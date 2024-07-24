Штурмові групи ворога перегруповуються у Глибокому, - ОТУ "Харків"
В операційній зоні ОТУ "Харків" російські окупаційній війська продовжують активні дії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".
Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке відмічено перегрупування штурмових груп противника, поодиноке переміщення особового складу, евакуація поранених, а також проведення внутрішньої ротації на передових позиціях.
У Вовчанську Сили оборони продовжують протидіяти спробам противника атакувати, виснажуючи його наступальний потенціал.
За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 13 бойових зіткнень.
Ворог завдав у напрямку позицій наших військ 13 авіаційних ударів (21 КАБ) в районах населених пунктів Веселе, Липці, Малі Проходи, Рубіжне, Стариця. Також ворог завдав 35 ударів дронами-камікадзе та здійснив 413 обстрілів позицій Сил оборони України.
Протягом поточної доби відбулося 1 бойове зіткнення, яке наразі триває.
Від початку доби ворог завдав 2 авіаційні та 2 ракетні удари, внаслідок яких постраждала цивільна інфраструктура та цивільні особи.
Наші війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони.
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@ "Генерал-полковник Михаил Юрьевич Теплинский, командующий группировкой войск «Днепр», предположительно скончался от ранений."
Сирському не до таких дрібниць, він картоплю на картах розкладає, планує звільнення Криму.
по посадках бити зібрався?
чи аби язиком поляпати ?