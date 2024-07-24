F-16 посилять ППО України, але їм доведеться триматися за 40 км від лінії фронту, щоб не бути збитими, - Сирський

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що західні винищувачі F-16 допоможу ЗСУ, проте матимуть деякі обмеження на фронті.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сирського, F-16 посилили б протиповітряну оборону України.

Зокрема, сказав головнокомандувач, вони дозволили б Києву ефективніше протидіяти російським крилатим ракетам і влучно уражати наземні цілі.

Однак, наголосив він, є межі можливостей F-16. Їм доведеться залишатися "за 40 км або більше" від лінії фронту через ризик, що Москва їх зіб'є.

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