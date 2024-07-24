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Новини Війна
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Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський завив, що без мобілізації неможливо створити нові резерви та бригади, які необхідні, оскільки Росія збільшує свої сухопутні війська.

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок", - заявив він.

Головком ЗСУ закликав українців, які проживають за межами країни, також долучатися до захисту країни.

"Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України воювали в таких запеклих боях? Ось у чому питання", - додав Сирський.

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Автор: 

мобілізація (3032) Сирський Олександр (591)


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Топ коментарі
+45
Для нас дуже важливо щоб усі чинуші виконували свій конституційний обов'язок. Для нас дуже важливо щоб всі дотримувались присяги, хто її прийняв. Для нас дуже важливо щоб не було корупції в умовах війни і розкрадання. Для нас дуже важливо щоб в армії не було гнилого командування для якого люди - витраине сміття. Що, забагато хочемо? От то ж і воно. Допобачення.
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24.07.2024 10:24
+32
Батальйони Монако, Відень, Марбелья, Ніцца та Канни, Дубай вже мобілізовані? За свій конституційний обов'язок переймаються?
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24.07.2024 10:22
+27
Так Зеля ж сказав шо сформували 14 бригад а спорядити іх немає чим
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24.07.2024 10:21
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ТЦК молодці. Ухилянти вкрай знахабніли. Ганьба ухилянтам! Слава Героям! 👍👍👍
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24.07.2024 11:29 Відповісти
Ein volk, ein reich, ein...
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24.07.2024 12:37 Відповісти
Саме так. Усі громадяни. Від головнокомандуючого до останнього понта, СБУ, ВР, судді, та далі за списком
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24.07.2024 11:33 Відповісти
Скіжіть хтось цьому дебілу, що ТЦК не ставе українця, який оформив виїзд за кордон на військовий облік. Бо він не має прописки, а внутрішній паспорт - сдав. Але наша їбанута ЗеРада закрила бідолах, які приїхали, та не випускає до своїх сімей, дому, місця роботи. Це дуже "мотивує", авжеж....
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24.07.2024 11:36 Відповісти
ну то рішення я думаю зрозуміле в такому випадку: раз держава не хоче свій обовязок виконувати
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24.07.2024 12:42 Відповісти
Що він має на увазі під "конституційний обов'язок"? Пропасти безвісти в Кринках? Чи можливо потрапити в оточення в Бахмуті і Авдіївці без можливості виходу без втрат і евакуації ? Чи можливо сидіти в окопі під Часовим яром і Торецьком під Кабами без будь-якої протидії? Дуже легко розмірковувати про "конституційний обов'язок" сидячи десь на Банкові чи в Штабі без серйозної загрози для життя і здоров'я
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24.07.2024 11:44 Відповісти
Зараз-нп Прогрес.Йде оточення,наказу про відступ немає-DeepState
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24.07.2024 12:12 Відповісти
Виконати конституційний обовязок?
Починаємо з президента: не виконує Конституцію,згідно якої термін президента на посаді-5 років.
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24.07.2024 12:08 Відповісти
А чого тут так всі взвили? Кожен робить свій вибір, а потім отримує наслідки, просушіть памперси, ви не потрібні…
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24.07.2024 12:11 Відповісти
Цікава ситуація.
Колись для того щоби потрапити на службу до будь-яких силових структур (міліція, СБУ, МВС, прокуратура та навіть МНС) потрібно відслужити в війську.
Зараз, під час війни, всі вони мають бронь. І тільки можуть добровільно піти на фронт.
Що при цьому відбувається ми бачили в Дніпрі з поліцаями які згадували про хлопчиків в трусіках та бронежилетах. Ці "хлопчики" протистояли озвірілим студентам які були озброєні до зубів щитами з фанери.
Тому пропоную всіх силовиків в обов'язково відправляти на фронт для ротації тих самих бригад які сформовані у відповідних структурах .
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24.07.2024 12:40 Відповісти
Ой, для нас теж важливо! Тому будь-ласка: Тіщенка і жирного Лисого - на фронт. І ще ментів-пенсіорнеів 45-ти річних туди ж. А ще нам важливо, шоп була відповідальність командирів, генералів за тупі рішення на фронті, які призводять до смертей. Нам це важливо. І нас це на часі.
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24.07.2024 12:40 Відповісти
Який "поганий" народ їм попався: влада їм і кордони закрила, і штрафи, і замороженная рахунків, і бусіки на вулицях, побиття та знущання в тцк, і арешт майна, навіть шлюб не кладеш без тцк, - а вони (цивільні люди) не цінують цього, не йдуть "чомусь".
А може люди не збираються захищати концтабір?
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24.07.2024 13:29 Відповісти
головне знати куди коли зелена шайка тікатиме,не дати їм це зробить
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24.07.2024 13:42 Відповісти
Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок, - Сирський Джерело: Ну так, згоден
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24.07.2024 13:57 Відповісти
Я уверен если бы он не был сейчас президентом он бы был уже в Монако. Но не повезло Вове😁
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24.07.2024 21:15 Відповісти
Вже ніхто, нікуди не піде. Ви просрали все, а головне - довіру людей. Згортайте мародернуимясорубку поки можете хоч якось контролювати процес.

