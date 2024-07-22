F-16 не позволят Украине сразу получить преимущество в воздухе, это будет более длительный процесс, - командующий ВВС США Хеккер

Передача Украине истребителей F-16 станет началом перехода на западное оборудование.

Об этом заявил командующий ВВС США в Европе Джеймс Хеккер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aviation Week.

По его словам, украинские пилоты не получат преимущества в воздухе в течение нескольких недель.

"Это будет процесс, через который мы пройдем, но по крайней мере мы начинаем. Я думаю, что самое главное здесь то, что это начало внедрения в Украину западного оборудования, западной тактики, западной доктрины и западного мышления", - подчеркнул Хеккер.

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Генерал отметил, что нужно время, чтобы иметь возможность эффективно управлять самолетом с достаточным количеством персонала вместе с необходимой материально-технической поддержкой.

"Это не произойдет сразу, но надо начать, и мы уже приближаемся к этому", - добавил он.

Украина в значительной степени преуспела во время войны в обеспечении безопасности своих самолетов, проявляя гибкость - например, никогда не взлетая и не приземляясь с одной и той же базы. Украинские ВВС сделали это со своим нынешним парком МиГ-29 и Су-24, и теперь им нужно будет повторить это с F-16. Это будет сложная задача, поскольку не все аэродромы по всей стране смогут обслуживать новые самолеты, пояснил Хеккер.

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