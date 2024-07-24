Штурмові групи ворога перегруповуються у Глибокому, - ОТУ "Харків"

В операційній зоні ОТУ "Харків" російські окупаційній війська продовжують активні дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке відмічено перегрупування штурмових груп противника, поодиноке переміщення особового складу, евакуація поранених, а також проведення внутрішньої ротації на передових позиціях.

У Вовчанську Сили оборони продовжують протидіяти спробам противника атакувати, виснажуючи його наступальний потенціал.

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За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 13 бойових зіткнень.

Ворог завдав у напрямку позицій наших військ 13 авіаційних ударів (21 КАБ) в районах населених пунктів Веселе, Липці, Малі Проходи, Рубіжне, Стариця. Також ворог завдав 35 ударів дронами-камікадзе та здійснив 413 обстрілів позицій Сил оборони України.

Протягом поточної доби відбулося 1 бойове зіткнення, яке наразі триває.

Від початку доби ворог завдав 2 авіаційні та 2 ракетні удари, внаслідок яких постраждала цивільна інфраструктура та цивільні особи.

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Наші війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони.