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Новости Война
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F-16 не позволят Украине сразу получить преимущество в воздухе, это будет более длительный процесс, - командующий ВВС США Хеккер

У ВПС США розповіли про F16 для України

Передача Украине истребителей F-16 станет началом перехода на западное оборудование.

Об этом заявил командующий ВВС США в Европе Джеймс Хеккер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aviation Week.

По его словам, украинские пилоты не получат преимущества в воздухе в течение нескольких недель.

"Это будет процесс, через который мы пройдем, но по крайней мере мы начинаем. Я думаю, что самое главное здесь то, что это начало внедрения в Украину западного оборудования, западной тактики, западной доктрины и западного мышления", - подчеркнул Хеккер.

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Генерал отметил, что нужно время, чтобы иметь возможность эффективно управлять самолетом с достаточным количеством персонала вместе с необходимой материально-технической поддержкой.

"Это не произойдет сразу, но надо начать, и мы уже приближаемся к этому", - добавил он.

Украина в значительной степени преуспела во время войны в обеспечении безопасности своих самолетов, проявляя гибкость - например, никогда не взлетая и не приземляясь с одной и той же базы. Украинские ВВС сделали это со своим нынешним парком МиГ-29 и Су-24, и теперь им нужно будет повторить это с F-16. Это будет сложная задача, поскольку не все аэродромы по всей стране смогут обслуживать новые самолеты, пояснил Хеккер.

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Автор: 

авиация (2821) США (26409) F-16 (548)


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Топ комментарии
+13
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22.07.2024 13:45
+8
Про що це він? Які F-16? Де вони?
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22.07.2024 13:43
+7
Авіаносець українська влада подарувала китайцям. Продала за ціною брухту нібито під казино. З повною документацією.
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22.07.2024 14:04
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Про що це він? Які F-16? Де вони?
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22.07.2024 13:43 Ответить
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22.07.2024 13:45 Ответить
ну, якшо мова про два f-16, то таки да.
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22.07.2024 13:46 Ответить
канешно не дозволит, бо их нету и когда будет не понятно
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22.07.2024 13:49 Ответить
Віртуальниє зємлєкопи роют віртуальниє йами - ето же аксіома...
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22.07.2024 13:54 Ответить
Нічого, зате Сметану Жбанову буде про що ***********...
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22.07.2024 13:51 Ответить
Постійні розмови про передачу двох F-16 без дозволу бити по территорії росії не забезпечать Україні миттєву перевагу в повітрі, це буде триваліший процес, - командувач ВПС США Хеккер.
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22.07.2024 13:55 Ответить
це більш точний переклад. Чомусь увесь час у перекладах викидають частину фрази, де йдеться про "дозвіл збивати цілі у повітряному просторі рф".
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22.07.2024 14:33 Ответить
...подаруйте авіоносець.
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22.07.2024 13:56 Ответить
Ну так якщо дадуть може 20 шт до кінця року, при наявності у орків су35 в більшій кількості.... обмеживши зону до 100 км на території раші, що дасть змогу оркам просто тікати від ракет...

а ще під питанням скільки дадуть тих ракет щоб не було капельно... та і питання яка саме модифікація тому що потрібні AIM120D
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22.07.2024 14:02 Ответить
Авіаносець українська влада подарувала китайцям. Продала за ціною брухту нібито під казино. З повною документацією.
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22.07.2024 14:04 Ответить
Зрадники і жалюгідні крадіі, маю надію побачити як нова Українськавлада знайде в собі волю, і втащить всіх цих запроданців на справедливий суд.
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22.07.2024 14:13 Ответить
Це дійсно важливо, формується нова льотна школа, західна, бо свою ми добровільно знищили ще чверть століття тому. Це дає надію. Миттєвого захоплення переваги в повітрі не буде, тому що і кацапи її не мають, пуляють здалеку з за кордону, каліки, в чомусь ми дійсно схожі..
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22.07.2024 14:11 Ответить
Ну якщо їх по два на рік поставляти то так
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22.07.2024 14:12 Ответить
Якщо вони щодня будуть збивати по два кацапські говнольоти, то достатньо..
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22.07.2024 14:15 Ответить
"Это не произойдет сразу, но надо начать, и мы уже приближаемся к этому"

э, блинкен 2 недели говорил что они летят. может летят и приближаются к границам Польши? ведь расстояние из Дании до Польши около 0.2 световых лет.
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22.07.2024 14:31 Ответить
Так як США вчить пілотів так допомагає авіацією, то буде хрє..ово
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22.07.2024 14:35 Ответить
Це не генрал, це якийсь лід панас казки діточкам розказуе, чи ІПСО, ще й розказуе наші военні хитрощі
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22.07.2024 14:59 Ответить
Як в анекдоті "дядько та ти не будеш їсти мое сало. А чому ? А тому шо я його тобі не дам". Так і балачки другій рік про Ф-16
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22.07.2024 15:03 Ответить
Про Ф-16 не на часі говорити. Спочатку піде Єрмак, а потім вже літаки.
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22.07.2024 16:57 Ответить
 
 