборону України.

Зокрема, сказав головнокомандувач, вони дозволили б Києву ефективніше протидіяти російським крилатим ракетам і влучно уражати наземні цілі.

Однак, наголосив він, є межі можливостей F-16. Їм доведеться залишатися "за 40 км або більше" від лінії фронту через ризик, що Москва їх зіб'є.

Також читайте: F-16 не забезпечать Україні миттєву перевагу в повітрі, це буде триваліший процес, - командувач ВПС США Хеккер

Автор: 

Сирський Олександр (591) F16 F-16 (669)


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Топ коментарі
+10
"посилили б", "дозволили б" - фантазії.
Вже серпень 24-го за тиждень...
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24.07.2024 10:02
+7
Ну так - рашковани теж КАБи скидають на відстані
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24.07.2024 10:03
+3
Однак, наголосив він, є межі можливостей F-16. Їм доведеться залишатися "за 40 км або більше" від лінії фронту через ризик, що Москва їх зіб'є. Із "сирським" куйло точно буде знищувати ці літаки, оскільки приклади знищення дорогої Західної техніки рашистом , в тих районах ,котрі були в межах відповідальності "сирого" відомі в Західних партнерів...
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24.07.2024 10:05
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"посилили б", "дозволили б" - фантазії.
Вже серпень 24-го за тиждень...
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24.07.2024 10:02 Відповісти
А зачем им подлетать близко?. Работать по московитам дальнобойным оружием, не входя в их зону поражения.
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24.07.2024 10:02 Відповісти
А вони будуть просто дивитися
І ракет у них немає
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24.07.2024 10:51 Відповісти
Ну так - рашковани теж КАБи скидають на відстані
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24.07.2024 10:03 Відповісти
І ця відстань не 40, а від 2 до 10 км. до цілі...
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24.07.2024 10:28 Відповісти
Чогож вони падають на Белгород і Луганськ? Карту купи, лапоть.
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24.07.2024 10:50 Відповісти
Де ти виховувався, Мауглі? На яких болотах?
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24.07.2024 12:20 Відповісти
Однак, наголосив він, є межі можливостей F-16. Їм доведеться залишатися "за 40 км або більше" від лінії фронту через ризик, що Москва їх зіб'є. Із "сирським" куйло точно буде знищувати ці літаки, оскільки приклади знищення дорогої Західної техніки рашистом , в тих районах ,котрі були в межах відповідальності "сирого" відомі в Західних партнерів...
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24.07.2024 10:05 Відповісти
Наразі ЗСУ з Сирським тримають фронт і не дають Україні впасти. Решта ж жителів або ухилянти або диванні патріоти.
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24.07.2024 10:35 Відповісти
наразі фронт тримає український народ , а багато відповідальних за захист України і життя захисників України .прислуговують окупанту
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24.07.2024 10:54 Відповісти
Сирський vs. Guardian
сьогодні, весь день, на цензорі.

перший сезон, третя серія.
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24.07.2024 10:05 Відповісти
Все що говорять військові в ЗМІ то є абсолютна правда ... кажуть що будуть тримати F-16 в 40 км від лінії фронту значить так воно і буде, не будуть же вони суспільство в оману вводити
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24.07.2024 10:33 Відповісти
а, як що, знайду?
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24.07.2024 10:35 Відповісти
то буде прикра випадковість пов'язана, скорше за все, із збоєм навігаційного обладнання ... точно-точно
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24.07.2024 10:38 Відповісти
Кацапи і самі себе добре збивають, навіщо їм заважати…😆
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24.07.2024 10:54 Відповісти
Так,так-дійсно.40 км-це для реактивного літака скільки летіти?А для ракет кацапів?От для чого ,та і для кого таке одкровення генерала?Кацапські ракети рвуться біля Львова,а це чуть-чуть більше 40 км?Дибіли,курва мама!!!
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24.07.2024 13:39 Відповісти
Як для чого? Щоб диванним ексПЕРДам було що обговорити, постогнати та побідкатися
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24.07.2024 13:45 Відповісти
Поэтому,лучше все F-16 отправить на патрулирование румынской-венгерской и польской границы,передав их в пользование "бравым пограничникам" Все ресурсы на борьбу с "ухилянтами" А то пересічні терпіли разбегутся все нахер из этой "свободной страны своей мечты"
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24.07.2024 10:22 Відповісти
Для чого цей пук Сирського? Призначення F16 не літати над лінією зіткнення, а збивати кацапські бомбовози і ракети. Можливість радару F16 відстежувати і вражати цілі на відстані до 200км.
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24.07.2024 10:45 Відповісти
Це що б у експердів почався пронос…
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24.07.2024 10:56 Відповісти
Тепер, головне, щоб з ОПУ не злили про графіки польотів F-16, телефоном самозванцю, як про вагнерівців!!

Баканов, в курсі справи… Малюк з усим СБУ, ніяк його не розшукають, на курсах, аж у Полтаві… Можливо, на нього, як і на Фаріон, замах, якийсь здійснили з талібан??
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24.07.2024 11:29 Відповісти
Чекаємо першого убоюдка 34
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24.07.2024 11:35 Відповісти
Пока они летают на расстоянии 2 000 км от фронта - так безопасней
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24.07.2024 12:36 Відповісти
Чекали, чекали ці літаки, щоб завдавати ударів по рашистскій авіації і дочекалися...виходить що F-16 тепер будуть ховати а то дійсно не дай Бог зібють.
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24.07.2024 13:15 Відповісти
 
 