Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський завив, що без мобілізації неможливо створити нові резерви та бригади, які необхідні, оскільки Росія збільшує свої сухопутні війська.

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок", - заявив він.

Головком ЗСУ закликав українців, які проживають за межами країни, також долучатися до захисту країни.

"Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України воювали в таких запеклих боях? Ось у чому питання", - додав Сирський.

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