Так іноді буває, коли мародери гоиуютьсґ до шашликів, а не до оборони.
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24.07.2024 14:02 Відповісти
90 тисяч ФОПів закрилися за перше півріччя. Це на 54% більше, ніж торік.

Гуси, яких Гетманцев пропонував нещадно скубати, вирішили самі себе пустити під ніж - аніж бути общипаними догола.

Це - початок катастрофи, яку довершить підвищення податків. У дилетантській державі мародерів немає жодного сенсу вести підприємницьку діяльність і наповнювати бюджет. Державі це не потрібно. Її бюджет наповнюють західні вливання. Тому - з високої гори плювати їм на гусей. Хай гуси самі кидаються з кручі. Кому до того діло.

Ніхто з дрібно-самозайнятого й середнього бізнесу не стягне збільшення податків в умовах соціяльної опущеності. Ніхто не стягне здорожчання електроенергії, яке за собою потягне все. Ніхто не стягне жорсткого збиткового блекауту взимку, тому що бізнес паралізується незалежно від бажання чи небажання працювати. Ніхто не стягне запровадження нових акцизів. Ніхто не стягне нових цін на пальне. Ніхто не стягне утричі зрослого військового збору з кожної операції - навіть найбільші патріоти.

Стократ гірше, коли жертва зовнішнього нападу ще й суїцидник на додачу.

Пораду монополіста (ДТЕК) «Розраховуйте на себе» я би проголосив лозунгом держави в усіх сферах.
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24.07.2024 14:19 Відповісти
Щас эконом бронь введут и фопов будет немеренно😂
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24.07.2024 17:39 Відповісти
Сестра сейчас находится в Монако где главный офис ее компании,город забит украинской элитой,полно машин с украинскими номерями и куча быков качается в спортзалах.Так называемая элита устроила все это и благополучно удрала а вы тут воюйте и сидите без света.А для них даже отделение Новой почты открыли что бы наверное получать волонтерскую помощь для батальона "Монако".Уроды..
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24.07.2024 14:38 Відповісти
Ментов, военных и мусорских пенсионеров, госслужащих на фронт, искоренять по максимуму коррупцию ставить страну на военный рельсы. Но, ох вейт, все мусора под броней вместе с госслужащими хотя многие проходили срочку. Коррупция цветет и пахнет, четверть в окопах, остальные флексят в барах и живут обычной жизнью из-за стратегии телемарфона и перемоги за два года. Скот в лице мужиков насильно увозят в бусыках незламности, штрафы за неявку, изымается имущество итд. Главнокомандующий четырежды уклонист. Удивительно, что же так не бегут то все исполнять свой конституционный долг. Как так-то😁
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24.07.2024 17:38 Відповісти
В першу чергу звертайся до ішака.
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24.07.2024 20:58 Відповісти
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