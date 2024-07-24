F-16 посилять ППО України, але їм доведеться триматися за 40 км від лінії фронту, щоб не бути збитими, - Сирський
Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що західні винищувачі F-16 допоможу ЗСУ, проте матимуть деякі обмеження на фронті.
Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Сирського, F-16 посилили б протиповітряну оборону України.
Зокрема, сказав головнокомандувач, вони дозволили б Києву ефективніше протидіяти російським крилатим ракетам і влучно уражати наземні цілі.
Однак, наголосив він, є межі можливостей F-16. Їм доведеться залишатися "за 40 км або більше" від лінії фронту через ризик, що Москва їх зіб'є.
Топ коментарі
+10 Wild MadDog
показати весь коментар24.07.2024 10:02
+7 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар24.07.2024 10:03
+3 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар24.07.2024 10:05
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І ракет у них немає
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перший сезон, третя серія.
Баканов, в курсі справи… Малюк з усим СБУ, ніяк його не розшукають, на курсах, аж у Полтаві… Можливо, на нього, як і на Фаріон, замах, якийсь здійснили з талібан??