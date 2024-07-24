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Новини Війна
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Штурмові групи ворога перегруповуються у Глибокому, - ОТУ "Харків"

Глибоке руїни

В операційній зоні ОТУ "Харків" російські окупаційній війська продовжують активні дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке відмічено перегрупування штурмових груп противника, поодиноке переміщення особового складу, евакуація поранених, а також проведення внутрішньої ротації на передових позиціях.

У Вовчанську Сили оборони продовжують протидіяти спробам противника атакувати, виснажуючи його наступальний потенціал.

Також читайте: Селище Глибоке на Харківщині після російських атак. ФОТОрепортаж

За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 13 бойових зіткнень.

Ворог завдав у напрямку позицій наших військ 13 авіаційних ударів (21 КАБ) в районах населених пунктів Веселе, Липці, Малі Проходи, Рубіжне, Стариця. Також ворог завдав 35 ударів дронами-камікадзе та здійснив 413 обстрілів позицій Сил оборони України.

Протягом поточної доби відбулося 1 бойове зіткнення, яке наразі триває.
Від початку доби ворог завдав 2 авіаційні та 2 ракетні удари, внаслідок яких постраждала цивільна інфраструктура та цивільні особи.

Також читайте: Війська РФ ударили дроном по Куп’янську: поранено чоловіка

Наші війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

Автор: 

Харківщина (6054) наступ (228)


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Є таке повідомлення з пітьми:
@ "Генерал-полковник Михаил Юрьевич Теплинский, командующий группировкой войск «Днепр», предположительно скончался от ранений."
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24.07.2024 10:16 Відповісти
земля бетоном кацапському десанту при стрибках без парашута
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24.07.2024 10:19 Відповісти
"Ну і шо? ... "

Сирському не до таких дрібниць, він картоплю на картах розкладає, планує звільнення Криму.
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24.07.2024 10:23 Відповісти
А де наші атакамси ??? Чи по перегруповуючимся окупантам, теж нізя бить , західною зброєю? Бо Байден боїться, загинуть. Від ядерного апокаліпсису?
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24.07.2024 11:15 Відповісти
до чого тут Атакамси ?
по посадках бити зібрався?
чи аби язиком поляпати ?
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24.07.2024 11:40 Відповісти
Ти , дітя посадки, я ясно написав, по перегруповуючимся окупантам бить !👺
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24.07.2024 11:59 Відповісти
... на глубине 2 метра💀
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24.07.2024 12:34 Відповісти
Глибоке втрачене. Орки "перегруповуються" ще в декількох захоплених районах. Яких останні дня все більше...
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24.07.2024 12:42 Відповісти
 
 