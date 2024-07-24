Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський завив, що без мобілізації неможливо створити нові резерви та бригади, які необхідні, оскільки Росія збільшує свої сухопутні війська.
Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
"Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок", - заявив він.
Головком ЗСУ закликав українців, які проживають за межами країни, також долучатися до захисту країни.
"Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України воювали в таких запеклих боях? Ось у чому питання", - додав Сирський.
Топ коментарі
+45 Vitaliy Sander
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+32 Wild MadDog
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+27 Валентин Коваль #587289
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Починаємо з президента: не виконує Конституцію,згідно якої термін президента на посаді-5 років.
Колись для того щоби потрапити на службу до будь-яких силових структур (міліція, СБУ, МВС, прокуратура та навіть МНС) потрібно відслужити в війську.
Зараз, під час війни, всі вони мають бронь. І тільки можуть добровільно піти на фронт.
Що при цьому відбувається ми бачили в Дніпрі з поліцаями які згадували про хлопчиків в трусіках та бронежилетах. Ці "хлопчики" протистояли озвірілим студентам які були озброєні до зубів щитами з фанери.
Тому пропоную всіх силовиків в обов'язково відправляти на фронт для ротації тих самих бригад які сформовані у відповідних структурах .
А може люди не збираються захищати концтабір?
Так іноді буває, коли мародери гоиуютьсґ до шашликів, а не до оборони.
Гуси, яких Гетманцев пропонував нещадно скубати, вирішили самі себе пустити під ніж - аніж бути общипаними догола.
Це - початок катастрофи, яку довершить підвищення податків. У дилетантській державі мародерів немає жодного сенсу вести підприємницьку діяльність і наповнювати бюджет. Державі це не потрібно. Її бюджет наповнюють західні вливання. Тому - з високої гори плювати їм на гусей. Хай гуси самі кидаються з кручі. Кому до того діло.
Ніхто з дрібно-самозайнятого й середнього бізнесу не стягне збільшення податків в умовах соціяльної опущеності. Ніхто не стягне здорожчання електроенергії, яке за собою потягне все. Ніхто не стягне жорсткого збиткового блекауту взимку, тому що бізнес паралізується незалежно від бажання чи небажання працювати. Ніхто не стягне запровадження нових акцизів. Ніхто не стягне нових цін на пальне. Ніхто не стягне утричі зрослого військового збору з кожної операції - навіть найбільші патріоти.
Стократ гірше, коли жертва зовнішнього нападу ще й суїцидник на додачу.
Пораду монополіста (ДТЕК) «Розраховуйте на себе» я би проголосив лозунгом держави в усіх сферах.