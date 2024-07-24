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Новости Война
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F-16 усилят ПВО Украины, но им придется держаться в 40 км от линии фронта, чтобы не быть сбитыми, - Сырский

Сирський прокоментував надання F16

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что западные истребители F-16 помогут ВСУ, однако будут иметь некоторые ограничения на фронте.

Об этом он заявил в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сырского, F-16 усилили бы противовоздушную оборону Украины.

В частности, сказал главнокомандующий, они позволили бы Киеву эффективнее противодействовать российским крылатым ракетам и точно поражать наземные цели.

Однако, подчеркнул он, есть пределы возможностей F-16. Им придется оставаться "за 40 км или более" от линии фронта из-за риска, что Москва их собьет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": F-16 не позволят Украине сразу получить преимущество в воздухе, это будет более длительный процесс, - командующий ВВС США Хеккер

Автор: 

Александр Сырский (565) F-16 (548)


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Топ комментарии
+10
"посилили б", "дозволили б" - фантазії.
Вже серпень 24-го за тиждень...
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24.07.2024 10:02
+7
Ну так - рашковани теж КАБи скидають на відстані
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24.07.2024 10:03
+3
Однак, наголосив він, є межі можливостей F-16. Їм доведеться залишатися "за 40 км або більше" від лінії фронту через ризик, що Москва їх зіб'є. Із "сирським" куйло точно буде знищувати ці літаки, оскільки приклади знищення дорогої Західної техніки рашистом , в тих районах ,котрі були в межах відповідальності "сирого" відомі в Західних партнерів...
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24.07.2024 10:05
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"посилили б", "дозволили б" - фантазії.
Вже серпень 24-го за тиждень...
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24.07.2024 10:02 Ответить
А зачем им подлетать близко?. Работать по московитам дальнобойным оружием, не входя в их зону поражения.
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24.07.2024 10:02 Ответить
А вони будуть просто дивитися
І ракет у них немає
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24.07.2024 10:51 Ответить
Ну так - рашковани теж КАБи скидають на відстані
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24.07.2024 10:03 Ответить
І ця відстань не 40, а від 2 до 10 км. до цілі...
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24.07.2024 10:28 Ответить
Чогож вони падають на Белгород і Луганськ? Карту купи, лапоть.
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24.07.2024 10:50 Ответить
Де ти виховувався, Мауглі? На яких болотах?
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24.07.2024 12:20 Ответить
Однак, наголосив він, є межі можливостей F-16. Їм доведеться залишатися "за 40 км або більше" від лінії фронту через ризик, що Москва їх зіб'є. Із "сирським" куйло точно буде знищувати ці літаки, оскільки приклади знищення дорогої Західної техніки рашистом , в тих районах ,котрі були в межах відповідальності "сирого" відомі в Західних партнерів...
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24.07.2024 10:05 Ответить
Наразі ЗСУ з Сирським тримають фронт і не дають Україні впасти. Решта ж жителів або ухилянти або диванні патріоти.
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24.07.2024 10:35 Ответить
наразі фронт тримає український народ , а багато відповідальних за захист України і життя захисників України .прислуговують окупанту
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24.07.2024 10:54 Ответить
Сирський vs. Guardian
сьогодні, весь день, на цензорі.

перший сезон, третя серія.
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24.07.2024 10:05 Ответить
Все що говорять військові в ЗМІ то є абсолютна правда ... кажуть що будуть тримати F-16 в 40 км від лінії фронту значить так воно і буде, не будуть же вони суспільство в оману вводити
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24.07.2024 10:33 Ответить
а, як що, знайду?
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24.07.2024 10:35 Ответить
то буде прикра випадковість пов'язана, скорше за все, із збоєм навігаційного обладнання ... точно-точно
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24.07.2024 10:38 Ответить
Кацапи і самі себе добре збивають, навіщо їм заважати…😆
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24.07.2024 10:54 Ответить
Так,так-дійсно.40 км-це для реактивного літака скільки летіти?А для ракет кацапів?От для чого ,та і для кого таке одкровення генерала?Кацапські ракети рвуться біля Львова,а це чуть-чуть більше 40 км?Дибіли,курва мама!!!
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24.07.2024 13:39 Ответить
Як для чого? Щоб диванним ексПЕРДам було що обговорити, постогнати та побідкатися
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24.07.2024 13:45 Ответить
Поэтому,лучше все F-16 отправить на патрулирование румынской-венгерской и польской границы,передав их в пользование "бравым пограничникам" Все ресурсы на борьбу с "ухилянтами" А то пересічні терпіли разбегутся все нахер из этой "свободной страны своей мечты"
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24.07.2024 10:22 Ответить
Для чого цей пук Сирського? Призначення F16 не літати над лінією зіткнення, а збивати кацапські бомбовози і ракети. Можливість радару F16 відстежувати і вражати цілі на відстані до 200км.
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24.07.2024 10:45 Ответить
Це що б у експердів почався пронос…
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24.07.2024 10:56 Ответить
Тепер, головне, щоб з ОПУ не злили про графіки польотів F-16, телефоном самозванцю, як про вагнерівців!!

Баканов, в курсі справи… Малюк з усим СБУ, ніяк його не розшукають, на курсах, аж у Полтаві… Можливо, на нього, як і на Фаріон, замах, якийсь здійснили з талібан??
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24.07.2024 11:29 Ответить
Чекаємо першого убоюдка 34
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24.07.2024 11:35 Ответить
Пока они летают на расстоянии 2 000 км от фронта - так безопасней
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24.07.2024 12:36 Ответить
Чекали, чекали ці літаки, щоб завдавати ударів по рашистскій авіації і дочекалися...виходить що F-16 тепер будуть ховати а то дійсно не дай Бог зібють.
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24.07.2024 13:15 Ответить
 
 