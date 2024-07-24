F-16 усилят ПВО Украины, но им придется держаться в 40 км от линии фронта, чтобы не быть сбитыми, - Сырский
Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что западные истребители F-16 помогут ВСУ, однако будут иметь некоторые ограничения на фронте.
Об этом он заявил в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Сырского, F-16 усилили бы противовоздушную оборону Украины.
В частности, сказал главнокомандующий, они позволили бы Киеву эффективнее противодействовать российским крылатым ракетам и точно поражать наземные цели.
Однако, подчеркнул он, есть пределы возможностей F-16. Им придется оставаться "за 40 км или более" от линии фронта из-за риска, что Москва их собьет.
Топ комментарии
+10 Wild MadDog
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+7 Валентин Коваль #587289
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+3 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий24.07.2024 10:05
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І ракет у них немає
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Баканов, в курсі справи… Малюк з усим СБУ, ніяк його не розшукають, на курсах, аж у Полтаві… Можливо, на нього, як і на Фаріон, замах, якийсь здійснили з талібан??